Nowe przepisy wchodzą w życie już 7 sierpnia 2026 roku, pozwalając na automatyczne zawieszenie spłaty kredytu frankowego bez żmudnego czekania na decyzję sądu. Dla tysięcy kredytobiorców oznacza to natychmiastowe zatrzymanie w domowym budżecie nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie.

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Automatyczne wstrzymanie rat: Nie musisz płacić za wnioski o zabezpieczenie ani czekać miesiącami na decyzję sądu bo spłata zawiesza się bezpośrednio z mocy prawa.

Nie musisz płacić za wnioski o zabezpieczenie ani czekać miesiącami na decyzję sądu bo spłata zawiesza się bezpośrednio z mocy prawa. Żelazne gwarancje dla frankowiczów: Bank nie będzie mógł wypowiedzieć umowy, straszyć windykacją ani przekazać negatywnych informacji do BIK.

Bank nie będzie mógł wypowiedzieć umowy, straszyć windykacją ani przekazać negatywnych informacji do BIK. Uwaga na decydujący moment: Zatrzymanie przelewu w niewłaściwym dniu może wywołać niepotrzebną zaległość a o starcie ochrony decyduje jeden konkretny warunek formalny.

Zatrzymanie przelewu w niewłaściwym dniu może wywołać niepotrzebną zaległość a o starcie ochrony decyduje jeden konkretny warunek formalny. Nowe i trwające procesy: Przepisy zadziałają zarówno przy nowych pozwach, jak i w sprawach będących już w toku, jednak ustawa przewiduje ważne wyjątki.

Raty zostaną wstrzymane bez osobnej decyzji sądu. To najważniejsza zmiana dla frankowiczów

Od 7 sierpnia 2026 roku nie musisz już prosić sądu o zgodę na zatrzymanie przelewów do banku. Nowe przepisy wprowadzają automatyczne zamrożenie rat z mocy prawa – bez składania dodatkowych wniosków i bez miesięcy niepewności.

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Co to oznacza w praktyce?

Koniec z wnioskami o zabezpieczenie: Nie musisz płacić za osobne pisma ani liczyć na dobrą wolę sędziego.

Nie musisz płacić za osobne pisma ani liczyć na dobrą wolę sędziego. Ochrona z mocy prawa: Obowiązek spłacania rat wygasa automatycznie, gdy bank otrzyma Twój pozew.

Obowiązek spłacania rat wygasa automatycznie, gdy bank otrzyma Twój pozew. Spokój do końca procesu: Zabezpieczenie działa bez przerwy aż do prawomocnego wyroku.

Dotychczas na decyzję o wstrzymaniu rat czekało się miesiącami, a sąd mógł wniosek odrzucić. Od 7 sierpnia zasada jest prosta: bank odbiera pozew, a Ty przestajesz płacić.

Zasady przed 7 sierpnia 2026 Nowe prawo (od 7 sierpnia 2026) Wymagany osobny wniosek o zabezpieczenie powództwa Automatyczne wstrzymanie rat z mocy prawa Oczekiwanie na decyzję sądu (od kilku tygodni do miesięcy) Działa natychmiast po otrzymaniu pozwu przez bank Ryzyko wpisu do BIK i zbiegów egzekucyjnych przy braku spłat Bezwzględny zakaz zgłaszania do BIK i zrywania umów Wnioski o zawieszenie blokowały i wydłużały proces Nierozpatrzone dotąd wnioski zostaną automatycznie umorzone

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Uwaga: Samo złożenie pozwu nie wystarczy! Jeden błąd może kosztować

To najważniejszy haczyk nowej ustawy. Wizyta na poczcie ani złożenie dokumentów w biurze podawczym nie dają jeszcze prawa do zatrzymania rat.

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Kluczowy jest moment, w którym bank skutecznie odbierze Twój pozew. Pomiędzy wysłaniem pisma a jego doręczeniem mogą minąć tygodnie – do tego dnia masz prawny obowiązek płacić raty.

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Ważne Ryzyko: Jeśli zablokujesz przelewy zbyt wcześnie, bank potraktuje to jako zwykłą zaległość, co może skutkować odsetkami lub wezwaniem do zapłaty.

Jak upewnić się, że możesz bezpiecznie zatrzymać przelew?

Zapytaj swojego prawnika: Twój pełnomocnik dostanie zwrotkę z dokładną datą odbioru pisma przez bank.

Twój pełnomocnik dostanie zwrotkę z dokładną datą odbioru pisma przez bank. Sprawdź Portal Informacyjny Sądów Powszechnych: Status doręczenia pojawia się tam automatycznie po odnotowaniu przez sąd.

Status doręczenia pojawia się tam automatycznie po odnotowaniu przez sąd. Przejrzyj akta sprawy: Data doręczenia jest oficjalnie wpisywana do dokumentacji procesowej.

Masz już proces w toku? Nowe prawo zadziała automatycznie

Przepisy obejmują również sprawy wszczęte przed 7 sierpnia 2026 roku – pod warunkiem, że nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok. Co najważniejsze: nie musisz składać żadnych nowych pism ani wnosić dodatkowych opłat.

Jak to wygląda w Twojej sytuacji?

Pozew dotarł do banku przed 7 sierpnia: Twój obowiązek płacenia rat wygasa z mocy prawa dokładnie 7 sierpnia . To przełomowy moment – od tego dnia przelewy zostają zamrożone.

Twój obowiązek płacenia rat wygasa z mocy prawa . To przełomowy moment – od tego dnia przelewy zostają zamrożone. Pozew jest w trakcie doręczania: Ochrona uruchomi się automatycznie w dniu, w którym bank odbierze przesyłkę z sądu.

Ochrona uruchomi się automatycznie w dniu, w którym bank odbierze przesyłkę z sądu. Twój wniosek o zabezpieczenie wisi w sądzie: Pisma, które czekały na rozpatrzenie, zostaną automatycznie umorzone z mocy prawa. Sąd nie musi wydawać nawet osobnego postanowienia.

Ważne Szybka korzyść: Jeśli bank odebrał Twój pozew np. w maju lub lipcu, sierpniowa rata po 7 sierpnia zostaje w Twojej kieszeni bez żadnych dodatkowych formalności.

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Bank ma związane ręce: Brak wpisów do BIK i zakaz wypowiedzenia umowy

To kluczowy zapis chroniący Twój spokój i płynność finansową. Zatrzymanie przelewów na podstawie nowej ustawy jest w pełni legalne i nie może zostać uznane za naruszenie umowy kredytowej.

Jakie żelazne gwarancje daje Ci ustawa?

Zakaz windykacji i zrywania umów: Bank nie ma prawa wypowiedzieć Ci umowy ani uruchomić procedur windykacyjnych przeznaczonych dla zwykłych dłużników.

Bank nie ma prawa wypowiedzieć Ci umowy ani uruchomić procedur windykacyjnych przeznaczonych dla zwykłych dłużników. Czyste konto w BIK: Informacje o wstrzymanych ratach nie trafią do Biura Informacji Kredytowej (BIK) ani biur informacji gospodarczej (BIG). Twoja zdolność kredytowa jest bezpieczna.

Informacje o wstrzymanych ratach nie trafią do Biura Informacji Kredytowej (BIK) ani biur informacji gospodarczej (BIG). Twoja zdolność kredytowa jest bezpieczna. Obowiązkowe wykreślenie starych wpisów: Jeśli bank zdążył już zgłosić Cię do BIK-u przed wejściem w życie przepisów, ustawa nakazuje mu zaktualizować dane.

Ważne Terminy dla banku: Bank musi powiadomić BIK o uruchomieniu ochrony, a dane o zaległości muszą zniknąć w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia (lub 2 miesięcy w sprawach już trwających w sądzie).

Wstrzymanie to nie anulowanie: Co zrobić z oszczędzonymi pieniędzmi?

Automatyczne zamrożenie rat daje ogromny oddech finansowy, ale nie oznacza automatycznego skasowania długu. Ostateczne rozliczenie z bankiem nastąpi dopiero po prawomocnym wyroku lub zawarciu ugody.

O czym musisz pamiętać, zanim wydasz zatrzymane raty?

Pieniądze na koncie to jeszcze nie czysty zysk: Najbezpieczniej traktować nieprzelane raty jako bufor i odkładać je na konto oszczędnościowe aż do końcowego wyroku.

Najbezpieczniej traktować nieprzelane raty jako bufor i odkładać je na konto oszczędnościowe aż do końcowego wyroku. Możliwość dalszych, dobrowolnych spłat: Jeśli suma Twoich dotychczasowych wpłat jest wciąż niższa niż pożyczony kapitał, możesz nadal dobrowolnie wpłacać środki – bank ma prawny obowiązek je przyjąć.

Jeśli suma Twoich dotychczasowych wpłat jest wciąż niższa niż pożyczony kapitał, możesz nadal dobrowolnie wpłacać środki – bank ma prawny obowiązek je przyjąć. Ostateczny finał w sądzie: Brak rat obowiązuje na czas trwania procesu. Dopiero wyrok unieważniający umowę lub wzajemne potrącenie roszczeń definitywnie zamyka sprawę.

