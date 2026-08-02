REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania

Nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 sierpnia 2026, 08:50
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podatek, kościół, PIT, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Fundusz Kościelny, premier
Nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

2% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA zamiast obecnego Funduszu Kościelnego, który „finansowany z budżetu państwa kwotą ok. 260 mln zł rocznie, obciąża wszystkich podatników, niezależnie od ich wyznania lub światopoglądu” – to postulat petycji obywatelskiej, która w dniu 20 września 2025 r. została wniesiona do Sejmu. Posłowie, będący członkami sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w lutym 2026 r., postanowili skierować w tej sprawie wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów. Znamy już stanowisko premiera, z którego wynika, że trwają prace nad zmianami w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych.

Z jakich źródeł czerpie dochody Kościół katolicki w Polsce i czym jest Fundusz Kościelny?

Według danych GUS – dominującym wyznaniem w Polsce jest Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Zbiorowość wiernych zaliczających się do Kościoła rzymskokatolickiego stanowi (według ostatniego spisu powszechnego) 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności.1 Zatem – na przykładzie Kościoła katolickiego, jako zrzeszającego największą liczbę wiernych w Polsce – skąd pochodzą jego główne dochody?

REKLAMA

REKLAMA

Znaczną część dochodów Kościoła katolickiego stanowią ofiary wiernych (w tym m.in. za posługi, takie jak chrzest, ślub czy pogrzeb), które zgodnie z art. 21 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – są zwolnione z opodatkowania (Przepisy prawa polskiego o zbiórkach publicznych nie mają zastosowania do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony). Poza tym – kościoły i inne związki wyznaniowe, które posiadają uregulowany status prawny w Polsce – mogą ubiegać się o różne dotacje z tzw. Funduszu Kościelnego, który został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego i który finansowany jest z budżetu państwa. Dotacje te, mogą być przyznawane na realizację zadań dotyczących wspomagania kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, która obejmuje m.in.:

  • prowadzenie zakładów dla sierot, osób starszych, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
  • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa czy
  • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,

jak również na realizację zadań dotyczących konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Na rok 2026, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że maksymalna kwota udzielonej dotacji z Funduszu Kościelnego, wynosi 200 tys. zł. Resort może również udzielić dotacji wyższej, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, uwzględniających ważny interes społeczny.

Poza ofiarami wiernych i dotacjami z Funduszu Kościelnego – parafie Kościoła katolickiego, czerpią także dochody z działalności gospodarczej, takiej jak wynajem nieruchomości, sprzedaż dewocjonaliów (czyli przedmiotów kultu religijnego, zwykle niewielkich rozmiarów, wykorzystywanych w praktykach religijnych i stanowiących symbol wiary) czy prowadzenie cmentarzy.

REKLAMA

Z analizy dokonanej przez Biuro Analiz i Petycji Kancelarii Senatu, dokonanej na potrzeby rozpatrzenia innej petycji (nr P11-89/25, która została złożona do Senatu) w sprawie wprowadzenia w Polsce podatku kościelnego, wynika ponadto, że – finasowanie kościołów i związków wyznaniowych w Polsce odbywa się m.in. w oparciu o następujące akty prawne:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Ustawę z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) – która stanowi, że Fundusz kościelny finansowany jest z dotacji państwowych, które przeznaczane są m.in. na opłacanie składek ubezpieczania duchownych, utrzymywanie i odbudowę kościołów (art. 9).
  2. Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.) – która w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b stanowi, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na cele kultu religijnego. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu (art. 26 ust. 5).
  3. Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 554 z późn. zm.) – która w art. 18 ust. 1 pkt 7 stanowi, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Łączna kwota odliczeń z nie może przekroczyć 10% dochodu. Ponadto zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4a powołanej ustawy CIT – wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych m.in.:
    1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
    2. z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze;
  5. Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1966) – która w art. 55 ust. 5 stanowi, iż zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski obejmuje nieruchomości lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i członków zakonu, jeżeli:
    1. są one wpisane do rejestru zabytków;
    2. służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych, domy zakonów kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów i domy księży emerytów (sióstr emerytek);
    3. znajdują się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
  7. Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 265) – która w art. 13 ust. 1 stanowi, że majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w odrębnych ustawach.

Osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe (art. 13 ust. 2 ww. ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. ustawy – dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

2% PIT na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA, zamiast obecnego Funduszu Kościelnego – do Sejmu została wniesiona petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia nowego podatku na Kościół

W dniu 20 września 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-155-X-704/25), której autor postuluje zmianę systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, poprzez – zastąpienie obecnego Funduszu Kościelnego systemem dobrowolnego odpisu podatkowego na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego.

