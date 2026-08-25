Od kogo najlepiej kupować złoto? 5 zasad weryfikacji wiarygodności sprzedawcy

W pierwszym kwartale 2026 roku globalny popyt na sztabki i monety wyniósł 474 tony, czyli aż o 42 proc. więcej niż rok wcześniej. To drugi najwyższy kwartalny wynik w historii pomiarów World Gold Council. Rosnące zainteresowanie kruszcem naturalnie sprawia, że po fizyczne złoto coraz chętniej sięgają też osoby, które wcześniej nie miały z nim do czynienia. Niestety przy pierwszych zakupach najłatwiej popełnić podstawowy błąd. Początkujący inwestorzy często skupiają się głównie na cenie sztabki czy monety, zamiast na tym, komu właściwie przekazują swoje pieniądze.

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Od kogo kupić złoto?

Na rynku złota działają zarówno ogromni dealerzy z wieloletnią historią, oddziałami stacjonarnymi i rozbudowanym zapleczem, jak i niewielkie firmy sprzedające złoto przede wszystkim przez internet. Nie oznacza to jednak, że duża firma zawsze będzie lepsza od małej. Atrakcyjna strona internetowa, niska cena czy setki pozytywnych opinii nie wystarczą, żeby ocenić bezpieczeństwo transakcji. Szczególnie przy większych kwotach warto podejść do sprzedawcy w taki sposób, w jaki podeszlibyśmy do kontrahenta biznesowego: sprawdzić, kto za nim stoi, od kiedy działa, jak realizuje zamówienia i czy w razie problemu rzeczywiście będzie z kim porozmawiać.



Oto pięć czynności, które pomogą zweryfikować rzetelność każdego dealera złota.

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1. Komu płacę za złoto?

Podstawą jest sprawdzenie pełnych danych podmiotu, który będzie stroną transakcji: nazwa firmy, adres i NIP. Te informacje powinny być łatwo dostępne na stronie sklepu i pokrywać się z tym, co znajduje się w publicznych rejestrach.



W przypadku spółki warto zajrzeć do Krajowego Rejestru Sądowego. Znajdziemy tam nie tylko datę założenia działalności czy listę osób uprawnionych do reprezentacji, ale też historię ewentualnych zmian. Zwróćmy uwagę na to, od ilu lat przedsiębiorstwo faktycznie zajmuje się metalami szlachetnymi. Może okazać się, że firma istnieje na rynku od kilkunastu lat, ale sprzedaż złota prowadzi dopiero od kilku miesięcy, a wcześniej funkcjonowała pod inną nazwą lub w zupełnie innej branży. Długa historia nie daje wprawdzie stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa, ale pozwala ocenić, jak dealer radził sobie w różnych sytuacjach rynkowych. Firma działająca od kilkunastu lat ma za sobą zarówno okresy gwałtownych wzrostów popytu, jak i spadków cen czy problemów z dostępnością złota, więc daje klientowi znacznie więcej punktów odniesienia.



Przy jednoosobowej działalności gospodarczej rolę podobną do KRS pełni CEIDG – to tam znajdziemy podstawowe informacje o firmie i jej właścicielu. W przypadku handlu złotem taka forma może początkowo budzić większą ostrożność, zwłaszcza przy transakcjach na kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych. Sama JDG nie oznacza jednak, że sprzedawca jest mniej wiarygodny. Znacznie ważniejsze jest to, jak długo działa, na jaką skalę, jakie zaplecze stoi za sprzedażą i czy jego działalność można łatwo zweryfikować. Im większa kwota zakupu, tym dokładniej warto te elementy sprawdzić.



Dobrze jest też zweryfikować rachunek bankowy. Na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów można sprawdzić rachunki zgłoszone przez przedsiębiorcę. Jeżeli sklep występuje pod jedną marką, dokument sprzedaży wystawia inny podmiot, a pieniądze mamy przelać jeszcze komuś innemu, powinniśmy dokładnie wiedzieć, dlaczego tak jest. Przy większych kwotach ustalenie, do kogo formalnie trafiają nasze pieniądze, nie jest przesadną ostrożnością. To po prostu jeden z podstawowych elementów sprawdzenia kontrahenta.

