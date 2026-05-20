MRiT przypomina: zmiany w rozporządzeniu o projekcie budowlanym – budowle ochronne i dokładność miar, część obowiązuje już teraz

MRiT przypomina: zmiany w rozporządzeniu o projekcie budowlanym – budowle ochronne i dokładność miar, część obowiązuje już teraz

20 maja 2026, 13:21
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Architekci pracują nad projektem, aby uwzględnić nowe przepisy budowlane MRiT 2026
Projektujesz dom lub budynek? Od 19 maja 2026 nowe wymogi, a w listopadzie kolejne: miary do 0,01 m...
MRiT przypomina: od 19 maja 2026 (a część później) są zmienione przepisy dotyczące projektów budowlanych. Najważniejsze zmiany: wymiary na rysunkach z dokładnością do 0,01 m, obowiązek uwzględnienia warunków ochrony ludności (budowle ochronne, miejsca doraźnego schronienia) oraz dokładniejszy opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. Sprawdź, czy Twój projekt musi spełniać nowe wymagania.

Czy nowe przepisy dotyczą Twojego projektu? Sprawdź

  1. Składasz projekt budowlany po 19 maja 2026? – Część przepisów już obowiązuje.
  2. Projektujesz budynek użyteczności publicznej lub wielorodzinny? – Musisz dokładniej opisać dostępność dla osób niepełnosprawnych.
  3. Twój projekt dotyczy budynku, w którym może powstać miejsce doraźnego schronienia? – Musisz uwzględnić warunki ochrony ludności.
  4. Jesteś projektantem, deweloperem lub inwestorem indywidualnym (np. stawiasz swój dom)? – Te zmiany Cię dotyczą.

Co się zmieniło? Tabela najważniejszych zmian po komunikacie MRiT

Zmiana

Co oznacza w praktyce?

Od kiedy?

Dokładność miar na rysunkach

Wymiary z dokładnością 0,01 m, (np. 4,01 m, nie 401 cm)

5 listopada 2026 (6 miesięcy po ogłoszeniu)

Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia

Projekt musi uwzględniać warunki ochrony ludności zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej

19 maja 2026 (14 dni po ogłoszeniu)

Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych

Dokładniejszy zakres informacji w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego

5 listopada 2026 (6 miesięcy po ogłoszeniu)

Powyższe zmiany dotyczą przypadków dalej opisanych w artykule.

Zmiana 1: Miary z dokładnością 0,01 m – koniec z centymetrami

Co się zmienia? Od 5 listopada 2026 roku wszystkie wymiary na części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu muszą być podawane z dokładnością do 0,01 m. Pełne wartości wymiarowe zapisujemy tylko z jednym miejscem po przecinku. Ta zmiana dotyczy wszystkich.

Przykład

ŹLE (stary sposób) - tak NIE opisuj od 5 listopada 2026:

  • Odległość od granicy: 401 cm (podane w cm, nie w m),
  • Szerokość budynku: 12 m (bez miejsca po przecinku).

DOBRZE (nowy sposób) - tak opisuj od 5 listopada 2026:

  • Odległość od granicy: 4,01 m,
  • Szerokość budynku: 12,0 m.

Dlaczego ta zmiana? Ministerstwo wyjaśnia: "Cel: ujednolicenie praktyki projektowej i zminimalizowanie ryzyka błędów przy wytyczaniu obiektów budowlanych.". W praktyce różne zapisy wymiarów (np. 4 m vs 400 cm vs 4,00 m) prowadziły do problemów podczas wytyczania budynków przez geodetów. Teraz będzie jeden standard dla wszystkich.

Zmiana 2: Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia – co to oznacza?

Co to jest miejsce doraźnego schronienia? To pomieszczenie w budynku (np. piwnica, garaż podziemny), które w sytuacji zagrożenia (np. działania wojenne, katastrofa) może być szybko przystosowane do tymczasowego schronienia ludności.

Kogo dotyczy?

  • Projektanci budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale),
  • Projektanci dużych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • Inwestorzy, którzy dobrowolnie chcą zaprojektować budynek z możliwością zorganizowania ukrycia.

Co musisz uwzględnić w projekcie? Jeśli Twój obiekt:

  • stanowi budowlę ochronną (schron) lub
  • jest projektowany w sposób umożliwiający zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia

...to projekt musi zawierać informacje o warunkach ochrony ludności zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 r.

Ważne

Uwaga: Te przepisy już obowiązują od 19 maja 2026!

Zmiana 3: Dostępność dla osób niepełnosprawnych – dokładniejszy opis w dokumentacji

Co się zmienia? Nowelizacja doprecyzowuje zakres informacji dotyczących zapewnienia warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Kogo dotyczy?

  • Projekty budynków użyteczności publicznej (urzędy, sklepy, przychodni, szkoły),
  • Projekty mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego (bloki, kamienice).

Co konkretnie trzeba opisać? Ministerstwo nie podało szczegółowej listy, ale praktyka pokazuje, że chodzi o dokładny opis i uwzględnienie takich projektowanych elementów jak:

  • Ścieżki dojścia do budynku (szerokość, nachylenie, nawierzchnia),
  • Wejścia (pochylnie, drzwi automatyczne, szerokość),
  • Komunikacja wewnętrzna (windy, korytarze, toalety przystosowane),
  • Oznakowanie (kontrastowe, dotykowe).

Od kiedy ta zmiana? Od 5 listopada 2026 (6 miesięcy od ogłoszenia).

Dla kogo te przepisy? Lista

Rozporządzenie dotyczy:

  • Projektantów – musisz stosować nowe zasady przy sporządzaniu projektów,
  • Inwestorów indywidualnych – jeśli budujesz dom i składasz projekt po 19.05.2026,
  • Deweloperów – wszystkie nowe projekty mieszkaniowe i komercyjne,
  • Organów budowlanych – Wojewodowie, Starostowie, Prezydenci miast na prawach powiatu (przyjmują projekty zgodne z nowymi wymogami).

W skrócie – 3 najważniejsze zmiany

  1. Miary z dokładnością 0,01 m (np. 4,01 m zamiast 401 cm) – od 5 listopada 2026.
  2. Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia w projekcie – od 19 maja 2026 (już obowiązuje!).
  3. Dokładniejszy opis dostępności dla osób niepełnosprawnych – od 5 listopada 2026.
Ważne

Pamiętaj: Część przepisów już obowiązuje! Jeśli składasz projekt teraz, uwzględnij warunki ochrony ludności.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

  • 19 maja 2026 – przepisy o budowlach ochronnych (już obowiązują!),
  • 5 listopada 2026 – przepisy o dokładności miar i opisie dostępności.

2. Czy muszę przerabiać projekt złożony przed 19 maja 2026?

Nie. Projekty złożone przed wejściem w życie zmian oceniane są według starych przepisów.

3. Co grozi za błędny zapis miar (np. 401 cm zamiast 4,01 m)?

Organ może wezwać do poprawy projektu. W skrajnych przypadkach, gdy nie będzie poprawionego projektu – odmowa pozwolenia na budowę.

4. Czy każdy dom musi mieć miejsce doraźnego schronienia?

Nie. Wymóg dotyczy tylko budynków zaprojektowanych z taką możliwością lub będących budowlami ochronnymi.

5. Co jeśli nie uwzględnię warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych?

W budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych – projekt niezgodny z przepisami, organ wyda decyzję odmowną.

6. Czy deweloper może zignorować przepisy o dokładności miar do listopada 2026?

Formalnie tak (wchodzą 05.11.2026), ale lepiej stosować od razu – unikniesz poprawek i wdrożysz już teraz praktykę, która za chwilę stanie się obowiązkiem.

Źrodło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Prawo
Tak działa oszustwo na pomyłkowy przelew BLIK. Bank radzi jak nie dać się nabrać złodziejowi
20 maja 2026

VeloBank S.A. przestrzega, że pojawił się nowy typ oszustwa bankowego, który wykorzystuje przelew BLIK i przypadkowe osoby jako nieświadomych pośredników w oszustwie. Na czym polega to oszustwo i jak nie dać się nabrać cyberprzestępcy?
Poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Ma przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia
20 maja 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Poradnik ma tłumaczyć zasady bezpieczeństwa w sposób dostosowany do wieku odbiorców, z naciskiem na praktyczne wskazówki i zrozumiałe procedury działania.
Polskie rolnictwo potrzebuje prawdziwych ustaw, a nie ustawek - podkreśla Minister Rolnictwa, a raport: Kondycja finansowa polskich rolników 2026 - budzi wielki niepokój
20 maja 2026

Polskie rolnictwo potrzebuje prawdziwych ustaw, a nie ustawek - podkreśla Minister Rolnictwa, a raport: "Kondycja finansowa polskich rolników. 2026" przynosi niepokojące odkrycia dotyczące sytuacji finansowej rodzin zajmujących się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Dane zgromadzone w badaniu rysują obraz sektora rolniczego, który nie tyle prosperuje, ile nieustannie balansuje na granicy przetrwania. Co dalej z polską wsią, polskimi rolnikami i polskimi rodzinami żyjącymi na wsi?

Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?
20 maja 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie, w którym określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.
Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne
20 maja 2026

Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.
ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
20 maja 2026

ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.
Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji: czy będzie dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., tj. wolne od pracy 23, 24 i 25 maja?
20 maja 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczne Zielone Świątki – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Sejmu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 25 maja 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za pierwszy dzień Zielonych Świątek wypadający w niedzielę (tym samym sprawiając, że będzie można cieszyć się jeszcze jednym, długim weekendem majowym)? W dniu 13 maja 2026 r. zapadła w tej sprawie decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Będą zmiany w szkołach i przedszkolach. Centralny eDziennik dla wszystkich szkół. Jest projekt
19 maja 2026

Jeszcze nie rozpoczęły się wakacje, a już wiadomo, że w szkołach zanosi się na zmiany. Choć o centralnym edzienniku dla wszystkich placówek mówiło się już od jakiegoś czasu, to teraz już wiadomo, że pomysł wchodzi w fazę realizacji. Czego można się spodziewać?
Czy można sprzedać mieszkanie z najemcą? Kiedy jest to zgodne z prawem? Co z rozliczeniami z umowy najmu?
20 maja 2026

Krajowe media od pewnego czasu dość często publikują doniesienia o problematycznych najemcach. Historie związane z takimi szczególnie uciążliwymi lokatorami oczywiście się zdarzają. Trzeba jednocześnie pamiętać, że o sumiennych lokatorach mówi się rzadko. Mieszkanie z właśnie takim rzetelnym najemcą może być interesującą ofertą rynkową - oczywiście tylko dla wybranych nabywców. Wyjaśniamy zatem, jakie zasady związane z trwającą umową najmu obowiązują w razie sprzedaży mieszkania. Chodzi zwłaszcza o ochronę interesów najemcy, czyli rozwiązanie przewidziane przez przepisy. Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl) tłumaczy, na jakich zasadach odbywa się sprzedaż mieszkania zasiedlonego przez lokatora.