Nowy system finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych – jak wyjaśnia petytor – miałby polegać na tym, że:

  • Każdy podatnik PIT miałby prawo zadeklarować w rocznym zeznaniu podatkowym przekazanie 2% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA.
  • Powyższa deklaracja miałaby być w pełni dobrowolna. W przypadku jej niezłożenia przez podatnika – cały podatek pozostawałby w budżecie państwa.
  • Koszty obsługi systemu (administracja, rozliczenia) miałyby pokrywać kościoły poprzez „prowizję dla aparatu skarbowego (np. 2–3% od przekazanych kwot)”.
  • Państwo miałoby pełnić wyłącznie rolę technicznego operatora i gwaranta transparentności.

Jak argumentuje autor petycji – „Obecny Fundusz Kościelny, finansowany z budżetu państwa kwotą ok. 260 mln zł rocznie, obciąża wszystkich podatników, niezależnie od ich wyznania lub światopoglądu. Budzi to zrozumiałe kontrowersje społeczne i jest rozwiązaniem historycznie przestarzałym. System niemiecki (Kirchensteuer), choć funkcjonuje od wielu dekad, wiąże się z koniecznością formalnego występowania z Kościoła i obciążaniem budżetu państwa rolą inkasenta. W Polsce taki mechanizm mógłby wywołać niepotrzebne konflikty społeczne i konstytucyjne wątpliwości.”

Wśród korzyści z proponowanego rozwiązania, petytor wymienia:

  • Dla budżetu państwa:
    • Likwidacja Funduszu Kościelnego (oszczędność ok. 260 mln zł rocznie).
    • Brak obciążenia finansowego – państwo jedynie obsługuje przepływy, które i tak są w 100% finansowane przez wiernych;
  • Dla kościołów i związków wyznaniowych:
    • Potencjalny wzrost dochodów nawet 5-krotnie względem obecnych 260 mln zł (np. jeśli 5 mln wiernych zadeklaruje 2% PIT, daje to co najmniej 5x więcej niż z Funduszu Kościelnego rocznie).
    • Stabilne, przejrzyste i nowoczesne źródło finansowania, zależne wyłącznie od wiernych;
  • Dla obywateli:
    • Płacą tylko ci, którzy sami chcą.
    • Brak konieczności „wypisywania się” z Kościoła – wystarczy nie zaznaczyć odpisu.
    • Pełna wolność sumienia i wyznania;

stwierdzając, że proponowany system jest rozwiązaniem:

  • sprawiedliwym (nie obciążającym niewierzących),
  • neutralnym budżetowo (państwo nic nie dopłaca),
  • potencjalnie korzystnym dla Kościołów (wielokrotnie większe wpływy) oraz
  • zgodnym z konstytucją (brak przymusu deklarowania wyznania czy ateizmu).

Przedmiotowa petycja – w dniu 13 października 2025 r. – została przekazana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji.

2% PIT na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA, zamiast obecnego Funduszu Kościelnego – sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystąpiła z dezyderatem do premiera w sprawie nowego podatku na Kościół

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, które miało miejsce w dniu 12 lutego 2026 r., posłowie będący członkami ww. komisji, podjęli decyzję o wystąpieniu z dezyderatem do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie postulatu wprowadzenia nowego systemu finansowania Kościołów i związków wyznaniowych, będącego przedmiotem petycji obywatelskiej (nr BKSP-155-X-704/25).

Ww. dezyderat do premiera, został uchwalony na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 13 maja 2026 r. Komisja zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie kompleksowej i systemowej analizy oraz oceny opisanego w petycji postulatu (wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym – każdy podatnik PIT miałby prawo zadeklarować w rocznym zeznaniu podatkowym przekazanie 2% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), z uwzględnieniem skutków finansowych jego ewentualnej realizacji. Ponadto, komisja wniosła o wskazanie:

  • jakie są dotychczasowe efekty prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego, powołanego na mocy zarządzenia Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego oraz
  • na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad zmianą obowiązującego dotąd modelu finansowania kościołów i związków wyznaniowych.

Wystąpienie z dezyderatem do Rady Ministrów w niniejszej sprawie, zarekomendowało Komisji do Spraw Petycji sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) w opinii prawnej na temat petycji „Petycja koresponduje z obecnym od lat w debacie publicznej oraz dyskursie naukowym postulatem zmiany modelu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych. Wydaje się, że dobrowolny odpis podatkowy jest możliwy do wprowadzenia, należy jednak rozważyć wszelkie jego konsekwencje, w szczególności dla mniejszych kościołów i innych związków wyznaniowych. Warto w tym zakresie korzystać z dotychczas sporządzonych analiz oraz ustaleń Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Dlatego też można rekomendować Komisji wystąpienie z dezyderatem do Rady Ministrów.

