Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje

21 stycznia 2026, 09:52
[Data aktualizacji 22 stycznia 2026, 09:40]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje
Z początkiem 2026 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego została podniesiona do poziomu 3386 zł. Wzrost ten wynika z corocznej waloryzacji opartej na wysokości płacy minimalnej. Choć dla wielu osób wyższa stawka oznacza poprawę sytuacji finansowej, wciąż wywołuje ona dylematy związane z zakazem podejmowania zatrudnienia na określonych zasadach. Oto szczegóły.

Mechanizm waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku

Dla wielu polskich rodzin debata nad aktualizacją przepisów nie jest jedynie teoretycznym rozważaniem, lecz kluczowym elementem planowania domowego budżetu. Codzienność opiekunów osób z niepełnosprawnościami opiera się na trudnych wyborach między osobistym sprawowaniem opieki, próbami dorabiania do pensji a ryzykiem utraty finansowej stabilności. Oficjalna stawka świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2026 roku wynosi 3386 złotych miesięcznie. Nie jest to jedynie przewidywanie, lecz kwota wynikająca bezpośrednio z ustawowego mechanizmu waloryzacji, który jest nierozerwalnie powiązany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznacza to, że w porównaniu do roku ubiegłego beneficjenci otrzymują o 99 złotych więcej każdego miesiąca, co w skali całego roku daje dodatkowe 1200 złotych. Warto podkreślić, że proces podwyższania świadczenia odbywa się automatycznie i nie wymaga od uprawnionych składania kolejnych wniosków, o ile prawo do wsparcia nie wygasło. Co istotne z punktu widzenia ekonomicznego, cała suma jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego PIT.

Systemy świadczeń pielęgnacyjnych w 2026 roku a sytuacja opiekunów

Choć wzrost kwoty do poziomu 3386 złotych jest faktem, sytuacja prawna opiekunów w 2026 roku pozostaje niejednolita ze względu na funkcjonowanie dwóch równoległych systemów. Wybór modelu wsparcia determinuje zakres swobody życiowej i zawodowej osoby pobierającej świadczenie. Pierwszy z nich, oparty na zasadach ochronnych, dotyczy osób, które nabyły uprawnienia przed wejściem w życie reformy z 2024 roku. W tym przypadku opiekunowie otrzymują pełną stawkę, jednak wciąż obowiązuje ich rygorystyczny zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Każda próba aktywności zawodowej skutkuje natychmiastową utratą prawa do pieniędzy, co dla wielu rodzin oznacza przymusową rezygnację z kariery na rzecz pełnej zależności od transferów socjalnych. Z drugiej strony funkcjonuje nowy system, dedykowany głównie rodzicom i opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami, który wprowadził fundamentalną zmianę w podejściu do zatrudnienia.

Możliwość łączenia pracy zawodowej ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Najistotniejszą innowacją, która w 2026 roku nadal stanowi o jakości życia wielu rodzin, jest zniesienie limitów dochodowych dla osób sprawujących opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi. Jeśli podopieczny nie ukończył 18. roku życia i posiada stosowne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wskazania do stałej opieki, opiekun może pobierać 3386 złotych i jednocześnie pracować na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy prowadzić własną działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie kontaktu z rynkiem pracy i budowanie niezależności finansowej, bez konieczności rezygnowania ze wsparcia państwowego. Należy jednak pamiętać, że nowa formuła świadczenia pielęgnacyjnego wyklucza opiekunów osób dorosłych. W ich przypadku system przesuwa ciężar wsparcia bezpośrednio na osobę z niepełnosprawnością w formie świadczenia wspierającego, co sprawia, że opiekun traci własne źródło dochodu i często wypada z systemu ubezpieczeń społecznych, stając się zależnym od środków przekazywanych przez podopiecznego.

