Ryczałt energetyczny 2024. Dla kogo 299 zł?

Ryczałt energetyczny to dodatek przysługujący niektórym osobom. Jego kwota jest waloryzowana każdego roku. Od dnia 1 marca 2024 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 299,82 zł. Podpowiadamy, kto może otrzymać takie wsparcie.

Ryczałt energetyczny 2024 - komu przysługuje?

Ryczałt energetyczny to comiesięczny dodatek wypłacany przez ZUS, pozwalający obniżyć koszty związane życia codziennego związane z opłatami za energię elektryczną, cieplną i gazową. Prawo do tego wsparcia przysługuje:

kombatantom

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Ile wynosi ryczałt energetyczny

Kwota ryczałtu energetycznego jest waloryzowana każdego roku. Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. W 2024 r. nowa wysokość ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. i wynosi 299,82 zł.

Ryczałt energetyczny - jak się ubiegać

Aby otrzymać ryczałt energetyczny należy złożyć odpowiedni wniosek, nie jest to świadczenie, które otrzymuje się z urzędu tylko dlatego, że spełnione są określone warunki.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego, czyli ZUS-ERK jest dostępny TUTAJ albo bezpośrednio w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Razem z wnioskiem należy złożyć ponadto:

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

W przypadku pobierania kilku świadczeń z ZUS, ryczałt energetyczny przysługuje tylko jeden.

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale ZUS, można go także wysłać pocztą.

Czas na złożenie wniosku

Nie ma dat granicznych określających termin na złożenie wniosku o ryczałt energetyczny. Można to zrobić w dowolnym czasie.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75).