2. Sprawdź, czy za stroną internetową stoi realna firma

Profesjonalny sklep internetowy można dziś stworzyć stosunkowo szybko, dlatego sam wygląd witryny niewiele mówi o działalności. Przy większym zakupie dobrze jest zweryfikować zaplecze marki: czy firma posiada fizyczny punkt sprzedaży, czy umożliwia odbiór osobisty, czy prowadzi skup złota i ma prawdziwe biuro obsługi. Istotne jest też, czy bez problemu da się skontaktować z pracownikiem znającym ofertę. Brak stacjonarnych placówek oczywiście od razu nie dyskwalifikuje sprzedawcy działającego wyłącznie online. Jednak własne oddziały, magazyn czy opcja odkupu to twardy dowód, że za stroną internetową stoi konkretna organizacja.



Liczy się również spójność wszystkich komunikatów. Jeżeli sklep chwali się kilkoma oddziałami, możliwością osobistego odbioru i szeroką ofertą, upewnijmy się, jak to wygląda w praktyce. Czasem wystarczy sprawdzić adres, zadzwonić do punktu albo dopytać o dostępność konkretnego produktu na miejscu. Taki prosty test daje znacznie więcej niż najbardziej rozbudowana zakładka „O nas” – pozwala odróżnić deklaracje od realnie działającego biznesu.



Najprostszą metodą weryfikacji może być zwykły telefon. Przed przelewem kilkudziesięciu tysięcy złotych warto zapytać, czy wybrana sztabka lub moneta rzeczywiście jest dostępna, kiedy można ją odebrać, jaki jest termin realizacji i jak wygląda późniejszy odkup. Liczy się nie tylko sama odpowiedź, ale również jej konkretność i zgodność z informacjami na stronie. Jeżeli już przed zakupem trudno się skontaktować, a pracownicy podają różne terminy albo nie potrafią jasno odpowiedzieć na podstawowe pytania, warto to potraktować jako sygnał ostrzegawczy. To przecież właśnie przed sprzedażą firma jest najbardziej zmotywowana, żeby jak najlepiej obsłużyć klienta – trudno więc zakładać, że po wpłacie pieniędzy komunikacja stanie się lepsza.

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3. Ustal, czy sprzedawca rzeczywiście ma złoto, za które chce pieniędzy

Na rynku funkcjonują dwa podstawowe modele sprzedaży. W pierwszym dealer oferuje sztabki i monety, które fizycznie znajdują się już w jego magazynie i mogą zostać szybko wydane lub wysłane. W drugim klient kupuje produkt z odroczonym terminem realizacji, a sprzedawca dopiero po przyjęciu zamówienia sprowadza go od dostawcy. Oba rozwiązania są spotykane i same w sobie nie powinny budzić niepokoju. Ważne jest natomiast, żeby klient jeszcze przed dokonaniem płatności dokładnie wiedział, z którym modelem ma do czynienia.

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W przypadku zakupów online ze szczególną uwagą należy czytać informacje o dostępności. Pozornie jasne hasła jak „dostępny”, „na zamówienie”, „wysyłka w ciągu 14 dni” czy „termin realizacji do 21 dni” – potrafią w każdym sklepie oznaczać coś innego. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej dopytać wprost, czy konkretna sztabka lub moneta fizycznie znajduje się w magazynie firmy i kiedy najpóźniej trafi w nasze ręce. Z kolei przy produktach, które trzeba sprowadzić, sprzedawca powinien precyzyjnie określić czas oczekiwania.

Dlaczego to takie ważne? Przy większych kwotach przestaje to być wyłącznie kwestia wygody czy terminu dostawy. Jeżeli klient przelewa 50 tys. zł, a złoto ma otrzymać dopiero za trzy tygodnie, to przez ten czas nie posiada jeszcze kruszcu wartego 50 tys. zł. Ma jedynie zobowiązanie sprzedawcy, że ten kruszec zostanie mu w przyszłości wydany. Im dłuższy jest okres między zapłatą a odbiorem złota, tym większe znaczenie ma więc kondycja finansowa firmy, jej historia i wiarygodność.

4. Nie licz gwiazdek. Sprawdź, na co naprawdę skarżą się klienci

Chociaż internetowe recenzje to dziś prawdziwa kopalnia wiedzy o każdym biznesie, trzeba umieć korzystać z nich z głową. Wysoka średnia rzędu 4,8 czy 4,9 może być złudna. Dużo bardziej liczy się skala: ile ocen łącznie wystawiono, a przede wszystkim, w co dokładnie uderzają te krytyczne. Kilka negatywnych komentarzy przy tysiącach udanych transakcji nie świadczy jeszcze o braku rzetelności. Nawet najlepszym zdarzają się potknięcia logistyczne, nieporozumienia czy zwykłe pomyłki.



