Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej

Rolnicy oraz przedsiębiorcy korzystający z zamrożonych cen prądu w 2024 roku muszą do 30 czerwca dopełnić formalności u swojego dostawcy. Chodzi o złożenie lub aktualizację informacji dotyczących pomocy publicznej. Jeśli przegapisz ten termin, sprzedawca skoryguje Twoje faktury według standardowych stawek umownych, co może oznaczać znaczne dopłaty.

Ostateczny termin składania dokumentów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców i rolników

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz producenci rolni, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z preferencyjnych stawek za energię elektryczną, muszą dopełnić formalności związanych z raportowaniem otrzymanego wsparcia. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi, termin na przekazanie lub skorygowanie informacji o pomocy publicznej u sprzedawcy prądu został wydłużony do 30 czerwca. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym czasie wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, gdyż brak wymaganego oświadczenia zmusi dostawcę energii do ponownego przeliczenia kosztów zużycia prądu w oparciu o standardowe, rynkowe stawki zawarte w umowie sprzedażowej, co w praktyce oznacza znacznie wyższe rachunki.

Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów o cenach energii i pomocy de minimis

Kwestia utrzymania maksymalnych cen energii elektrycznej, które obowiązywały w rozliczeniach od początku lipca do końca grudnia 2024 roku, jest ściśle powiązana z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Mechanizm ten został usankcjonowany ustawą o bonie energetycznym z maja 2024 roku, której celem było ograniczenie kosztów nośników energii. Zgodnie z literą prawa, każdy mikro, mały oraz średni przedsiębiorca, a także rolnik korzystający z ochrony taryfowej, jest zobligowany do złożenia stosownej informacji u swojego ówczesnego dostawcy prądu. Dokumentacja ta stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z mechanizmów osłonowych i jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia wsparcia przez spółki energetyczne.

Procedura składania oświadczenia w Tauronie i dostępne kanały komunikacji

Proces przekazywania dokumentów został maksymalnie uproszczony, aby ułatwić beneficjentom sprawne dopełnienie formalności. Przykładowo, w strukturach spółki Tauron oświadczenia złożyło już blisko 100 tysięcy podmiotów, co stanowi ponad 87 procent wszystkich uprawnionych klientów biznesowych. Przedstawiciele firmy podkreślają, że najszybszym i najbardziej intuicyjnym sposobem na zabezpieczenie niższej ceny energii jest skorzystanie z dedykowanego formularza online, którego wypełnienie zajmuje jedynie kilka minut. Oprócz drogi elektronicznej, ustawodawca dopuszcza również tradycyjne formy kontaktu, takie jak wysłanie podpisanego dokumentu pocztą na adres korespondencyjny operatora (w tym przypadku decydująca jest data stempla pocztowego) lub osobiste stawiennictwo w jednym z punktów obsługi klienta.

Znaczenie akcji informacyjnej dla stabilności finansowej sektora MŚP

Wysoki wskaźnik złożonych dokumentów jest efektem intensywnych działań edukacyjnych prowadzonych wielokanałowo poprzez media, wiadomości SMS, mailingi oraz bezpośrednie rozmowy telefoniczne z kontrahentami. Eksperci i rzecznicy branży energetycznej apelują do pozostałych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie uregulowali statusu swojej pomocy, aby nie zwlekali z działaniem do ostatniego dnia czerwca. Terminowa weryfikacja danych pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach i zapewnia ciągłość stosowania preferencyjnych warunków cenowych za okres końcowy 2024 roku. Wzór informacji o pomocy jest ogólnodostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, co gwarantuje pełną transparentność i jednolitość procesu dla wszystkich uczestników rynku energii.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Przygotowanie się do złożenia oświadczenia o pomocy publicznej wymaga zgromadzenia kilku kluczowych danych, które pozwolą na poprawne wypełnienie formularza i uniknięcie konieczności składania korekt. W pierwszej kolejności należy przygotować pełne dane identyfikacyjne firmy, w tym numer NIP oraz numer klienta lub numer punktu poboru energii (PPE), które znajdują się na każdej fakturze za prąd. Kluczowym elementem dokumentu jest określenie statusu przedsiębiorstwa, czyli zweryfikowanie, czy podmiot kwalifikuje się jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca zgodnie z ustawowymi progami zatrudnienia i obrotów. Niezbędne jest również ustalenie łącznej wartości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat, ponieważ wsparcie w postaci zamrożonych cen energii sumuje się z innymi dotacjami lub ulgami, a przekroczenie dopuszczalnego limitu mogłoby skutkować koniecznością zwrotu środków. W przypadku producentów rolnych warto mieć pod ręką numer producenta nadany przez ARiMR. Jeśli planujesz złożenie dokumentu drogą elektroniczną, upewnij się, że posiadasz aktywny Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, które są niezbędne do uwierzytelnienia oświadczenia w systemach online większości sprzedawców energii.

