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Podatek od nieruchomości 2027. Już wiadomo, że stawki pójdą w górę. Zapłacimy więcej za mieszkania i domy. Jednak zmieni się coś jeszcze

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21 lipca 2026, 08:47
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
podatek od nieruchomości, mieszkanie, dom, stawka
Podatek od nieruchomości 2027. Już wiadomo, że stawki pójdą w górę. Zapłacimy więcej za mieszkania i domy. Jednak zmieni się coś jeszcze
Shutterstock

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Jak co rok o tej porze zapadają decyzje dotyczące maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Niestety tendencja z ostatnich lat się utrzyma, a stawki wzrosną. Zapłacimy więcej za mieszkania i domy, a podwyżkę jak zwykle najsilniej odczują przedsiębiorcy, którzy płacą wyższe stawki podatku, niż pozostali podatnicy.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości

O wysokości stawek i opłat lokalnych, a więc również o wysokości podatku od nieruchomości, na terenie konkretnej gminy decyduje jej rada. Podejmując w tym zakresie uchwałę, musi jednak kierować się stawkami maksymalnymi, a w przypadku niektórych podatków również minimalnymi, określonymi na dany rok przez resort finansów. Oznacza to, że aby rada gminy mogła podjąć uchwałę podatkową:
1) na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza musi zostać określony wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego;
2) minister właściwy do spraw finansów publicznych musi ogłosić w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
Jeśli uchwała podatkowa nie zostanie podjęta, to w nowym roku podatkowym będą co do zasady miały zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim (art. 20a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

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Podatek od nieruchomości 2027

Obecnie, choć Minister nie ogłosił jeszcze górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, to znamy już wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, a więc wiadomo, że stawki maksymalne na 2027 r. wzrosną o ok. 3 proc. Jakie kwoty będzie to oznaczało w praktyce? Na przykład maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych, która w 2026 roku wynosi 1,25 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, wzrośnie do 1,28 zł. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w grę wchodziłby wzrost z 35,53 zł do 36,49 zł (oczywiście za 1 m2 powierzchni użytkowej). W przypadku mieszkaniu o powierzchni 50 m2 wskazane stawki będą oznaczały konieczność zapłaty podatku w wysokości 64 zł przy 62,50 zł, które należało zapłacić za 2026 rok. Podwyżka wydaje się niewielka? Warto pamiętać, że jeszcze w 2020 roku stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosiła 0,81 zł, a za wskazaną powierzchnię płaciliśmy 40,50 zł. Właściciele domu (mieszkania) o powierzchni 150 m2, którzy w 2020 r. płacili 121,50 zł podatku, w 2027 zapłacą 192 zł. To pewnie i tak kropla w morzu kosztów związanych z utrzymaniem domu, jednak nie da się ukryć, że koszty systematycznie rosną.

Przy wymiarze za 2027 rok zmienią się nie tylko stawki

Co jeszcze zmieni się w 2027 roku na gruncie podatku od nieruchomości? Interpretacje podatkowe wydawane przez organy samorządowe już jesienią 2026 roku trafią do systemu EUREKA. To duża zmiana, która ułatwi podatnikom dostęp do nich, a urzędnikom zajmującym się wymiarem podatku ułatwi pracę. Przypomnijmy, że choć w zakresie właściwości do wydawania omawianych interpretacji stan prawny nie został zmieniony i nadal będą one wydawane przez organy samorządowe, to niezwłocznie po ich wydaniu będą przekazywane Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, który zamieści je w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Co niezmiernie ważne, system ten zostanie uzupełniony o interpretacje wydane przez organy samorządowe od 1 stycznia 2025 roku, co sprawi, że podatnicy zyskają łatwy dostęp do interpretacji wydanych po istotnych zmianach wprowadzonych na gruncie podatku od nieruchomości, które w praktyce przysporzyły zarówno podatnikom, jak i organom podatkowym wielu trudności związanych z wymiarem podatku. To zaś oznacza, że wymiar tego podatku za 2027 roku będzie łatwiejszy.

Podstawa prawna

art. 20a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 707)

art. 14i, art. 14j ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 622)

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Źródło: INFOR
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