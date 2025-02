Obniżenie wieku emerytalnego dla strażników miejskich – na wzór wojska, policji i innych służb mundurowych – to projekt zmian w przepisach zgłoszony przez polityków Platformy Obywatelskiej. Emerytury stażowe, emerytury pomostowe, zmiany wieku emerytalnego - to wciąż przedmiot debat związanych z potrzebą zmian w przepisach emerytalnych.

Obecnie strażnikom miejskim nie przysługują żadne preferencje emerytalne – przechodzą na emeryturę dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego – jak wszyscy inni pracownicy. Nie mają takich uprawnień emerytalnych jak np. zawodowi wojskowi czy policjanci oraz zatrudnieni w innych służbach mundurowych.

REKLAMA

Będzie niższy wiek emerytalny dla strażników miejskich?

Politycy Platformy Obywatelskiej wnioskujący o prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę dla strażników miejskich argumentują, iż praca strażników miejskich to praca o szczególnym charakterze – zbliżona do pracy policjantów, a jednocześnie niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

Niższy wiek emerytalny: jakie warunki

Zgodnie z projektem, by osoba zatrudniona w charakterze strażnika miejskiego mogła przejść na emeryturę powinna osiągnąć wiek 60 lat oraz wykazać 25 lat stażu pracy, jak w innych służbach mundurowych.

Jednak trzeba od razu zaznaczyć, iż wstępna ocena projektu ze strony resortu pracy jest jednak negatywna. Nie widzi on ani możliwości uwzględnienia strażników miejskich w gronie służb mundurowych, co dałoby prawo do obniżenia wieku emerytalnego z ustawowych 65. Lat do 60., ani dopisania do grupy zwodów uprawniających – ze względu na pracę w szczególnych warunkach – do emerytury pomostowej.

Będą zmiany wieku emerytalnego: jakie

REKLAMA

Warto przy okazji przypomnieć, że w kwestii zmiany wieku emerytalnego w Polsce najbliższe wdrożenia jako obowiązujące prawo jest podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet. To w zasadzie jest przesądzone ponieważ Polska jest już praktycznie ostatnim krajem w Unii Europejskiej, w którym wiek emerytalny kobiet jest niższy niż ustawowy wiek emerytalny mężczyzn.

Skutkuje to między innymi dramatycznie niskimi emeryturami, pod względem wysokości znacząco odbiegającymi od emerytur mężczyzn.

Rząd dementuje ponadto wszelkie doniesienia o podwyższeniu ustawowego wieku emerytalnego dla wszystkich, nie zmienia to jednak faktu, iż w innych krajach opcja podwyższania powszechnego wieku emerytalnego jest przyjmowanym trendem. Najczęściej plany te są uzależnione od tempa wydłużania się średniego życia obywateli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W Polsce wciąż nie jest zamknięta sprawa emerytur stażowych, które dałyby prawo do wcześniejszych emerytur osobom, które zaczynały pracę we wczesnym wieku, często zaraz po ukończeniu szkoły zawodowej i mają odpowiedni staż oraz zgromadzone środki na kontach emerytalnych w ZUS, by skorzystać z emerytury bez czekania na osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.

Dwa projekty ustaw w tej sprawie wciąż czekają na finalizację procesu legislacyjnego w Sejmie.

Jednocześnie w rządzie, a konkretnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wciąż trwają prace nad modyfikacjami w ustawie o emeryturach pomostowych. Daje ona prawo do przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego osobom, które pracowały w zawodach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze.