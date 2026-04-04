REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026? Czy z tą kartą przysługują zniżki?

Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026? Czy z tą kartą przysługują zniżki?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 kwietnia 2026, 19:19
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Czy przysługują niższe opłaty za śmieci dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci?
Czy przysługują niższe opłaty za śmieci dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opłaty za wywóz śmieci rosną w wielu miejscach w Polsce, dlatego wiele osób szuka sposobów na obniżenie rachunków. Rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci i posiadają Kartę Dużej Rodziny, często są przekonani, że przysługuje im ulga w opłatach za odpady. Jednak w praktyce samorządy odmawiają zniżek, tłumacząc, że dzieci nie mieszkają już z rodzicami. Do sprawy odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazuje, że taka interpretacja przepisów może być niezgodna z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wyjaśniamy.

rozwiń >

Karta Dużej Rodziny dla seniora, który wychował co najmniej troje dzieci

KDR przysługuje nie tylko rodzinom, w których dzieci są małe. Prawo do KDR mają również rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich obecny wiek.

REKLAMA

REKLAMA

To znaczy, że rodzice otrzymują KDR niezależnie od tego, czy dzieci nadal są na ich utrzymaniu. Nawet jeśli wszystkie dzieci są już dorosłe i i utrzymują się samodzielnie, rodzice mogą otrzymać KDR (źródło: gov.pl).

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezterminowo, co oznacza, ze można z niej korzystać dożywotnio. Prawo do KDR przysługuje także rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.

REKLAMA

Gminy odmawiają ulg za śmieci dla rodziców dorosłych dzieci

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej PRO, do Rzecznika Praw Obywatelskich trafia coraz więcej skarg od rodziców, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, a dziś mieszkają już sami, albo tylko z małżonkiem. Mimo posiadania ważnej Karty Dużej Rodziny nie mogą skorzystać z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Samorządy tłumaczą odmowy w dość podobny sposób. Według wielu gmin ulga powinna dotyczyć wyłącznie gospodarstw domowych, w których faktycznie mieszka w wielodzietna rodzina. W ich ocenie sam fakt wychowania trojga dzieci nie wystarcza, jeśli dzieci są już dorosłe i prowadzą własne gospodarstwa domowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że taka interpretacja może być nieprawidłowa. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny prawo do niej mają również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich obecnego wieku. Zdaniem RPO, odmawianie ulg tylko dlatego, że dzieci nie mieszkają już z rodzicami, może być sprzeczne z ideą programu wsparcia rodzin wielodzietnych. W wielu przypadkach konieczne może być więc ponowne przeanalizowanie lokalnych uchwał lub zmiana praktyki stosowanej przez samorządy.

Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Warto jednak pamiętać, że sama Karta Dużej Rodziny nie oznacza automatycznie zniżki w opłatach za śmieci w całym kraju.

Czy Karta Dużej Rodziny daje zniżkę na śmieci w całej Polsce?

Karta Dużej Rodziny nie gwarantuje jednej, ogólnopolskiej ulgi w opłatach za odpady. To gmina decyduje, czy wprowadza zwolnienie lub zniżkę, na jakich zasadach i w jakiej wysokości. Dlatego w jednym mieście KDR może oznaczać konkretną ulgę, a w innym, brak zniżek w opłacie śmieciowej.

Oto przykłady miast, w których wprowadzono zniżkę dla osób objętych KDR: Katowice, Tychy, Lublin, Białystok, Częstochowa, Tarnów. Często są to zniżki rzędu od 20 do nawet 50 proc., mogą być też stałe ulgi lub opłaty za określą liczbę osób, nawet jeśli w gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej osób.

Ważne: W praktyce miasta mogą mieć dodatkowe warunki, na przykład wymóg selektywnej zbiórki, wspólnego zamieszkiwania, złożenia deklaracji, albo konkretnego sposobu naliczania opłaty. Dlatego zasady zawsze trzeba sprawdzić.

Kto może być zwolniony z opłat za wywóz śmieci?

Podstawą prawną do wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten pozwala Radzie gminy wprowadzić częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty dla wybranych grup mieszkańców. Oznacza to, że każda gmina może samodzielnie określić, kto może skorzystać z niższych opłat za śmieci. Najczęściej ulgi obejmują osoby:

  • o niskich dochodach,
  • emerytów i rencistów prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • mieszkańców kompensujących bioodpady w przydomowych kompostownikach,
  • rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ostatecznie zasady przyznawania ulg oraz ich wysokość określają lokalne uchwały.

Gdzie najszybciej uzyskać informacje o zniżkach?

Najlepszym źródłem informacji o zniżkach za wywóz odpadów jest Wydział Gospodarki Odpadami w urzędzie gminy lub miasta. Pracownicy wydziału pomogą zapoznać się z aktualnymi przepisami, a także udzielą pomocy przy wypełnianiu wniosku o ulgę. Można też szukać informacji na stronie urzędu lub w uchwale. Na stronach należy szukać zakładek odpady, opłata za gospodarowanie odpadami, zwolnienia, ulgi, deklaracje.

Zniżka na wywóz odpadów to realne oszczędności dla rodzin wielodzietnych. Dzięki takiej uldze, rodziny mogą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co ma istotne znaczenie w codziennym budżecie. Ważne jest, aby zadbać o jej przyznanie. Trzeba koniecznie złożyć wniosek i dopełnić formalności w urzędzie gminy. Najczęściej chodzi o deklarację śmieciową z zaznaczeniem zwolnienia albo osobny wniosek, czasem z oświadczeniem i kopią KDR.

Karta Dużej Rodziny to też inne uprawnienia

Warto mieć Kartę Dużej Rodziny nie tylko ze względu na zniżki w opłatach za śmieci, gdyż uprawnia ona do korzystania z licznych ulg i rabatów, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów programu np. na tańsze bilety PKP - 37 proc. obniżki na bilety jednorazowe i 49 proc. na miesięczne, 10% rabatu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Z Karty Dużej Rodziny można korzystać także przy zakupie biletów do muzeów, centrów nauki i parków rozrywki.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA