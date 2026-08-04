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Wystarczy 1 grosz za dużo i ZUS zabierze pieniądze. Sprawdź, przy jakiej emeryturze czternastka znika całkowicie [TABELA]

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04 sierpnia 2026, 21:23
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor zajmujący się gospodarką, finansami, społeczeństwem i technologią. W przystępny sposób wyjaśnia zmiany ważne dla codziennego życia czytelników.
emeryt, pieniądze, emerytura, kalkulator
Czternasta emerytura: Czy i komu ZUS zabierze pieniądze? Zobacz dokładną tabelę
Shutterstock

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1978,49 zł brutto właśnie tyle wynosi pełna czternasta emerytura w 2026 roku, ale nie każdy senior zobaczy na koncie taką kwotę. Wystarczy pobierać z ZUS więcej niż 2900 zł brutto, by uruchomić mechanizm potrąceń. W skrajnym przypadku różnica zaledwie jednego grosza zdecyduje o tym, czy dostaniesz 50 zł, czy nie zobaczysz ani grosza. Sprawdź, komu przysługuje dodatek i przy jakiej kwocie wypłata znika całkowicie.

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Ile wynosi czternastka w 2026 roku i kto dostanie maksimum?

Pełna kwota czternastki odpowiada stawce najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku (1978,49 zł brutto). Maksymalny przelew otrzymają seniorzy, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.

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Przekroczenie tej kwoty nie oznacza natychmiastowej utraty pieniędzy. Działa tu automatyczny mechanizm zmniejszania świadczenia.

Mechanizm jest prosty. Za każdą złotówkę świadczenia ponad limit 2900 zł czternasta emerytura jest zmniejszana o jedną złotówkę.

Wzór wygląda następująco: 1978,49 zł - [minus] kwota przekroczenia limitu 2900 zł = wysokość czternastej emerytury.

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Przykład

Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto przekracza limit o 600 zł. Jej czternastka wyniesie zatem: 1978,49 zł – 600 zł = 1378,49 zł brutto.

Zasada „złotówka za złotówkę” wynika bezpośrednio z ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

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emerytura, senior, pieniądze, emeryt, czternasta emerytura

Ile wynosi czternastka w 2026 roku i kto dostanie maksimum?

Shutterstock

Tabela wypłat czternastej emerytury 2026

Wysokość emerytury lub renty brutto

Czternasta emerytura brutto

do 2900 zł

1 978,49 zł

3 000 zł

1 878,49 zł

3 100 zł

1 778,49 zł

3 200 zł

1 678,49 zł

3 300 zł

1 578,49 zł

3 400 zł

1 478,49 zł

3 500 zł

1 378,49 zł

3 600 zł

1 278,49 zł

3 700 zł

1 178,49 zł

3 800 zł

1 078,49 zł

3 900 zł

978,49 zł

4 000 zł

878,49 zł

4 100 zł

778,49 zł

4 200 zł

678,49 zł

4 300 zł

578,49 zł

4 400 zł

478,49 zł

4 500 zł

378,49 zł

4 600 zł

278,49 zł

4 700 zł

178,49 zł

4 800 zł

78,49 zł

4 828,49 zł

50 zł (minimalna wypłata)

od 4828,50 zł

0,00 zł brak wypłaty

Podane kwoty są wartościami brutto i opierają się na obecnej ustawowej wysokości czternastki wynoszącej 1978,49 zł.

14. emerytura, waloryzacja rent i emerytur, senior

"Czternastka" w 2026 roku.

Shutterstock

Granica co do grosza: Kiedy czternastka znika całkowicie?

Zgodnie z przepisami ZUS nie wypłaca czternastki, jeśli wyliczona kwota byłaby niższa niż 50 zł brutto.

  • 4828,49 zł brutto – przy tej emeryturze przysługuje jeszcze dokładnie 50 zł dodatku.
  • 4828,50 zł brutto – przekroczenie progu sprawia, że wyliczona kwota to 49,99 zł, co oznacza całkowity brak wypłaty.

Masz dwa świadczenia? ZUS je zsumuje. Uważaj na rentę wdowią i KRUS

Przy wyliczaniu limitu 2900 zł brutto ZUS nie patrzy wyłącznie na Twoją podstawową emeryturę. Jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie, urzędnicy zsumują wszystkie wypłaty, a osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna czternastka.

Łączenie kwot dotyczy w szczególności osób, które pobierają:

  • Rentę wdowią (częsty powód niespodziewanego przekroczenia limitu 2900 zł),
  • Emeryturę i rentę jednocześnie,
  • Świadczenia w zbiegu z ZUS i KRUS,
  • Pieniądze wypłacane przez dwa różne organy emerytalne.

Jak to działa w praktyce?

Jeśli Twoja własna emerytura wynosi 2200 zł brutto, ale pobierasz dodatkowo 1000 zł w ramach zbiegu świadczeń, ZUS przyjmie łączną kwotę 3200 zł brutto. Oznacza to przekroczenie progu o 300 zł – w efekcie Twoja czternastka stopnieje z 1978,49 zł do 1678,49 zł brutto.

zmiana w wypłacie emerytur

Masz dwa świadczenia? ZUS je zsumuje. Uważaj na rentę wdowią i KRUS

Shutterstock

Niska emerytura nie gwarantuje wypłaty. Uważaj na pułapkę przy dorabianiu

Nawet jeśli Twoja emerytura wynosi znacznie mniej niż limit 2900 zł brutto, ZUS może całkowicie wstrzymać wypłatę czternastki. Kluczowy jest status świadczenia na dzień badania prawa do dodatku.

Świadczenia nie otrzymają osoby, których wypłata emerytury lub renty jest zawieszona. Najczęściej dotyczy to seniorów na wcześniejszych emeryturach lub rentach, którzy dorabiają do świadczenia:

  • Przekroczenie limitu przychodów: Jeśli zarobisz za dużo i ZUS zawiesi wypłatę Twojej podstawowej emerytury, automatycznie stracisz też prawo do czternastki.
  • Brak przeliczenia: W przypadku zawieszenia świadczenia zasada „złotówka za złotówkę” nie obowiązuje – przelew wynosi wtedy 0 zł.

Kiedy pieniądze trafią do seniorów?

Proponowanym terminem wypłaty jest wrzesień 2026 roku (prawo do świadczenia będzie ustalane na dzień 31 sierpnia 2026 r.). Od kwot brutto zostanie potrącona składka zdrowotna (9%) oraz ewentualna zaliczka na podatek dochodowy. Świadczenie jest wolne od zajęć komorniczych.

Emerytura, listonosz

Kiedy pieniądze trafią do seniorów?

GazetaPrawna.pl

Czy czternastka może jeszcze wzrosnąć? Rząd ma otwartą furtkę

Kwota 1978,49 zł brutto to podstawowy wariant wynikający z ustawy. Przepisy dają jednak Radzie Ministrów prawo do wyznaczenia wyższej kwoty czternastej emerytury w specjalnym rozporządzeniu.

Gdyby rząd zdecydował się na taki ruch, zmieniłyby się wszystkie wyliczenia:

  • Przelewy dla seniorów byłyby wyższe niż kwota minimalnej emerytury.
  • Przesunąłby się próg dochodowy a granica 4828,50 zł brutto, przy której świadczenie całkowicie znika, uległaby podwyższeniu, dzięki czemu czternastkę otrzymałoby więcej osób.

Na ten moment wiążące pozostają jednak wyliczenia oparte na podstawowej kwocie minimalnej.

Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

Ile wynosi pełna czternasta emerytura w 2026 roku?

Według obecnych zasad pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo co najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca 2026 r.

Jaka emerytura uprawnia do pełnej czternastki?

Pełną kwotę otrzyma osoba, której emerytura, renta albo suma uwzględnianych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto.

Przy jakiej emeryturze czternastka nie przysługuje?

Przy świadczeniu wynoszącym 4828,49 zł brutto przysługuje jeszcze minimalne 50 zł. Od kwoty 4828,50 zł brutto czternastka nie jest wypłacana.

Czy do czternastej emerytury trzeba składać wniosek?

ZUS, KRUS lub inny właściwy organ wypłaci świadczenie automatycznie.

Czy osoba pobierająca rentę wdowią otrzyma dwie czternastki?

Przysługuje tylko jedna czternasta emerytura, a przy ustalaniu jej wysokości brana jest pod uwagę suma odpowiednich wypłacanych świadczeń.

Źródła

  • Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, Dz.U. z 2025 r. poz. 183.
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: informacje o czternastej emeryturze.
  • Komunikat Prezesa ZUS w sprawie wysokości najniższej emerytury od 1 marca 2026 r.
  • KPRM: projekt rozporządzenia dotyczącego terminu wypłaty czternastej emerytury w 2026 r.
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Źródło: INFOR
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Wystarczy 1 grosz za dużo i ZUS zabierze pieniądze. Sprawdź, przy jakiej emeryturze czternastka znika całkowicie [TABELA]
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