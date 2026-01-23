REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej

Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 10:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
prąd 2026 rachunki za energię
Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rolnicy oraz przedsiębiorcy korzystający z zamrożonych cen prądu w 2024 roku muszą do 30 czerwca dopełnić formalności u swojego dostawcy. Chodzi o złożenie lub aktualizację informacji dotyczących pomocy publicznej. Jeśli przegapisz ten termin, sprzedawca skoryguje Twoje faktury według standardowych stawek umownych, co może oznaczać znaczne dopłaty.

Ostateczny termin składania dokumentów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców i rolników

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz producenci rolni, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z preferencyjnych stawek za energię elektryczną, muszą dopełnić formalności związanych z raportowaniem otrzymanego wsparcia. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi, termin na przekazanie lub skorygowanie informacji o pomocy publicznej u sprzedawcy prądu został wydłużony do 30 czerwca. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym czasie wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, gdyż brak wymaganego oświadczenia zmusi dostawcę energii do ponownego przeliczenia kosztów zużycia prądu w oparciu o standardowe, rynkowe stawki zawarte w umowie sprzedażowej, co w praktyce oznacza znacznie wyższe rachunki.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów o cenach energii i pomocy de minimis

Kwestia utrzymania maksymalnych cen energii elektrycznej, które obowiązywały w rozliczeniach od początku lipca do końca grudnia 2024 roku, jest ściśle powiązana z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Mechanizm ten został usankcjonowany ustawą o bonie energetycznym z maja 2024 roku, której celem było ograniczenie kosztów nośników energii. Zgodnie z literą prawa, każdy mikro, mały oraz średni przedsiębiorca, a także rolnik korzystający z ochrony taryfowej, jest zobligowany do złożenia stosownej informacji u swojego ówczesnego dostawcy prądu. Dokumentacja ta stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z mechanizmów osłonowych i jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia wsparcia przez spółki energetyczne.

Zobacz również:

Procedura składania oświadczenia w Tauronie i dostępne kanały komunikacji

Proces przekazywania dokumentów został maksymalnie uproszczony, aby ułatwić beneficjentom sprawne dopełnienie formalności. Przykładowo, w strukturach spółki Tauron oświadczenia złożyło już blisko 100 tysięcy podmiotów, co stanowi ponad 87 procent wszystkich uprawnionych klientów biznesowych. Przedstawiciele firmy podkreślają, że najszybszym i najbardziej intuicyjnym sposobem na zabezpieczenie niższej ceny energii jest skorzystanie z dedykowanego formularza online, którego wypełnienie zajmuje jedynie kilka minut. Oprócz drogi elektronicznej, ustawodawca dopuszcza również tradycyjne formy kontaktu, takie jak wysłanie podpisanego dokumentu pocztą na adres korespondencyjny operatora (w tym przypadku decydująca jest data stempla pocztowego) lub osobiste stawiennictwo w jednym z punktów obsługi klienta.

Zobacz również:

Znaczenie akcji informacyjnej dla stabilności finansowej sektora MŚP

Wysoki wskaźnik złożonych dokumentów jest efektem intensywnych działań edukacyjnych prowadzonych wielokanałowo poprzez media, wiadomości SMS, mailingi oraz bezpośrednie rozmowy telefoniczne z kontrahentami. Eksperci i rzecznicy branży energetycznej apelują do pozostałych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie uregulowali statusu swojej pomocy, aby nie zwlekali z działaniem do ostatniego dnia czerwca. Terminowa weryfikacja danych pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach i zapewnia ciągłość stosowania preferencyjnych warunków cenowych za okres końcowy 2024 roku. Wzór informacji o pomocy jest ogólnodostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, co gwarantuje pełną transparentność i jednolitość procesu dla wszystkich uczestników rynku energii.

REKLAMA

Zobacz również:

Jakie dokumenty należy przygotować?