Ryzyko związane z wyborem między świadczeniem pielęgnacyjnym a wspierającym

Rok 2026 przynosi również poważne dylematy związane z relacją między świadczeniem pielęgnacyjnym a świadczeniem wspierającym wypłacanym przez ZUS. Zgodnie z przepisami nie można pobierać obu tych benefitów jednocześnie na tę samą osobę. Moment przyznania świadczenia wspierającego osobie z niepełnosprawnością automatycznie kasuje prawo opiekuna do pobierania 3386 złotych. Pułapka polega na tym, że najniższe progi świadczenia wspierającego mogą być znacznie niższe niż kwota świadczenia pielęgnacyjnego. W skrajnych przypadkach rodzina może stracić ponad 3000 złotych miesięcznie z powodu jednej, często nieprzemyślanej i nieodwracalnej decyzji o zmianie systemu wsparcia. Dlatego tak ważne jest precyzyjne ustalenie, komu w 2026 roku przysługują pieniądze. Do grupy uprawnionych należą przede wszystkim rodzice, rodziny zastępcze oraz osoby z obowiązkiem alimentacyjnym, pod warunkiem, że nie mają oni ustalonego prawa do emerytury lub renty, a dziecko nie przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej.

Formalności i składki emerytalne opiekunów w 2026 roku

Mimo że za obsługę świadczenia wspierającego odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku właściwymi organami pozostają urzędy gmin oraz ośrodki pomocy społecznej. To tam należy składać wnioski wraz z niezbędną dokumentacją, taką jak orzeczenie o niepełnosprawności czy dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki. Pozytywnym aspektem pobierania tego wsparcia jest fakt, że państwo bierze na siebie ciężar opłacania składek emerytalnych i rentowych od kwoty świadczenia. Okres ten wlicza się do stażu ubezpieczeniowego przez maksymalnie 20 lat, co dla wielu osób stanowi jedyną szansę na wypracowanie w przyszłości minimalnej emerytury. Całość regulowana jest przez zaktualizowane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz najnowsze obwieszczenia resortu pracy, które stanowią fundament prawny dla wypłat w bieżącym roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania - świadczenie pielęgnacyjne 2026

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2026 roku i czy podlega PIT?

Oficjalna stawka świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2026 roku wynosi 3386 złotych miesięcznie. Cała suma jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego PIT.

Czy waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku wymaga składania nowego wniosku?

Proces podwyższania świadczenia odbywa się automatycznie i nie wymaga składania kolejnych wniosków, o ile prawo do wsparcia nie wygasło.

Czy opiekun dziecka z niepełnosprawnością w nowym systemie może pracować i pobierać 3386 zł?

Jeśli podopieczny nie ukończył 18. roku życia i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wskazania do stałej opieki, opiekun może pobierać 3386 zł i jednocześnie pracować na umowie o pracę, zleceniu lub prowadzić działalność gospodarczą.

Co grozi opiekunowi w systemie ochronnym (prawa sprzed 2024) za podjęcie pracy zarobkowej?

W systemie opartym na zasadach ochronnych obowiązuje zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Każda aktywność zawodowa skutkuje natychmiastową utratą prawa do pieniędzy.

Czy można łączyć świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł ze świadczeniem wspierającym ZUS na tę samą osobę?

Nie można pobierać obu tych benefitów jednocześnie na tę samą osobę. Przyznanie świadczenia wspierającego osobie z niepełnosprawnością automatycznie kasuje prawo opiekuna do pobierania 3386 złotych.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Zamiast 60 lub 65 lat – 67 lub 70 lat. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn remedium na sytuację finansową państwa
22 sty 2026

Sytuacja demograficzna w Europie osiągnęła poziom krytyczny. Starzejące się społeczeństwo stawia poważne wyzwania przed systemami emerytalnymi. W 2024 roku dotacja z budżetu państwa dla ZUS wzrosła o ponad 25%, a na jego wsparcie państwo przeznacza już 7% PKB. Czy Polska, wzorem innych krajów, powinna podnieść i zrównywać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn?
348,22 zł dla każdego 75-latka i starszych emerytów. Już jutro (23 stycznia 2026 r.), na konta seniorów trafi specjalne świadczenie z ZUS
22 sty 2026

