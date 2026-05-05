Abonament RTV. Kupujesz telewizor i... nie płacisz. Wyjaśniamy wyjątki

Abonament RTV. Kupujesz telewizor i... nie płacisz. Wyjaśniamy wyjątki

05 maja 2026, 15:00
[Data aktualizacji 06 maja 2026, 09:27]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
abonament RTV
Abonament RTV. Kupujesz telewizor i... nie płacisz. Wyjaśniamy wyjątki
Shutterstock

Kupiłeś nowy telewizor? Prawo jest nieubłagane: masz dokładnie 14 dni na jego zarejestrowanie. Choć dla większości Polaków oznacza to obowiązek płacenia comiesięcznej daniny, istnieją konkretne sytuacje, w których urządzenie może pozostać "niewidzialne" dla systemu opłat. Poczta Polska sama wskazuje na trzy kluczowe wyjątki.

Twarde przepisy i 14 dni na formalności

Zasada jest prosta: każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiowego lub telewizyjnego musi zgłosić ten fakt operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej. Obowiązek ten nakłada ustawa o opłatach abonamentowych. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na dotkliwe kary finansowe podczas kontroli urzędniczej. Okazuje się jednak, że nie liczy się tylko sam fakt posiadania sprzętu, ale przede wszystkim cel, w jakim go nabyliśmy.

3 sytuacje, w których nie musisz rejestrować sprzętu

Poczta Polska oficjalnie potwierdza, że abonament RTV nie dotyczy urządzeń, które nie służą do typowej konsumpcji mediów. Oto kiedy opłata Cię nie dotyczy:

  • Produkcja treści wideo i audio - jeśli telewizor służy Ci wyłącznie jako monitor do montażu, tworzenia audycji lub innych przekazów medialnych.
  • Infrastruktura nadawcza i kontrola jakości - wyjątek ten dotyczy sprzętu wykorzystywanego profesjonalnie do rozpowszechniania sygnału radiowo-telewizyjnego.
  • Towar handlowy i wynajem - jeśli prowadzisz firmę i kupiłeś telewizory z zamiarem ich dalszej odsprzedaży lub oddania w najem, a działania te są wpisane w Twój profil działalności.

Pułapka dla "zwykłego" widza

Niestety, powyższe ulgi są skierowane głównie do profesjonalistów i przedsiębiorców. Przeciętny Kowalski, który stawia nowy ekran w salonie, by oglądać wieczorne wiadomości czy sport, musi dopełnić formalności. Rejestracji można dokonać tradycyjnie w placówce lub przez internet, podając numer PESEL i dane adresowe.

Co grozi zapominalskim?

Pieniądze muszą trafiać na konto do 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli zignorujesz ten obowiązek, sprawą zajmie się Urząd Skarbowy. Fiskus ma prawo ściągnąć zaległości bezpośrednio z Twojej nadpłaty podatku lub rachunku bankowego. Zwolnienie z opłat przysługuje też m.in. seniorom powyżej 75. roku życia czy osobom z I grupą inwalidzką, ale o te ulgi należy wystąpić oddzielnie po zarejestrowaniu odbiornika.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku stawki pozostały na stałym poziomie. Miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł. Jeśli w Twoim domu znajduje się telewizor, kwota ta wzrasta do 27,30 zł miesięcznie. Warto pamiętać, że system wciąż premiuje płatności z góry - przy jednorazowej wpłacie za cały rok można liczyć na 10-procentową zniżkę, co pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy w 2026 roku nadal trzeba rejestrować telewizor kupiony w sklepie? Tak, mimo zapowiedzi reform, ustawa wciąż obowiązuje. Na zgłoszenie nowego odbiornika (Smart TV, OLED czy projektora z tunerem) masz 14 dni.
  2. Czy używanie telewizora wyłącznie jako monitora do pracy zwalnia z opłat? Tak. Jeśli udowodnisz, że sprzęt służy wyłącznie do celów zawodowych (np. montaż wideo), a nie do odbioru programów, nie podlega on rejestracji.
  3. Jaka kara grozi za niepłacenie abonamentu w 2026 roku? Kara to nadal 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe jest obecnie zautomatyzowana.
  4. Czy seniorzy w 2026 roku nadal są zwolnieni z RTV? Tak. Osoby powyżej 75. roku życia są zwolnione z mocy prawa. Osoby po 60. roku życia z niską emeryturą muszą złożyć oświadczenie na poczcie.

Ile dni ma posiadacz nowego odbiornika telewizyjnego na zgłoszenie do Poczty Polskiej?

Posiadacz sprawnego odbiornika radiowego lub telewizyjnego ma 14 dni na zgłoszenie tego faktu operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej.

Kiedy telewizor używany do produkcji treści wideo i audio nie podlega abonamentowi RTV?

Abonament RTV nie dotyczy telewizora, który służy wyłącznie jako monitor do montażu, tworzenia audycji lub innych przekazów medialnych.

Kiedy telewizory kupione przez firmę nie muszą być rejestrowane w Poczcie Polskiej?

Wyjątek dotyczy telewizorów kupionych z zamiarem dalszej odsprzedaży lub oddania w najm, jeśli działania te są wpisane w profil działalności firmy.

Co grozi za zignorowanie obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Jeśli obowiązek zostanie zignorowany, sprawą zajmie się Urząd Skarbowy. Fiskus ma prawo ściągnąć zaległości z nadpłaty podatku lub rachunku bankowego.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku za radio i telewizor?

W 2026 roku miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł. Jeśli w domu znajduje się telewizor, kwota wzrasta do 27,30 zł miesięcznie.