Zamiast liczyć negatywne opinie, lepiej wczytać się w ich treść. Pojedyncze wpadki, które sklep błyskawicznie wyjaśnił, nie powinny przekreślać wiarygodności sprzedawcy. Czerwoną lampką natomiast zdecydowanie powinny być powracające te same zarzuty: brak kontaktu, anulowane zamówienia, przeciągające się terminy dostaw czy kłopoty ze zwrotem środków. Powtarzalność takich sygnałów mówi znacznie więcej niż sama średnia ocen.

Świetnym punktem odniesienia są także profile w social mediach. Zazwyczaj to tam na bieżąco trafiają pytania kupujących i skargi na problemy z wysyłką, których serwisy z opiniami nie zdążyły jeszcze odnotować. Przeglądając komentarze, przyjrzyjmy się przede wszystkim reakcjom sprzedawcy na krytykę. Niespodziewane problemy mogą napotkać każdego dealera, jednak najważniejsze jest to, czy odpowiada rzeczowo, wyjaśnia sytuację i potrafi wziąć odpowiedzialność za kłopotliwą sytuację, czy po prostu ignoruje klienta.

5. Dowiedz się, czy firma potrafi obsłużyć klienta także po zakupie

Sprzedaż sztabki to tak naprawdę początek całego procesu. Złoto bardzo często kupujemy z myślą o kilku czy kilkunastu latach, dlatego warto sprawdzić, czy dealer pozostaje partnerem dla klienta również po jego zakupie. Oczywiście sam dostęp do kruszcu to absolutna podstawa. Jednak to wsparcie posprzedażowe najlepiej udowadnia, czy dealer traktuje naszą inwestycję długofalowo, czy zależy mu tylko na jednorazowej sprzedaży.

Jedną z ważniejszych rzeczy jest odkup. Firma, która regularnie skupuje złoto, działa po obu stronach rynku. To z kolei wymaga zaplecza pozwalającego zweryfikować autentyczność produktu, określić jego wartość i ponownie wprowadzić go do obrotu. Warto więc sprawdzić, czy odkupuje wyłącznie produkty kupione wcześniej u siebie, czy także sztabki i monety pochodzące od innych dealerów, jak szybko przeprowadzana jest wycena oraz na jakich zasadach ustalana jest cena odkupu. To szczególnie istotne wtedy, gdy po kilku latach klient będzie chciał zamienić część posiadanego złota z powrotem na gotówkę.

Drugą kwestią jest przechowywanie. Fizyczne złoto po zakupie trzeba gdzieś bezpiecznie ulokować. Od dealera nie musimy wymagać własnego skarbca, ale dobrze, jeśli potrafi klientowi wyjaśnić dostępne możliwości, związane z nimi koszty i ryzyka. Podobnie jest z późniejszą weryfikacją produktu czy doradztwem w zakresie przygotowania złota do sprzedaży. Im w większej liczbie takich przypadków możemy liczyć na pomoc sprzedawcy, tym większa szansa, że klient nie zostanie sam z problemem kilka lat po zakupie.

Dla mnie osobiście dobry dealer to nie jest sklep, do którego przychodzimy wyłącznie po sztabkę. To powinno być miejsce, do którego można wrócić za rok, pięć czy dziesięć lat – kiedy będziemy chcieli część złota sprzedać, sprawdzić produkt, zmienić sposób jego przechowywania albo po prostu poradzić się, co dalej zrobić z posiadanym kruszcem.

Cena może być argumentem, ale nie powinna być jedynym

Nie ma jednego rejestru, certyfikatu czy znaku jakości, który dawałby stuprocentową odpowiedź na pytanie, czy sprzedawca jest wiarygodny. Trzeba pod uwagę wziąć całość: historię firmy, ludzi, którzy za nią stoją, jej zaplecze, sposób realizacji zamówień, kontakt z klientami, odkup i postępowanie w sytuacjach problemowych. To bardzo ważne, ponieważ dopóki fizycznie nie otrzymamy sztabki czy monety, kupujemy nie tylko złoto. W pewnym sensie kupujemy zaufanie i gwarancję, że zamówiony towar faktycznie do nas dotrze. Dlatego zanim zapytamy: „gdzie kupię złoto najtaniej?”, dobrze najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie: „czy wiem, komu właściwie powierzam pieniądze?”.



Paweł Mazurek – członek zarządu oraz dyrektor rozwoju Mennicy Mazovia oferującej Gold Plan, subskrypcyjny model zakupu złota