Projektujesz dom lub budynek? Od 19 maja 2026 nowe wymogi, a w listopadzie kolejne: miary do 0,01 m...

MRiT przypomina: zmiany w rozporządzeniu o projekcie budowlanym – budowle ochronne i dokładność miar, część obowiązuje już teraz
MRiT przypomina: od 19 maja 2026 (a część później) są zmienione przepisy dotyczące projektów budowlanych. Najważniejsze zmiany: wymiary na rysunkach z dokładnością do 0,01 m, obowiązek uwzględnienia warunków ochrony ludności (budowle ochronne, miejsca doraźnego schronienia) oraz dokładniejszy opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. Sprawdź, czy Twój projekt musi spełniać nowe wymagania.
Czy nowe przepisy dotyczą Twojego projektu? Sprawdź
- Składasz projekt budowlany po 19 maja 2026? – Część przepisów już obowiązuje.
- Projektujesz budynek użyteczności publicznej lub wielorodzinny? – Musisz dokładniej opisać dostępność dla osób niepełnosprawnych.
- Twój projekt dotyczy budynku, w którym może powstać miejsce doraźnego schronienia? – Musisz uwzględnić warunki ochrony ludności.
- Jesteś projektantem, deweloperem lub inwestorem indywidualnym (np. stawiasz swój dom)? – Te zmiany Cię dotyczą.
Co się zmieniło? Tabela najważniejszych zmian po komunikacie MRiT
Zmiana
Co oznacza w praktyce?
Od kiedy?
Dokładność miar na rysunkach
Wymiary z dokładnością 0,01 m, (np. 4,01 m, nie 401 cm)
5 listopada 2026 (6 miesięcy po ogłoszeniu)
Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia
Projekt musi uwzględniać warunki ochrony ludności zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej
19 maja 2026 (14 dni po ogłoszeniu)
Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych
Dokładniejszy zakres informacji w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego
5 listopada 2026 (6 miesięcy po ogłoszeniu)
Powyższe zmiany dotyczą przypadków dalej opisanych w artykule.
Zmiana 1: Miary z dokładnością 0,01 m – koniec z centymetrami
Co się zmienia? Od 5 listopada 2026 roku wszystkie wymiary na części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu muszą być podawane z dokładnością do 0,01 m. Pełne wartości wymiarowe zapisujemy tylko z jednym miejscem po przecinku. Ta zmiana dotyczy wszystkich.
ŹLE (stary sposób) - tak NIE opisuj od 5 listopada 2026:
- Odległość od granicy: 401 cm (podane w cm, nie w m),
- Szerokość budynku: 12 m (bez miejsca po przecinku).
DOBRZE (nowy sposób) - tak opisuj od 5 listopada 2026:
- Odległość od granicy: 4,01 m,
- Szerokość budynku: 12,0 m.
Dlaczego ta zmiana? Ministerstwo wyjaśnia: "Cel: ujednolicenie praktyki projektowej i zminimalizowanie ryzyka błędów przy wytyczaniu obiektów budowlanych.". W praktyce różne zapisy wymiarów (np. 4 m vs 400 cm vs 4,00 m) prowadziły do problemów podczas wytyczania budynków przez geodetów. Teraz będzie jeden standard dla wszystkich.
Zmiana 2: Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia – co to oznacza?
Co to jest miejsce doraźnego schronienia? To pomieszczenie w budynku (np. piwnica, garaż podziemny), które w sytuacji zagrożenia (np. działania wojenne, katastrofa) może być szybko przystosowane do tymczasowego schronienia ludności.
Kogo dotyczy?
- Projektanci budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale),
- Projektanci dużych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- Inwestorzy, którzy dobrowolnie chcą zaprojektować budynek z możliwością zorganizowania ukrycia.
Co musisz uwzględnić w projekcie? Jeśli Twój obiekt:
- stanowi budowlę ochronną (schron) lub
- jest projektowany w sposób umożliwiający zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia
...to projekt musi zawierać informacje o warunkach ochrony ludności zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 r.
Uwaga: Te przepisy już obowiązują od 19 maja 2026!
Zmiana 3: Dostępność dla osób niepełnosprawnych – dokładniejszy opis w dokumentacji
Co się zmienia? Nowelizacja doprecyzowuje zakres informacji dotyczących zapewnienia warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.
Kogo dotyczy?
- Projekty budynków użyteczności publicznej (urzędy, sklepy, przychodni, szkoły),
- Projekty mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego (bloki, kamienice).
Co konkretnie trzeba opisać? Ministerstwo nie podało szczegółowej listy, ale praktyka pokazuje, że chodzi o dokładny opis i uwzględnienie takich projektowanych elementów jak:
- Ścieżki dojścia do budynku (szerokość, nachylenie, nawierzchnia),
- Wejścia (pochylnie, drzwi automatyczne, szerokość),
- Komunikacja wewnętrzna (windy, korytarze, toalety przystosowane),
- Oznakowanie (kontrastowe, dotykowe).
Od kiedy ta zmiana? Od 5 listopada 2026 (6 miesięcy od ogłoszenia).
Dla kogo te przepisy? Lista
Rozporządzenie dotyczy:
- Projektantów – musisz stosować nowe zasady przy sporządzaniu projektów,
- Inwestorów indywidualnych – jeśli budujesz dom i składasz projekt po 19.05.2026,
- Deweloperów – wszystkie nowe projekty mieszkaniowe i komercyjne,
- Organów budowlanych – Wojewodowie, Starostowie, Prezydenci miast na prawach powiatu (przyjmują projekty zgodne z nowymi wymogami).
W skrócie – 3 najważniejsze zmiany
- Miary z dokładnością 0,01 m (np. 4,01 m zamiast 401 cm) – od 5 listopada 2026.
- Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia w projekcie – od 19 maja 2026 (już obowiązuje!).
- Dokładniejszy opis dostępności dla osób niepełnosprawnych – od 5 listopada 2026.
Pamiętaj: Część przepisów już obowiązuje! Jeśli składasz projekt teraz, uwzględnij warunki ochrony ludności.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
1. Od kiedy obowiązują nowe przepisy?
- 19 maja 2026 – przepisy o budowlach ochronnych (już obowiązują!),
- 5 listopada 2026 – przepisy o dokładności miar i opisie dostępności.
2. Czy muszę przerabiać projekt złożony przed 19 maja 2026?
Nie. Projekty złożone przed wejściem w życie zmian oceniane są według starych przepisów.
3. Co grozi za błędny zapis miar (np. 401 cm zamiast 4,01 m)?
Organ może wezwać do poprawy projektu. W skrajnych przypadkach, gdy nie będzie poprawionego projektu – odmowa pozwolenia na budowę.
4. Czy każdy dom musi mieć miejsce doraźnego schronienia?
Nie. Wymóg dotyczy tylko budynków zaprojektowanych z taką możliwością lub będących budowlami ochronnymi.
5. Co jeśli nie uwzględnię warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych?
W budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych – projekt niezgodny z przepisami, organ wyda decyzję odmowną.
6. Czy deweloper może zignorować przepisy o dokładności miar do listopada 2026?
Formalnie tak (wchodzą 05.11.2026), ale lepiej stosować od razu – unikniesz poprawek i wdrożysz już teraz praktykę, która za chwilę stanie się obowiązkiem.
Źrodło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
