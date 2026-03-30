Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób, które ukończyły 60 lat. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać z licznych zniżek w całej Polsce – m.in. w sanatoriach, uzdrowiskach, placówkach medycznych czy instytucjach kultury. Program cieszy się coraz większą popularnością i korzysta z niego już setki tysięcy osób.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Każda osoba, która ukończyła 60 lat, może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie MANKO i otrzymać własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Dokument uprawnia do korzystania ze zniżek w wielu punktach usługowych w całej Polsce.

Rabaty obejmują m.in. sanatoria, uzdrowiska, przychodnie, gabinety rehabilitacyjne oraz instytucje zdrowia, rekreacji i kultury. Zniżki można uzyskać także w wielu innych punktach usługowych współpracujących z programem.

Aktualnie w programie uczestniczy już około 5200 firm i instytucji w całej Polsce. Lista wszystkich miejsc honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępna jest na stronie internetowej programu. Do programu niemal każdego dnia dołączają kolejne firmy, które deklarują wprowadzenie rabatów dla seniorów.

Ponad 650 tys. seniorów już korzysta

Ogólnopolska Karta Seniora zdobywa coraz większą popularność. Według organizatorów programu posiada ją już około 650 tysięcy seniorów w Polsce.

W wielu miejscowościach karta może być wydawana bezpłatnie. Dotyczy to gmin i miast, które przystąpiły do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Samorządy współfinansują wówczas wydanie lokalnej edycji karty dla swoich mieszkańców.

Do tej pory do programu przystąpiło już 338 gmin i miast w całej Polsce.

Seniorzy mieszkający w miejscowościach, które nie uczestniczą jeszcze w programie, również mogą ubiegać się o kartę. W takim przypadku należy wypełnić formularz i przesłać go do redakcji „Głosu Seniora” wraz z potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej.

Program wspierający seniorów

Program Ogólnopolska Karta Seniora jest autorską inicjatywą Stowarzyszenia MANKO, które od ponad 27 lat prowadzi działania na rzecz poprawy jakości życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa osób starszych.

Środki na realizację programu pochodzą m.in. od gmin partnerskich, sponsorów, darowizn oraz składek członkowskich. Organizatorzy podkreślają, że celem programu jest zachęcenie jak największej liczby samorządów do przystąpienia do inicjatywy, tak aby każdy senior w Polsce mógł wyrobić kartę i korzystać z oferowanych zniżek.