2% PIT na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA, zamiast obecnego Funduszu Kościelnego – Ministerstwo Obrony Narodowej (w imieniu premiera) potwierdza, że trwają prace nad zmianami w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych

W odpowiedzi na dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych, który został skierowany do Prezesa Rady Ministrów – w dniu 10 czerwca 2026 r., w imieniu premiera, odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej. Wiceminister Paweł Bejda poinformował, że powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów – Zespół do spraw Funduszu Kościelnego przygotowuje obecnie propozycję swoich rekomendacji (w zakresie możliwych kierunków zmian obowiązującego systemu finansowania kościołów i związków wyznaniowych), które mają zostać przedstawione Radzie Ministrów. Na obecnym etapie negocjacji z Kościelną Komisją Konkordatową (które prowadzone są w zakresie regulacji, które miałyby dotyczyć Kościoła Katolickiego) – jak podkreślił wiceminister – nie można jednak jeszcze przesądzać o ostatecznym kierunku rekomendowanych rozwiązań.

Odnosząc się stricte do postulatu będącego przedmiotem petycji obywatelskiej – Paweł Bejda stwierdził natomiast, że – „wskazane w petycji rozwiązanie polegające na wprowadzeniu odpisu podatkowego w wysokości 2% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z dużym prawdopodobieństwem skutkowałoby wyższymi kosztami dla budżetu państwa niż wydatki ponoszone obecnie w ramach Funduszu Kościelnego. Warianty generujące wydatki przewyższające obecny poziom finansowania nie uzyskały dotychczas akceptacji Ministra Finansów, który wskazuje na konieczność uwzględnienia aktualnych uwarunkowań budżetowych państwa (np. przy wpływach w 2025 r. z podatku PIT w wysokości ok. 200 mld zł i założonych 50% deklaracji podatników dotyczących przekazania części podatków na związki wyznaniowe oznaczałoby to konieczność uszczuplenia budżetu państwa na kwotę około 2 mld zł, z kolei przy 25 % deklaracji – około 1 mld zł).”

Wiceminister dodał ponadto, iż: „Obecnie prace Międzyresortowego Zespołu koncentrują się na analizie materiału wypracowanego przez zespół problemowy oraz na prowadzeniu dialogu ze stroną wyznaniową. Równolegle prowadzona jest wymiana stanowisk z przedstawicielami kościołów i innych związków wyznaniowych, mająca na celu wypracowanie rozwiązań uwzględniających zarówno interes publiczny, jak i specyfikę funkcjonowania poszczególnych wspólnot religijnych.”

Z pełną treścią odpowiedzi MON na dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych, można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź MON z 10 czerwca 2026 r. na dezyderat nr 255 Komisji do Spraw Petycji w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych

1 GUS, Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021, Warszawa 2022

Podstawa prawna:

  • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318)
  • Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 554 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1966)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 265)

Fot. KPRM

Powiązane
Zakaz palenia papierosów i wywieszania prania na balkonie, bo – od teraz będzie w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy
Zakaz palenia papierosów i wywieszania prania na balkonie, bo – od teraz będzie w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy
Wracają dwie godziny religii w szkołach, bo rozporządzenie ograniczające liczbę lekcji religii jest niezgodne z Konstytucją? Sprawa już na biurku premiera
Wracają dwie godziny religii w szkołach, bo rozporządzenie ograniczające liczbę lekcji religii jest niezgodne z Konstytucją? Sprawa już na biurku premiera
Koniec z nieodpłatnym przekazywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego. W ten sposób, do majątku kościelnego przetransferowano już niemal 3,5 mld zł z budżetu państwa
Koniec z nieodpłatnym przekazywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego. W ten sposób, do majątku kościelnego przetransferowano już niemal 3,5 mld zł z budżetu państwa
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
02.08.2026: dziś niedziela z zakazem handlu. Niezbędne zakupy jednak można zrobić przez cały dzień i w dużym wyborze
02 sie 2026

Niedziela z zakazem handlu dziś 02.08.2026 r., to nie przeszkoda by zrobić niezbędne zakupy. Nie będzie takiego wyboru jak w sieciach dyskontowych, ale wszystko co niezbędne na obiad, śniadanie i kolację, na przyjęcie gości czy grill trafi bez trudu do zakupowego koszyka w sklepie otwartym dziś od rana do wieczora.
Wielkie zmiany w rejestracji do lekarza. Do tych specjalistów już nie trzeba czekać w kolejce
02 sie 2026

Ustawianie się w kolejce do rejestracji bladym świtem, dzwonienie do przychodni przez kilkadziesiąt minut i zajęte linie telefoniczne. Taką drogą przez mękę przechodzą pacjenci, którzy muszą umówić się do niektórych specjalistów. Na szczęście się to zmienia, bo centralna e-rejestracja właśnie wchodzi w kolejny etap, a z początkiem sierpnia obejmie kolejne poradnie specjalistyczne. Chodzi nie tylko o ułatwienie umawiania wizyt, ale także skrócenie kolejek i lepsze wykorzystanie terminów, które dziś często przepadają przez nieodwołane wizyty.
Sprzedałeś rodzinną kolekcję za grube tysiące. Kiedy fiskus nie upomni się o PIT?
02 sie 2026

Wpływ pieniędzy na twoje konto po aukcji nie przesądza jeszcze, że to twój przychód. Jeśli na podstawie rzeczywistego porozumienia sprzedajesz rzeczy należące do innej osoby i masz obowiązek przekazać jej uzyskane środki, skutki podatkowe ocenia się po stronie właściciela rzeczy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił to i przy okazji przypomniał, jak rozliczyć wyprzedaż własnej kolekcji i rzeczy odziedziczonych po bliskich.
Sprzedałeś rodzinną kolekcję za grube tysiące. Kiedy fiskus nie upomni się o PIT?
02 sie 2026

Wpływ pieniędzy na twoje konto po aukcji nie przesądza jeszcze, że to twój przychód. Jeśli na podstawie rzeczywistego porozumienia sprzedajesz rzeczy należące do innej osoby i masz obowiązek przekazać jej uzyskane środki, skutki podatkowe ocenia się po stronie właściciela rzeczy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił to i przy okazji przypomniał, jak rozliczyć wyprzedaż własnej kolekcji i rzeczy odziedziczonych po bliskich.

REKLAMA

TOPR szuka następcy Sokoła. AW139 przechodzi testy w Tatrach, ale wyboru jeszcze nie ma
01 sie 2026

Przez blisko cztery dekady filarem tatrzańskiego ratownictwa pozostaje śmigłowiec PZL W-3 Sokół – maszyna, której ratownicy ufają i której żywot właśnie przedłużają remontem. Pod koniec lipca na zakopiańskim lądowisku pojawił się jednak sprzęt nowej generacji: Leonardo AW139, jeden z kandydatów do przejęcia jego zadań. Próby pokazały, że następca daje większy margines możliwości, a przy zbliżonej masie obu maszyn zmiana warty ma szansę przebiec płynnie.
Tysiące wniosków o 800 plus odrzuconych. Co jest powodem tego wysypu odmów wypłacania pieniędzy
02 sie 2026

Kolejne zmiany przechodzi rodzinne świadczenie 800 plus. Część nowych przepisów już obowiązuje i wpływa na to, kto może otrzymywać pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczą one przede wszystkim cudzoziemców, którzy od tego roku muszą spełnić dodatkowe warunki, aby zachować prawo do wsparcia. To jednak dopiero początek. Rząd przygotowuje również rozwiązanie, które może zakończyć obowiązek corocznego składania wniosków o świadczenie.
Ekspert: unijne przepisy nakładają na polskich przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie opakowań
01 sie 2026

Od 12 sierpnia 2026 r. zacznie być stosowane unijne rozporządzenie PPWR, które gruntownie zmienia zasady projektowania, oznakowania i wprowadzania do obrotu opakowań. Obejmie wszystkich przedsiębiorców wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach na rynek UEj, od dużych producentów żywności po najmniejsze firmy. Dla wielu z nich oznacza to konieczność przebudowy opakowań i łańcucha dostaw. Dobra wiadomość jest taka, że część potrzebnych rozwiązań technologicznych jest już dostępna, a firmy mają jeszcze czas na przygotowania.
Wyłączenie dodatków z płacy minimalnej i inne zmiany. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
01 sie 2026

W Sejmie trwają (od września zeszłego roku) prace nad poselskim projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 1811) przygotowanym przez posłów Lewicy. Głównym założeniem tego projektu jest uporządkowanie zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia, zwiększenie przejrzystości obowiązujących regulacji oraz wzmocnienie ochrony pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia. Projekt porządkuje definicje ustawowe, doprecyzowuje zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia oraz wyraźnie wskazuje składniki wynagrodzenia, które nie będą mogły być zaliczane do ustawowego minimum.

REKLAMA

Wyłudzenia towarów przy użyciu KSeF – na co trzeba uważać
31 lip 2026

W jakich sytuacjach i z jakich powodów może dojść do wyłudzenia towarów przy użyciu KSeF – wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Ceny w sklepach wyhamowały, ale nie dla seniorów
31 lip 2026

Najstarsi klienci mają zbyt małe budżety, by korzystać z cenowych okazji w sklepach. 530 zł to suma miesięcznych wydatków, na jakie w sklepach może sobie pozwolić statystyczny polski senior. Co z tego, że ceny nieznacznie spadną, skoro cały budżet jest skromny.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA