REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Automat wydał bon za butelki? Nie daj się złapać w pułapkę

Automat wydał bon za butelki? Nie daj się złapać w pułapkę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 sierpnia 2026, 18:59
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Kaucja za butelki i puszki
Automat wydał bon za butelki? Sklep musi wypłacić Ci żywą gotówkę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Oddałeś pustą puszkę lub butelkę do automatu, a ten zamiast pieniędzy wypluł bon zakupowy? Wielu klientów potulnie idzie z nim do kas, przekonanych, że muszą wydać te pieniądze w danym sklepie. To błąd! Jeśli opakowanie posiadało oficjalny symbol kaucji, kasjer ma obowiązek wypłacić Ci pieniądze do ręki.

rozwiń >
  • Bon z butelkomatu to nie wyrok: Większość klientów popełnia przy kasie ten sam błąd i daje zepchnąć się na niechciane zakupy.
  • Zapomnij o zbędnych papierach: Do odebrania gotówki wcale nie potrzebujesz dokumentu, o który często proszą sprzedawcy.
  • Ukryty szczegół na etykiecie: Opakowania wyglądają niemal identycznie, ale jeden mały detal decyduje o tym, czy dostaniesz pieniądze do ręki, czy tylko rabat.
  • Zepsuta maszyna to nie powód do odwrotu: Czerwona kontrolka na automacie wcale nie oznacza, że musisz zabrać butelki z powrotem do domu.

Automat wydał bon? Żądaj gotówki przy kasie

Dostałeś kupon z butelkomatu? Nie musisz iść z nim między sklepowe półki. Wystarczy, że podejdziesz bezpośrednio do kasy lub punktu obsługi klienta.

REKLAMA

REKLAMA

Choć sieci handlowe wolałyby, abyś wydał te pieniądze u nich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska stawia sprawę jasno: sklep nie ma prawa uzależniać zwrotu kaucji od zakupu kolejnych produktów. Przepisy są po Twojej stronie – przekazujesz bon kasjerowi i odbierasz należną gotówkę do ręki.

Przykład

Przykład: automat przyjął 20 plastikowych butelek ze znakiem kaucji i wydrukował bon o wartości 10 zł. Klient może wykorzystać go przy zakupach albo poprosić o wypłatę 10 zł.

Haczyk w przepisach! Bez tego znaku nie zobaczysz ani grosza

Nie każdy pojemnik po napoju oznacza automatyczny zastrzyk gotówki. Żeby odebrać pieniądze przy kasie, na etykiecie musisz znaleźć oficjalny symbol państwowego systemu kaucyjnego.

Sztywne stawki i limity pojemności wyglądają następująco:

REKLAMA

Rodzaj opakowania

Maks. pojemność

Stawka kaucji

Butelka plastikowa (jednorazowa)

do 3 litrów

0,50 zł

Puszka metalowa

do 1 litra

0,50 zł

Butelka szklana (wielorazowa)

do 1,5 litra

1,00 zł

Gdzie tkwi pułapka? W sklepach wciąż krążą napoje ze starych partii produkcyjnych, wypuszczone w obieg przed wprowadzeniem systemu. Jeśli na butelce nie ma oficjalnego logo kaucji, kasjer nie ma ustawowego obowiązku wypłaty pieniędzy – chyba że dany sklep przyjmuje je w ramach własnej, dobrowolnej promocji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Butelkomat nie działa - jak odzyskać kaucję?

Haczyk w przepisach! Bez tego znaku nie zobaczysz ani grosza

Shutterstock

Zasady systemu w pigułce

  • Brak paragonu: Nie musisz udowadniać, gdzie kupiłeś napój. Paragon jest zbędny.
  • Dowolny sklep: Zwrotu dokonasz w każdym sklepie objętym systemem (powyżej 200 m²), nawet jeśli nie kupiłeś tam danego produktu.
  • Awaria maszyny: Zepsuty lub przepełniony automat nie zwalnia sklepu z obowiązku przyjęcia opakowań. Masz prawo do zwrotu ręcznego u pracownika.

