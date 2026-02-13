REKLAMA

Prawie 2000 zł co miesiąc - 5 lat przed emeryturą. Kto może otrzymać specjalne świadczenie z ZUS?

Prawie 2000 zł co miesiąc - 5 lat przed emeryturą. Kto może otrzymać specjalne świadczenie z ZUS?

13 lutego 2026, 15:43
[Data aktualizacji 15 lutego 2026, 10:58]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
Prawie 2000 zł co miesiąc. I to już 5 lat przed emeryturą. Kto może otrzymać specjalne świadczenie z ZUS?
Samo zwolnienie z pracy na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie jest wystarczające, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne. Kluczowe jest, aby powód zwolnienia leżał po stronie pracodawcy. Jeżeli dokumenty nie potwierdzają, że pracodawca jest odpowiedzialny za zwolnienie, ZUS może odmówić wypłaty świadczenia. Oto szczegóły.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, nie wystarczy osiągnąć odpowiedni wiek i staż pracy. Kluczowe jest, aby utrata zatrudnienia nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, takich jak likwidacja stanowiska, zwolnienia grupowe lub upadłość firmy. Samodzielne zwolnienie się lub porozumienie stron bez wyraźnego wskazania, że było ono wymuszone sytuacją w firmie, pozbawia prawa do tego świadczenia. Niezbędne jest posiadanie dokumentu od pracodawcy, który jednoznacznie potwierdza, że zwolnienie nastąpiło z winy firmy.

Zazwyczaj pracownik, który rezygnuje z pracy, nie otrzymuje świadczeń. Istnieją jednak wyjątki. Jeśli pracodawca poważnie narusza swoje obowiązki, na przykład nie wypłaca pensji przez wiele miesięcy, pracownik może odejść natychmiast, powołując się na artykuł 55 Kodeksu pracy. W takiej sytuacji traktuje się to tak, jakby pracodawca zwolnił pracownika. Aby to zrobić, trzeba mieć dowody na naruszenie obowiązków przez pracodawcę, na przykład zaległe paski płacowe, potwierdzenia zgłoszeń do inspekcji pracy lub korespondencję z pracodawcą.

W małych firmach, zatrudniających poniżej 20 osób, nie obowiązują wszystkie zasady zwolnień grupowych. Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, konieczne jest zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych. Brak takiego dokumentu może uniemożliwić przyznanie świadczenia, gdyż ZUS musi potwierdzić, że pracownik nie zrezygnował z pracy z własnej woli. Osoby ubiegające się o to świadczenie powinny zwrócić uwagę na sposób zakończenia zatrudnienia i treść dokumentów od pracodawcy.

Świadczenie przedemerytalne - warunki

Świadczenie przedemerytalne to wsparcie finansowe dla osób, które straciły pracę nie z własnej winy. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków:

  • Utrata pracy z przyczyn niezależnych: Rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić z winy pracodawcy.
  • Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych: Należy otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.
  • Dokumentacja: Sposób rozwiązania umowy o pracę jest kluczowy. Dokumenty muszą jednoznacznie wskazywać, że zwolnienie nastąpiło z winy pracodawcy, w przeciwnym razie ZUS może odmówić wypłaty świadczenia.
  • Wysokość świadczenia: od 1 marca 2024 roku kwota świadczenia przedemerytalnego będzie wynosić 1893,41 zł brutto.
  • Inne warunki: dodatkowo należy spełnić warunki dotyczące wieku oraz stażu pracy.

Świadczenie przedemerytalne - dodatkowe informacje

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób, które straciły pracę niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego i mają długi staż pracy. Od 1 marca 2025 roku świadczenie wynosi 1893,41 zł brutto miesięcznie. Przysługuje ono kobietom od 55. roku życia i mężczyznom, którzy ukończyli 60 lat. Aby je otrzymać, trzeba stracić pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, np. z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska lub upadłości firmy.

Od 1 marca 2026 roku wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne. Ich nowa wysokość będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji 5,3 proc. Nowe świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które musiały ją zakończyć z powodu bankructwa, również mogą ubiegać się o wsparcie. Muszą jednak spełnić określone warunki wiekowe oraz posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Osoby, które wcześniej pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy, również mogą ubiegać się o to świadczenie, pod pewnymi warunkami:

  • Długość pobierania renty: Renta musiała być pobierana nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat.
  • Rejestracja jako bezrobotny: W ciągu 30 dni od utraty renty, dana osoba musi zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna.
  • Konsekwencje niedotrzymania terminu: Przekroczenie 30-dniowego terminu rejestracji może skutkować odmową przyznania świadczenia.

Innymi słowy, nawet po utracie renty, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego, ale kluczowe jest spełnienie wymogu ciągłości pobierania renty oraz terminowa rejestracja w urzędzie pracy.

Źródło: INFOR