W piątek 23 stycznia 2026 r., na konta osób uprawnionych do emerytury lub renty, które ukończyły 75 rok życia, trafi specjalny dodatek od ZUS. Dodatek pielęgnacyjny w kwocie 348,22 zł miesięcznie – bo o nim mowa – wypłacany jest razem ze świadczeniem emerytalno-rentowym, którego standardowy termin wypłaty przypadający na 25 stycznia – w tym miesiącu, wypadnie wcześniej.
Skarbówka: Zakup okularów korekcyjnych można odliczyć w PIT. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Częściowe dofinansowanie np. z zfśs pomniejsza odliczenie
22 sty 2026

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup okularów korekcyjnych (szkła korekcyjne z oprawkami), które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana – np. ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) lub innych źródeł. Tak uznaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacjach podatkowych.
Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i "stanowisko do określonych spraw"
21 sty 2026

„Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i stanowiska do określonych spraw – to główne określenia stosowane przez wybrane urzędy największych miast w ogłoszeniach o pracę. Samorządy dostosowują się do obowiązku stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.

Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły. Bo mieszka poza obwodem [Interwencja RPO]
21 sty 2026

Według przedstawicieli Biura RPO taka przyczyna odmowy przyjęcia do szkoły narusza prawo.
Emerytura od 67 roku życia dla kobiet i mężczyzn, 800+ z kryterium dochodowym, likwidacja 13. i 14. emerytury. Ekonomiści napisali plan ratunkowy dla polskich finansów publicznych
21 sty 2026

Polskie finanse publiczne znalazły się w krytycznym punkcie. Wydajemy znacznie więcej, niż zarabiamy, a dług rośnie w zastraszającym tempie. Najnowszy raport fundacji FOR i WEI, zatytułowany „Budżetowy S.O.S.”, to nie tylko alarmujący sygnał ostrzegawczy, ale i konkretna mapa drogowa, która ma uchronić nas przed gospodarczą katastrofą. Eksperci ostrzegają: jeśli nie zmienimy kursu, czekają nas lata stagnacji i drastyczne obniżenie poziomu życia. Proponują m.in. wprowadzenie jednolitego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat, ograniczenie 800+, likwidację 13. i 14. emerytur.
Podwyżka prawie 100 zł to nie jest tak źle [Świadczenie pielęgnacyjne]. Tragedia z 215,84 zł [zasiłek pielęgnacyjny]. I to do 2028 r.
21 sty 2026

Jak wygląda ranking świadczeń w 2026 r.? Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy, dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym (większa część ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności) może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (większa część beneficjentów ma stopień znaczny niepełnosprawności). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r. 3386 zł.
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
22 sty 2026

W jaki sposób instytucje publiczne zamierzają osiągnąć spadek zużycia energii elektrycznej? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. To co wiadomo na pewno to, że taki cel osiągnąć trzeba będzie, bo wymaga tego od Polski dyrektywa unijna. Czy czajniki elektryczne znów powędrują do szafek, a telefony trzeba będzie ładować w domach?

645 km nowych odcinków płatnych dróg w Polsce i wyższe opłaty w systemie e-TOLL od 1 lutego 2026 r.
21 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 19 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. sieć dróg płatnych w Polsce ulegnie rozszerzeniu oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Wnoszenie opłaty elektronicznej jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów ciężkich tj. pojazdów samochodowych, zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów.
PFRON zwraca pieniądze za asystenta w pracy. Sprawdź, czy Ci się należy
21 sty 2026

Tysiące pracodawców w Polsce nie korzysta z refundacji, która im przysługuje. Jeśli zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością i wyznaczyłeś kogoś do jej pomocy – możesz odzyskać część kosztów. PFRON zwraca pieniądze za takie wsparcie. Wystarczy złożyć wniosek. Wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku i ile realnie można zyskać w tym roku.