System kaucyjny czy sklepowa promocja? Nie daj się pomylić

Kluczem do odebrania gotówki jest logo państwowego systemu kaucyjnego na etykiecie. Jeśli go nie ma, sklep działa na własnych zasadach.

Cecha

Państwowy system kaucyjny

Autorska promocja sklepu

Oznaczenie

Oficjalny znak kaucji na etykiecie

Brak oficjalnego znaku

Forma zwrotu

Gotówka na żądanie lub rabat

Tylko według regulaminu sklepu

Wymagany paragon?

Nigdy

Często tak

Wysokość kaucji

Ustawowa (50 gr / 1 zł)

Zależna od polityki sieci

Pułapka w marketach! Nie każdy bon wymienisz na żywą gotówkę

Oddałeś butelki, dostałeś kupon, a kasjer odmawia wypłaty pieniędzy? Zanim podniesiesz głos przy kasie, sprawdź, czy nie dałeś się złapać w prywatną promocję sieci.

Wiele marketów prowadzi własne zbiórki i wydaje bon za opakowania bez państwowego znaku kaucji. To nie jest system ustawowy, lecz zwykła akcja marketingowa. W takim przypadku sklep sam ustala zasady i ma prawo do:

  • Mnożenia wymogów: Może zmusić Cię do zrobienia zakupów za określoną kwotę.
  • Wypłaty w punktach lub rabatach: Zamiast gotówki dostaniesz zniżkę na kolejny produkt.
  • Krótkich terminów: Kupon może stracić ważność nawet po kilku dniach.

Złota zasada: Zanim wrzucisz opakowanie do automatu, szukaj oficjalnego logo kaucji na etykiecie. Brak logo oznacza, że grasz na zasadach sklepu, a nie ustawy.

butelkomat, system kaucyjny, zwrot opakowań

Pułapka w marketach! Nie każdy bon wymienisz na żywą gotówkę

Shutterstock

Ile zarobisz na zwrotach?

Stawki za opakowania z oficjalnym znakiem kaucji są sztywno określone:

Liczba opakowań

Plastikowe butelki (do 3 l) i puszka (do 1 l)

Szklane butelki zwrotne (do 1,5 l)

1 sztuka

0,50 zł

1,00 zł

10 sztuk

5,00 zł

10,00 zł

20 sztuk

10,00 zł

20,00 zł

50 sztuk

25,00 zł

50,00 zł

Co powiedzieć przy kasie? Gotowa regułka

Jeśli automat wydał bon, a Ty chcesz po prostu odzyskać swoje pieniądze, podaj kupon kasjerowi i powiedz:

„Zwróciłem opakowania objęte oficjalnym systemem kaucyjnym. Proszę o wypłatę wartości tego bonu w gotówce, bez dokonywania zakupów.”

Kasjer odmawia wypłaty pieniędzy? Oto co musisz zrobić krok po kroku

Opakowanie ma oficjalny znak kaucji, a obsługa sklepu mimo to kręci nosem i nie chce wydać gotówki? Nie daj się odesłać z kwitkiem. Oto jak krok po kroku wyegzekwować swoje prawa:

  • Zażądaj rozmowy z kierownikiem: Kierownik zmiany zazwyczaj lepiej zna wytyczne Ministerstwa Klimatu i procedury niż początkujący kasjer.
  • Zrób zdjęcie etykiety i zachowaj bon: To Twoje kluczowe dowody. Upewnij się, że na zdjęciu wyraźnie widać państwowy symbol kaucji oraz kod kreskowy.
  • Poproś o powód odmowy na piśmie: Sam zwrot „proszę o wpisanie przyczyny odmowy wypłaty kaucji do księgi skarg” bardzo często natychmiast rozwiązuje problem i pieniądze lądują w Twojej dłoni.
  • Zgłoś sprawę do Rzecznika Konsumentów: Jeśli sklep uporczywie łamie prawo, skorzystaj z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo zgłoś przypadek do UOKiK.

O czym musisz pamiętać przed pójściem do sklepu?

