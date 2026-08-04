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Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników

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04 sierpnia 2026, 08:07
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników
Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników
Shutterstock
Shutterstock

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Prawie 2 tysiące wakatów, pensja przekraczająca 6 tysięcy złotych netto już po zakończeniu szkolenia oraz dodatkowe świadczenia, które mogą znacząco podnieść miesięczne dochody. Straż Graniczna prowadzi szeroką rekrutację do jednostek w całej Polsce. Poszukiwani są kandydaci zarówno do służby stałej, jak i kontraktowej, a oprócz wynagrodzenia mogą oni liczyć na dopłatę do mieszkanie i zwrot kosztów dojazdu.

Straż Graniczna planuje przyjąć w 2026 roku maksymalnie 1973 nowych funkcjonariuszy. Z tej liczby 1066 miejsc przewidziano w służbie przygotowawczej lub stałej, natomiast kolejne 907 etatów czeka na osoby zainteresowane służbą kontraktową.

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Nabór prowadzony jest w oddziałach rozmieszczonych na terenie całego kraju. Kandydaci mogą składać dokumenty do Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Poszczególne jednostki samodzielnie publikują harmonogramy naboru oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji.

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Służba w Straży Granicznej jest dostępna dla osób posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie. Kandydat musi mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nie może być karany i powinien spełniać wymagania zdrowotne, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od złożenia wymaganych dokumentów oraz rozmowy z kandydatem. Następnie przeprowadzana jest ich weryfikacja, test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dopiero pozytywne przejście wszystkich etapów otwiera drogę do rozpoczęcia szkolenia.

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Pensja rośnie już po zakończeniu szkolenia

Jednym z głównych argumentów zachęcających do wstąpienia do formacji są zarobki. Kursant, który nie ukończył 26. roku życia, otrzymuje ponad 5,9 tysiąca złotych netto miesięcznie. Wyższe wynagrodzenie jest możliwe dzięki uldze dla młodych, która zwalnia z podatku dochodowego przychody do limitu 85 528 złotych rocznie.

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Osoby, które ukończyły 26 lat, mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące blisko 5,5 tysiąca złotych netto.

Po zakończeniu szkolenia pensja wzrasta. Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku kontrolera lub młodszego asystenta przed ukończeniem 26. roku życia otrzymuje niemal 6,6 tysiąca złotych netto. Po przekroczeniu tego wieku miesięczne wynagrodzenie przekracza 6 tysięcy złotych netto.

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Nie tylko pensja. Dochodzi świadczenie mieszkaniowe i zwrot kosztów dojazdu

Na wynagrodzeniu lista świadczeń się nie kończy. Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymują również świadczenie mieszkaniowe przekraczające 900 złotych netto miesięcznie.

Dodatkowo mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Wysokość tego świadczenia zależy od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a jednostką. Wynosi 140 złotych przy dojazdach do 30 kilometrów, 180 złotych przy odległości od 30 do 50 kilometrów oraz 220 złotych w przypadku dojazdów przekraczających 50 kilometrów.

To rozwiązanie ma zachęcić do służby również osoby mieszkające poza miejscowościami, w których funkcjonują oddziały Straży Granicznej.

Jak Straż Graniczna wypada na tle Policji i Wojska Polskiego?

Pod względem wynagrodzeń Straż Graniczna pozostaje konkurencyjna wobec innych służb mundurowych. W Policji kursant przed ukończeniem 26. roku życia otrzymuje 5913,82 złotych netto, natomiast po ukończeniu tego wieku 5463,82 złotych netto. Funkcjonariusze mogą również korzystać ze świadczenia mieszkaniowego wynoszącego od 900 do nawet 1800 złotych.

W Wojsku Polskim żołnierz zawodowy w stopniu szeregowego rozpoczyna służbę z wynagrodzeniem wynoszącym około 6300 złotych brutto. Oprócz pensji przysługuje mu zakwaterowanie lub świadczenie mieszkaniowe, którego wysokość wynosi od 630 do 1800 złotych.

Wspólnym elementem wszystkich trzech formacji jest możliwość uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby.

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Źródło: INFOR
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