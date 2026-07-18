Przeszedłeś na emeryturę w lipcu, bo tak było najkorzystniej? Zerknij jeszcze raz do kalendarza i sprawdź co z podatkiem

Lipiec to miesiąc, w którym najwięcej osób decyduje się przejść na emeryturę

Osoby planujące przejście na emeryturę rozważają, który moment roku będzie w ich przypadku tym najkorzystniejszym i pozwoli im na uzyskanie świadczenia w jak najwyższej wysokości. Nawet ZUS doradza w tym zakresie uprawnionym i opublikował informację, w której wskazał: Jeśli planujesz przejść na emeryturę w maju lub w czerwcu, lepiej poczekaj z tym do lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku, lipiec będzie korzystniejszym miesiącem, aby przejść na emeryturę. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

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To jednak nie jest jedyny aspekt, który należy w takiej sytuacji rozważyć. Czas odgrywa istotną rolę również w innym kontekście – podatkowym. A konkretnie, w zakresie możliwości skorzystania z ulgi dla seniorów. W tego rodzaju sprawie wypowiedział się w ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podatniczka, która złożyła wniosek o wydanie interpretacji wskazał, że jest osobą fizyczną, która w sierpniu 2024 r. zakończyła zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca w dniu 23 września 2024 r. zlecił przelew środków pieniężnych tytułu przysługującej jej odprawy emerytalnej na rachunek bankowy. Pierwsza wypłata emerytury za sierpień i wrzesień 2024 r. nastąpiła w dniu 24 września 2024 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę wnioskodawczyni została ponownie zatrudniona u tego samego pracodawcy na okres od 1 września do 31 grudnia 2024 r. Od wypłaconej odprawy emerytalnej pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tymczasem, zdaniem podatniczki, odprawa emerytalna, przy uwzględnieniu daty zlecenia jej wypłaty oraz daty faktycznego wpływu pierwszej emerytury z ZUS, powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.



Przypomnijmy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone m.in. w art. 27 ustawy, czyli opodatkowanie wg skali podatkowej, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje świadczeń wskazanych przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu, w tym m.in. emerytury lub renty rodzinnej.

Przelew od pracodawcy w dniu wypłaty pierwszej emerytury

Na tle takiego brzmienia regulacji podatniczka chcąc uzyskać potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy odprawa emerytalna zlecona przez pracodawcę do wypłaty w dniu 23 września 2024 r., lecz zaksięgowana na jej rachunku bankowym w dniu 24 września 2024 r., to jest w dniu wpływu pierwszej emerytury z ZUS, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy od tej odprawy pracodawca nie powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy?

Zdaniem podatniczki nie powinno obciążać jej to, że zaksięgowanie środków z tytułu odprawy emerytalnej na rachunku bankowym nastąpiło później z przyczyn technicznych związanych z realizacją przelewu. Skoro dyspozycja wypłaty odprawy została dokonana przed dniem otrzymania pierwszej emerytury, to należy uznać, że w chwili postawienia środków do jej dyspozycji spełniała warunki do zastosowania zwolnienia. Organ przyznał podatniczce rację i wskazał, że posiadanie przez pracownika uprawnień do emerytury, która nie została wypłacona przed dniem wypłaty wynagrodzenia, nie wyklucza go z korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym data faktycznej wypłaty emerytury (przed czy po dniu wypłaty należności ze stosunku pracy) ma w sprawie kluczowe znaczenie. W przypadku zaś gdy emerytura wpłynęła tego samego dnia, co należności ze stosunku pracy, przyjąć należy, że te należności jeszcze korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. W związku z tym, że pierwszą emeryturę i odprawę emerytalną podatniczka otrzymała w tym samym dniu, przyjąć należy, że warunek „nieotrzymywania emerytury” na moment otrzymania przychodów z tytułu ww. należności ze stosunku pracy jako warunek do zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego został spełniony.

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