  • Nie zgniataj opakowań: Automat oraz kasjer muszą odczytać kod kreskowy i znak kaucji.
  • Nie zrywaj etykiety: Zniszczony kod kreskowy oznacza brak możliwości zwrotu.
  • Wymagaj rozmowy z kierownikiem: Jeśli sklep bezprawnie odmawia wypłaty gotówki za puszki ze znakiem kaucji, poproś o podanie przyczyny na piśmie i zgłoś sprawę do UOKiK lub Rzecznika Konsumentów.

Recyklomat, butelkomat

O czym musisz pamiętać przed pójściem do sklepu?

Shutterstock

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy bon z automatu trzeba wykorzystać podczas zakupów?

Nie, jeżeli dotyczy opakowań objętych powszechnym systemem kaucyjnym. Klient może poprosić o zwrot jego wartości w formie pieniężnej.

Czy sklep może wydać wyłącznie bon?

Automat może wydrukować bon jako element rozliczenia zwrotu, ale sklep powinien umożliwić wymianę go na pieniądze.

Czy potrzebny jest paragon za napój?

Opakowanie ze znakiem kaucji można zwrócić bez paragonu.

Czy można oddać butelkę w innym sklepie?

Nie trzeba wracać do sklepu, w którym kupiono napój. Opakowanie można oddać w dowolnym właściwym punkcie zbiórki.

Czy można zwrócić zgniecioną butelkę?

Opakowań nie należy zgniatać. Znak kaucji, etykieta i kod kreskowy muszą pozostać czytelne.

Czy każda butelka jest warta 50 gr lub 1 zł?

Ustawowa kaucja przysługuje tylko za opakowanie oznaczone oficjalnym znakiem systemu kaucyjnego.

Źródła: Ministerstwo Klimatu i Środowiska: „System kaucyjny a promocje sklepowe”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska: „Co zrobić, gdy nie działa butelkomat?”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska: zasady systemu kaucyjnego. UOKiK: bezpłatna pomoc dla konsumentów.

Powiązane
Rewolucja w PIT: nowa kwota wolna 60 000 zł to podwyżka dochodów dla każdego - nawet 300 zł co miesiąc
Rewolucja w PIT: nowa kwota wolna 60 000 zł to podwyżka dochodów dla każdego - nawet 300 zł co miesiąc
Nowy sposób na dużą emeryturę. Polacy odkryli żyłę złota
Nowy sposób na dużą emeryturę. Polacy odkryli żyłę złota
Dla kogo bezpłatne parkowanie na
Dla kogo bezpłatne parkowanie na "kopercie"? Kto może dostać kartę parkingową?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Automat wydał bon za butelki? Nie daj się złapać w pułapkę
04 sie 2026

Oddałeś pustą puszkę lub butelkę do automatu, a ten zamiast pieniędzy wypluł bon zakupowy? Wielu klientów potulnie idzie z nim do kas, przekonanych, że muszą wydać te pieniądze w danym sklepie. To błąd! Jeśli opakowanie posiadało oficjalny symbol kaucji, kasjer ma obowiązek wypłacić Ci pieniądze do ręki.
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
04 sie 2026

Chaos legislacyjny, niejasne przepisy oraz trwający od lat kryzys konstytucyjny doprowadziły do sytuacji, w której od osób sprzedających nieruchomości żąda się dziś dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych podatku. Chodzi o podatników, którzy byli przekonani, że zgodnie z prawem korzystają ze zwolnienia z PIT, a więc nie muszą płacić podatku od sprzedaży mieszkania lub domu. W praktyce wpadli oni w tzw. „pułapkę” fiskusa. Problem dotyczy już ponad 19 tys. osób. Jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Program SAM 2026 – kto może otrzymać dofinansowanie do samochodu z PFRON i na jakich zasadach?
04 sie 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które planują ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON, powinny zwrócić uwagę na obowiązujące obecnie zasady programu SAM. Od 1 lipca 2026 r. zmieniła się bowiem m.in. procedura składania i oceny wniosków. Wyjaśniamy, kto może otrzymać wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.
Nowe wzory banknotów euro. Jest polski akcent
04 sie 2026

Europejski Bank Centralny (EBC) zaprezentował projekty nowych banknotów euro. Teraz każdy Europejczyk może wskazać, które z nich podobają mu się najbardziej. Internetowe badanie potrwa do 21 września. Propozycji jest 10, a wśród nich jest polski akcent. Wyniki poznamy pod koniec 2026 r.

