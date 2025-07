Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności. Kto może dostać orzeczenie na stałe w 2025 roku?

Zaledwie dwa lata temu ten dodatek emerytalny wynosił 565,67 zł miesięcznie. We wrześniu 2023 roku zmieniono jednak prawo, przez co kwota tego dodatku do emerytury została zrównana z minimalną emeryturą. W rezultacie osoby uprawnione do tego świadczenia otrzymują obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie. O jaki dodatek chodzi? Oto szczegóły.