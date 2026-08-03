Zmiany w wypłatach z ZUS w sierpniu. Oni dostaną pieniądze w innym terminie

Dla części emerytów i rencistów sierpień zacznie się... jeszcze w lipcu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni terminy wypłat świadczeń, ponieważ dwa ustawowe dni przekazywania emerytur przypadają w tym roku w dni wolne od pracy. Dzięki temu seniorzy nie będą musieli czekać na pieniądze do końca weekendu czy święta – przelewy trafią do nich wcześniej.

Dwa terminy wypłat ulegną zmianie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat stosuje zasadę, zgodnie z którą świadczenia nie mogą trafić do emerytów i rencistów po terminie tylko dlatego, że dzień wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto. W takich przypadkach pieniądze są przekazywane wcześniej, tak aby znalazły się na kontach świadczeniobiorców jeszcze przed dniem wolnym od pracy.

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W sierpniu 2026 roku taka sytuacja wystąpi dwukrotnie. Pierwsza zmiana dotyczy osób, których termin wypłaty przypada na 1 sierpnia. Ponieważ będzie to sobota, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże pieniądze już w piątek 31 lipca.

Druga zmiana obejmie seniorów otrzymujących świadczenia 15 sierpnia. Tego dnia przypada Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym przelewy zostaną zrealizowane dzień wcześniej, czyli w piątek 14 sierpnia.

Kto otrzyma emeryturę wcześniej?

Na wcześniejszą wypłatę mogą liczyć wyłącznie osoby, których stały termin przekazywania świadczenia przypada na 1 lub 15 dzień miesiąca. Pozostali emeryci i renciści otrzymają pieniądze zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

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Oznacza to, że świadczenia zaplanowane na 6 sierpnia zostaną wypłacone właśnie tego dnia, podobnie jak przelewy przypadające na 10, 20 i 25 sierpnia.

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio wcześniej przekazuje środki do banków, aby mogły one trafić na rachunki świadczeniobiorców przed dniem wolnym. Tak samo wygląda sytuacja osób otrzymujących emeryturę lub rentę za pośrednictwem Poczty Polskiej. W ich przypadku wysyłka również odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby listonosz mógł doręczyć świadczenie przed planowanym terminem.

Wcześniejszy przelew nie oznacza dodatkowej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wcześniejsza wypłata nie oznacza, iż seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze. Świadczenie przekazane 31 lipca będzie emeryturą należną za sierpień, a nie dodatkowym przelewem.

To oznacza, że osoby, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca, nie dostaną kolejnej emerytury w sierpniu. Następne świadczenie zostanie wypłacone zgodnie z wrześniowym harmonogramem.

Seniorzy nie muszą nic robić

Zmiana terminu nastąpi automatycznie i nie wymaga żadnych formalności. Emeryci i renciści nie muszą składać wniosków, kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ani zgłaszać chęci wcześniejszej wypłaty.

Dotyczy to zarówno osób otrzymujących świadczenia na konto bankowe, jak i tych, którym emeryturę doręcza listonosz. Zakład sam dostosuje termin przekazania pieniędzy do kalendarza, tak aby świadczenia dotarły do uprawnionych jeszcze przed dniami wolnymi od pracy.

Harmonogram wypłat emerytur w sierpniu 2026 roku

W sierpniu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał emerytury i renty według następującego harmonogramu:

• 1 sierpnia – wypłata zostanie zrealizowana wcześniej, 31 lipca (piątek),

• 6 sierpnia – wypłata zgodnie z harmonogramem,

• 10 sierpnia – wypłata zgodnie z harmonogramem,

• 15 sierpnia – wypłata zostanie zrealizowana wcześniej, 14 sierpnia (piątek),

• 20 sierpnia – wypłata zgodnie z harmonogramem,

• 25 sierpnia – wypłata zgodnie z harmonogramem.