REKLAMA

Jak bezbłędnie sporządzić testament? Oto 7 ważnych zasad
04 sie 2026

Testament własnoręczny daje możliwość samodzielnego zdecydowania o tym, kto i na jakich zasadach odziedziczy majątek po śmierci spadkodawcy. Taki dokument może skutecznie uporządkować sprawy majątkowe i ograniczyć ryzyko rodzinnych konfliktów, ale tylko wtedy, gdy zostanie sporządzony zgodnie z wymogami prawa.
80 procent phishingu tworzy już sztuczna inteligencja. Nawet amator może dziś przeprowadzić skuteczny cyberatak
04 sie 2026

Sztuczna inteligencja zmieniła układ sił w cyberprzestrzeni. Te same modele, które pomagają firmom szybciej wykrywać podatności, trafiają w ręce atakujących. Wyniki są niepokojące: za ponad 80% globalnej aktywności związanej z social engineeringiem w 2025 r. odpowiadały kampanie phishingowe wspierane przez AI – wynika z danych ENISA. Komisja Europejska odpowiada nowym planem działania, a eksperci ostrzegają: cyberprzestępczość weszła w erę taśmową.
Nowy sposób na dużą emeryturę. Polacy odkryli żyłę złota
04 sie 2026

W PPK nawet kilka lat oszczędzania pozwala zgromadzić sporą sumkę, która może bardzo przydać się na emeryturze. Na rachunku statystycznego uczestnika programu, oszczędzającego od grudnia 2019 r. znajduje się średnio od 13593 zł do 21445 zł więcej, niż on sam wpłacił. To oznacza od 145 do 228 proc. zysku.
Umowa o sprzedaż płodów rolnych. Co rolnik wiedzieć powinien
04 sie 2026

Sprzedajesz zboże, mleko czy owoce od lat na podstawie ustnych ustaleń i uścisku dłoni? To praktyka coraz bardziej ryzykowna i coraz częściej niezgodna z prawem. Ustawodawca, chroniąc słabszą stronę łańcucha dostaw żywności, jaką jest rolnik, wprowadził konkretne wymogi formalne oraz mechanizmy chroniące przed nieuczciwymi praktykami odbiorców. Warto wiedzieć, na czym one polegają, zanim podpiszesz kolejny kontrakt albo pojedziesz z płodami "pod bramę skupu".

REKLAMA

Platforma oddała pieniądze kupującemu, a Ty zostałeś bez towaru i bez pieniędzy?
04 sie 2026

Zapakowałeś towar starannie, zrobiłeś zdjęcia przed wysyłką, nadałeś paczkę zgodnie z regulaminem. Kilka dni później dostajesz powiadomienie: kupujący zgłosił, że paczka była pusta, a platforma automatycznie zwróciła mu pieniądze. Ty zostajesz bez towaru i bez zapłaty, a system traktuje sprawę jako zamkniętą. Czy to naprawdę koniec drogi? Niekoniecznie.
Wyprawka szkolna 2026 za min. 251-500 zł. W sierpniu rodzice zaczynają kupować wyprawki szkolne. Przy trójce dzieci to wydatek sięgający ponad 1 tys. zł
04 sie 2026

W sierpniu rodzice zaczynają kupować wyprawki szkolne. W 2026 roku kosztuje minimum od 251 zł do 500 zł. Przy trójce dzieci to wydatek sięgający ponad 1 tys. zł. Natomiast większość rodziców planuje wyższe wydatki na jedno dziecko. Niektórzy przeznaczają na ucznia aż 1251-1500 zł. W przypadku trójki dzieci wychodzi 3753-4500 zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA