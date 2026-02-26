Polacy biorą więcej kredytów, ale na mniejsze kwoty - największy skok w mieszkaniowych

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w opublikowanym w czwartek raporcie przekazało, że w styczniu 2026 r. udzielono o 25,6 proc. więcej kredytów ratalnych w porównaniu do stycznia 2025 r., odnotowano jednak ujemną dynamikę w ujęciu miesięcznym - to spadek o 18,5 proc. Wartość tych kredytów była wyższa w ujęciu rocznym o 8,9 proc., ale wobec grudnia ub.r. spadła o 25 proc. Średnia kwota takiego zobowiązania w ubiegłym miesiącu wyniosła 1750 zł, o 13,3 proc. mniej rok do roku.

Wzrost liczby kredytów ratalnych w styczniu 2026 r.

Główny analityk grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski ocenił, że analiza tych danych wskazuje na wzrost zainteresowania takim produktem w porównaniu do sytuacji z początku 2025 r. Jak dodał, zaciągane są jednak kredyty na niższą kwotę - średnio o 13,3 proc. niższą.

„Styczeń br. jest już kolejnym miesiącem przerywającym negatywny, spadkowy trend, który utrzymywał się od stycznia 2025 r. widoczny zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Styczniowa akcja kredytowa może być więc odczytana jako zwiastun poprawy sytuacji na rynku kredytów ratalnych w 2026 r. Będzie temu sprzyjał dalszy wzrost wynagrodzeń (choć już nie tak wysoki jak w poprzednich latach – dynamika wypłaszcza się) oraz dalszy spadek stóp procentowych” - uważa Rogowski, cytowany raporcie BIK.

Jednocześnie liczba kredytów gotówkowych wzrosła o 1 proc., a wartościowo o 4 proc. wobec stycznia ub.r. Średnia kwota takiego kredytu w styczniu br. to 26 tys. 498 zł, co oznacza wzrost o 2,9 proc. w ujęciu rocznym.

Kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty

Rogowski wskazał, że od początku ubiegłego roku zaciągamy kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty. „Zjawisko to nie jest nowe, występowało ono również w poprzednich latach, jednak w zeszłym roku wyraźnie przybrało na sile, a w styczniu tego roku jest kontynuowane. Za wzrosty odpowiadają głównie kredyty wysokokwotowe na wartość powyżej 50 tys. zł” - wskazał. Jego zdaniem wysoka kwota takiego zobowiązania jest możliwa dzięki połączeniu trzech czynników, które pozytywnie wpływają na zdolność kredytową: wydłużania okresu kredytowania, coraz niższego oprocentowania nowego kredytu w efekcie obniżek stóp procentowych i realnego wzrostu wynagrodzeń.

Kredyty mieszkaniowe - największy wzrost w styczniu

Jednocześnie w styczniu br. banki udzieliły o 32,1 proc. więcej kredytów mieszkaniowych rok do roku, ale o 17,8 proc. mniej niż w grudniu 2025 r. Ich wartość wzrosła o 41,4 proc. rdr i o 2,6 proc. w ujęciu miesięcznym. Średnia kwota hipoteki sięgnęła 455 tys. zł - o 7,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Zdaniem Rogowskiego nastroje na rynku kredytów mieszkaniowych nadal są bardzo dobre, a poziom styczniowej sprzedaży wyniósł niemal 10 mld zł. „Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest zarówno rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych, jak i nadal realnie rosnące dochody. Dodatkowo mobilizuje dobra dla kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym” - wskazał analityk.

Zwrócił też uwagę na szybsze refinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów mieszkaniowych w większości na okresowo stałej stopie procentowej. Jak podał, obecna akcja kredytowa to w około 80 proc. kredyty na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym, a 20 proc. - refinansowania wcześniej zaciągniętych kredytów.

BIK podał, że w styczniu jakość spłat kredytów bankowych jest nadal na bezpiecznym poziomie. „W porównaniu do grudnia 2025 r. widoczne jest pogorszenie odczytów trzech Indeksów: kredytów gotówkowych (+0,05), ratalnych (+0,04) i mieszkaniowych (+0,02). Wahania miesięczne są typowe dla odczytów Indeksów. Natomiast w ujęciu r/r BIK Indeksy Jakości kredytów mieszkaniowych i gotówkowych polepszyły się, co oznacza, że są one nadal na bezpiecznym poziomie, a ich ryzyko kredytowe jest niskie” - wyjaśnił Rogowski.