Ważne Wskazówka: Przepisy dają Ci legalną przerwę w spłacie na czas sporu, a nie automatyczną amnestię kredytową.

Kto dokładnie skorzysta z nowych przepisów? Sprawdź, czy jesteś na liście

Nowe prawo nie działa automatycznie dla każdego, kto ma lub miał jakikolwiek związek z kredytem we frankach. Przepisy zostały precyzyjnie uszyte pod konkretne grupy kredytobiorców i typy umów.

Ochrona zadziała w przypadku:

Konsumentów z kredytem lub pożyczką CHF: Umów kredytowych oraz pożyczek hipotecznych (zarówno indeksowanych, jak i denominowanych do franka szwajcarskiego).

Umów kredytowych oraz pożyczek hipotecznych (zarówno indeksowanych, jak i denominowanych do franka szwajcarskiego). Spadkobierców i poręczycieli: Osób, które przejęły spłatę po zmarłym kredytobiorcy, przystąpiły do długu, poręczyły za kredyt lub odpowiadają za niego majątkowo (np. hipoteką).

Osób, które przejęły spłatę po zmarłym kredytobiorcy, przystąpiły do długu, poręczyły za kredyt lub odpowiadają za niego majątkowo (np. hipoteką). Spraw indywidualnych w toku: Wszystkich procesów prowadzonych przez konsumentów przeciwko bankom przed sądami cywilnymi.

Nowe przepisy NIE ZASTOSUJĄ SIĘ do:

Pozwów zbiorowych: Postępowań grupowych wytoczonych przeciwko bankom.

Postępowań grupowych wytoczonych przeciwko bankom. Upadłości i restrukturyzacji: Spraw toczących się w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Spraw toczących się w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Innych wąskich sporów: Spraw dotyczących wyłącznie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego czy uzgodnienia treści księgi wieczystej.

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FAQ – pytania i odpowiedzi

Od kiedy frankowicze będą mogli wstrzymać spłatę rat? Nowe przepisy zaczną obowiązywać 7 sierpnia 2026 r. Ustawa została ogłoszona 23 lipca 2026 r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Czy samo złożenie pozwu wystarczy, aby przestać płacić raty? Obowiązek spłaty zostanie wstrzymany dopiero w chwili, gdy pozew konsumenta zostanie doręczony bankowi. Nie decyduje data wysłania pozwu ani jego złożenia w sądzie. Czy potrzebna będzie zgoda albo osobna decyzja sądu? Wstrzymanie obowiązku spłaty nastąpi automatycznie, z mocy prawa. Kredytobiorca nie będzie musiał uzyskiwać osobnego postanowienia o zabezpieczeniu. Jak długo nie trzeba będzie płacić rat? Wstrzymanie będzie obowiązywało od doręczenia pozwu bankowi aż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Czy nowe prawo obejmie już trwające sprawy? Jeżeli pozew został doręczony bankowi przed wejściem ustawy w życie, obowiązek spłaty zostanie wstrzymany od 7 sierpnia 2026 r. Jeżeli pozew nie został jeszcze doręczony, wstrzymanie rozpocznie się dopiero w dniu doręczenia. Czy ustawa obejmuje kredyty w euro, dolarach lub złotówkach? Przepisy dotyczą konsumenckich kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Nie obejmują kredytów złotowych, w tym opartych na WIBOR-ze, ani kredytów powiązanych z innymi walutami. Czy bank będzie mógł wypowiedzieć umowę po zatrzymaniu rat? Nie z powodu rat objętych ustawowym wstrzymaniem. Zaprzestanie ich płacenia nie będzie mogło zostać uznane za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy kredytu. Czy bank będzie mógł zgłosić brak płatności do BIK? Bank nie będzie mógł przekazywać informacji o niespełnianiu objętych wstrzymaniem świadczeń między innymi do instytucji utworzonych na podstawie Prawa bankowego ani do biur informacji gospodarczej. Czy po wstrzymaniu można nadal dobrowolnie wpłacać pieniądze? Jeżeli łączna suma wpłat dokonanych przez kredytobiorcę jest niższa od udostępnionego kapitału, bank nie może odmówić przyjęcia dobrowolnego świadczenia.

Podstawa prawna Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (Dz.U. z 2026 r., poz. 985).

Źródło: Ustawa z 29 maja 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 985; Ministerstwo Sprawiedliwości.