Przygotowanie się do złożenia oświadczenia o pomocy publicznej wymaga zgromadzenia kilku kluczowych danych, które pozwolą na poprawne wypełnienie formularza i uniknięcie konieczności składania korekt. W pierwszej kolejności należy przygotować pełne dane identyfikacyjne firmy, w tym numer NIP oraz numer klienta lub numer punktu poboru energii (PPE), które znajdują się na każdej fakturze za prąd. Kluczowym elementem dokumentu jest określenie statusu przedsiębiorstwa, czyli zweryfikowanie, czy podmiot kwalifikuje się jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca zgodnie z ustawowymi progami zatrudnienia i obrotów. Niezbędne jest również ustalenie łącznej wartości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat, ponieważ wsparcie w postaci zamrożonych cen energii sumuje się z innymi dotacjami lub ulgami, a przekroczenie dopuszczalnego limitu mogłoby skutkować koniecznością zwrotu środków. W przypadku producentów rolnych warto mieć pod ręką numer producenta nadany przez ARiMR. Jeśli planujesz złożenie dokumentu drogą elektroniczną, upewnij się, że posiadasz aktywny Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, które są niezbędne do uwierzytelnienia oświadczenia w systemach online większości sprzedawców energii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Jak załatwić rentę alkoholową z ZUS w 2026 roku? Warunki, kwoty i zasady przyznawania
Jak załatwić rentę alkoholową z ZUS w 2026 roku? Warunki, kwoty i zasady przyznawania
7000 zł co miesiąc. To jedno z najwyższych świadczeń dla seniorów w historii
7000 zł co miesiąc. To jedno z najwyższych świadczeń dla seniorów w historii
Jak otrzymać
Jak otrzymać "babciowe", czyli 1500, a nawet 1900 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w 2026 roku? Oto przewodnik po programie Aktywny Rodzic
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły narusza jego prawo do nauki i uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego
23 sty 2026

Odmowa dziecku możliwości uczęszczania na zajęcia szkolne jest naruszeniem jego prawa do nauki i uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły musi wykonać postanowienie sądu w sprawie dopuszczenia ucznia do zajęć.
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.
Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.

Ożywienie w mieszkaniówce: więcej mieszkań gotowych i rosnąca sprzedaż w dwóch miastach [RAPORT]
23 sty 2026

Ostatni kwartał ub.r. przyniósł na rynku mieszkaniowym ożywienie; pula mieszkań gotowych w siedmiu największych miastach wzrosła o 46 proc. w ciągu kwartału - wynika z opublikowanego w piątek raportu. Na rynek mieszkań w 2025 r. największy wpływ miały niższe stopy procentowe - dodano.

REKLAMA

Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej
23 sty 2026

Rolnicy oraz przedsiębiorcy korzystający z zamrożonych cen prądu w 2024 roku muszą do 30 czerwca dopełnić formalności u swojego dostawcy. Chodzi o złożenie lub aktualizację informacji dotyczących pomocy publicznej. Jeśli przegapisz ten termin, sprzedawca skoryguje Twoje faktury według standardowych stawek umownych, co może oznaczać znaczne dopłaty.
Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]
23 sty 2026

Grudniowe zakupy okazały się droższe niż w poprzednich miesiącach. Średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 330,22 zł, co oznacza wzrost o około 4,5 zł – wynika z danych ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci handlowych. Tylko jedna sieć utrzymała średni koszt koszyka poniżej 300 zł, podczas gdy w najdroższej przekroczył on 350 zł.
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF
23 sty 2026

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.
Nie pytają ekspertów, tylko najczęściej googlują. Tak dziś zarządzają polskie małe firmy [BADANIE]
23 sty 2026

Internet jest głównym źródłem wiedzy pozwalającej m.in. lepiej zarządzać biznesem dla 48 proc. polskich mikro i małych firm; rzadziej korzystają one z porad księgowych oraz doświadczeń innych przedsiębiorców - wynika z czwartkowego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa.

REKLAMA

Kantor kryptowalut a giełda – jak działa wymiana i co realnie się różni?
23 sty 2026

Gdy chcesz kupić albo sprzedać krypto, szybko trafiasz na dwa pojęcia: kantor i giełda. Brzmią podobnie, ale w praktyce to dwa różne modele działania. Na giełdzie wchodzisz w świat zleceń, arkusza ofert i płynności, a cena zależy od tego, czy ktoś po drugiej stronie rynku właśnie chce kupić lub sprzedać.
A jednak to już koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
23 sty 2026

Jedni płacą z przyzwyczajenia albo ze strachu przed karą, inni od lat udają, że problem nie istnieje. Abonament radiowo-telewizyjny to jedna z tych opłat, które od dawna wiszą w powietrzu jak niezałatwiona sprawa sprzed lat. Każdy rząd obiecuje, że coś z tym zrobi. I każdy dotąd poległ. Teraz władza znów zapowiada przełom. Pada nawet konkretna data. Pytanie brzmi: czy tym razem naprawdę do niego dojdzie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA