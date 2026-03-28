Trzynastka 2026! Kiedy ZUS zacznie wypłacać pieniądze seniorom?

Już za chwilę miliony Polaków zobaczą dodatkowe pieniądze na kontach. ZUS ujawnia szczegóły wypłat trzynastych emerytur – bez wniosków, bez formalności, ale z konkretnymi terminami, które warto znać.

Kiedy ruszają wypłaty? Oto kluczowe daty

ZUS przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin przypada 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenia trafią do uprawnionych wraz z podstawową emeryturą. Nie trzeba składać wniosków. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1978,49 zł brutto.

Harmonogram wypłat – sprawdź swój dzień

ZUS poinformował, że wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli trzynastych emerytur, będą realizowane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja z zachowaniem ogólnych zasad przyjętych do wypłaty świadczeń.

Ważna zasada: wcześniejsze przelewy w dni wolne

Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Kiedy pieniądze trafiają na konto?

Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.

Ile wynosi trzynastka w 2026 roku?

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1978,49 zł brutto.

Kto dostanie dodatkowe świadczenie? Lista uprawnionych

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Bez potrąceń i bez wpływu na dochód

„Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.”