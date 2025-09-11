REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Lekki stopień niepełnosprawności przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności - jak złożyć?

Lekki stopień niepełnosprawności przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności - jak złożyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 września 2025, 06:53
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza niewielkie ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu oraz pracy zawodowej. Choć osoby z takim orzeczeniem nie potrzebują stałej pomocy innych, mają prawo do ulg, zniżek i wsparcia. Sprawdź, co to znaczy lekki stopień niepełnosprawności, na jakie choroby można go uzyskać i jakie przywileje przysługują w 2025 roku.

rozwiń >

Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobom, u których występują niewielkie ograniczenia w zakresie zdolności do wykonywania pracy lub pełnienia ról społecznych. Zazwyczaj osoby te są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień, choć mogą wymagać okresowego wsparcia technicznego, np. w postaci sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych czy okularów.

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy. Z reguły osoby te mogą wykonywać obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze, choć ich prawa pracownicze są dodatkowo chronione.

Lekki stopień niepełnosprawności – na co można dostać? [CHOROBY]

Najczęstsze schorzenia, które mogą być podstawą do uzyskania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, to:

  • Przewlekłe choroby układu krążenia – nadciśnienie, początkowe stadia niewydolności serca.
  • Cukrzyca – szczególnie przy trudnościach z kontrolą poziomu cukru, bez powikłań.
  • Choroby narządu ruchu – np. zwyrodnienia stawów, amputacje palców, ograniczona ruchomość kończyn.
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane (w początkowej fazie), padaczka, neuropatie.
  • Wady wzroku i słuchu – znaczące pogorszenie słuchu lub widzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie.
  • Zaburzenia psychiczne – łagodna depresja, zaburzenia lękowe, fobie utrudniające funkcjonowanie zawodowe i społeczne.

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 [LISTA]

Lekki stopień niepełnosprawności może być przyznawany dzieciom, osobom w wieku produkcyjnym, jak również seniorom. Orzeczenie wydawane jest po złożeniu wniosku i odbyciu komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniżej lista przywilejów jakie przysługują w 2025 roku

REKLAMA

1. Lekki stopień niepełnosprawności przywileje w pracy

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności korzystają z ustawowych przywilejów w miejscu pracy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 15 minut dziennie dodatkowej przerwy w pracy –  na odpoczynek lub gimnastykę, wliczana do czasu pracy.
  • maksymalnie 8 godzin dziennie czasu pracy i 40 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (wyjątki dotyczą pilnowania mienia lub gdy pracownik sam wystąpi z wnioskiem i ma zgodę lekarza).
  • Pracodawca musi uwzględnić zgłoszone przez pracownika potrzeby, jeśli są uzasadnione.

2. Lekki stopień niepełnosprawności, a ulga rehabilitacyjna i preferencje podatkowe

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli:

  • ponoszą wydatki na rehabilitację lub poprawę codziennego funkcjonowania,
  • utrzymują osobę z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw czy usług medycznych. Limit dochodów dla osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu wynosi w 2025 roku 21 371,52 zł.

3. Zniżki i dofinansowania PFRON dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

W 2025 roku przysługują m.in.:

  • Zakup sprzętu ortopedycznego i pomocniczego – wózki, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny (po spełnieniu kryteriów dochodowych).
  • Ulga paszportowa – 50% zniżki, koszt paszportu 70 zł zamiast 140 zł.
    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dostosowania budynków do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Wnioski składa się zgodnie z procedurami PFRON.

4. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców

  • 575 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  • Refundacja składek ZUS – 30% składek emerytalnych i rentowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.

Ważne: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników będących emerytami lub u pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością.

5. Ulgi w komunikacji publicznej - lekki stopień niepełnosprawności

Zakres ulg zależy od uchwał lokalnych władz. W wielu miastach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tańszych lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (np. Warszawa – bezpłatne przejazdy dla osób poniżej 26. roku życia z orzeczeniem).

6. Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek

W 2025 roku można się ubiegać o zasiłek okresowy. Przysługuje on osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie. 

7. Lekki stopień niepełnosprawności - wsparcie w edukacji

  • Stypendia dla osób niepełnosprawnych – na poziomie szkolnym i akademickim.
  • Dostosowanie egzaminów – wydłużony czas, zmieniona forma (np. audio), sprzęt wspomagający.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

1.Wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
  • zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
  • ewentualnie opinia psychologa.
  • możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.

2. Termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Komisja w terminie do 14 dni wydaje decyzję. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.

Powiązane
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zasiedzenie nieruchomości nie zawsze jest możliwe
11 wrz 2025

Zasiedzenie pozwala na nabycie własności nieruchomości przez osobę, która nią włada jak właściciel przez długi czas, mimo że formalnie nim nie jest. Może to być sposób na uregulowanie wieloletnich stanów faktycznych, istnieją jasne sytuacje, w których zasiedzenie jest wykluczone. Kiedy nie można nabyć nieruchomości przez zasiedzenie i jakie przeszkody stoją na drodze do stania się jej prawnym właścicielem?
Zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już została podjęta. Rząd zrobił to po cichu
11 wrz 2025

Decyzję odmowną otrzymuję co dziesiąta osoba. Na taką, zbudowaną z przepisów ścianę, trafiają ci, którzy ubiegają się o wdowią rentę. Powód? Głównie chodzi o zbyt wysoką kwotę aktualnego świadczenia. Jednak szykują się zmiany. Rząd już podjął decyzję
Renta wdowia 2025 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek w ZUS
10 wrz 2025

Renta wdowia w 2025 roku to długo wyczekiwana zmiana, która pozwala wdowom i wdowcom połączyć dwa świadczenia: rentę rodzinną oraz własną emeryturę lub rentę. Zamiast wybierać tylko jedno, można zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Z nowych zasad skorzystają również osoby z niepełnosprawnością, które wcześniej były wykluczane z powodu wieku. Sprawdź, kto ma prawo do renty wdowiej, ile dokładnie wynosi dodatek i jak złożyć wniosek w ZUS.
Prezydent RP zwołuje Radę Bezpieczeństw Narodowego po „kompleksowym ataku dronów”. „Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało”
10 wrz 2025

W dniu 10 września 2025 r., po incydencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, które miało miejsce w minioną noc (z 9 na 10 września br.), Prezydent Karol Nawrocki, zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. „To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), ale też w historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało” – poinformował Prezydent RP.

REKLAMA

Zmiany w prawie budowlanym. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe budynków [Gość Infor.pl]
10 wrz 2025

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków od lat pozostawały w tyle za realiami nowoczesnego budownictwa. Teraz szykują się zmiany, które – jak podkreślają eksperci – mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej.
Tych pieniędzy pracodawca nie może odmówić pracownikowi. Wielu to robi, a pracownicy nie reagują, bo nie znają swoich praw
10 wrz 2025

Wakacje to w zakładach pracy czas planowania urlopów i organizowania pracy z niepełnym zespołem pracowników. To jednak również czas wypłaty wczasów pod gruszą i nieporozumień między pracodawcami a pracownikami.
Przymusowy urlop we wrześniu? To możliwe, pracodawca ma takie prawo
10 wrz 2025

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może we wrześniu wysłać pracownika na przymusowy urlop. Chodzi tu o urlop zaległy z 2024 r. Zasadą jest bowiem wykorzystywanie urlopu w roku, w którym nabyło się do niego prawo.
Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku? Lista i symbole
10 wrz 2025

Nie każda choroba daje orzeczenie, ale wiele tak. W 2025 roku komisje korzystają z nowego katalogu 208 jednostek chorobowych, które mogą uprawniać do orzeczenia o niepełnosprawności. Nie wystarczy sama diagnoza – liczy się to, jak choroba wpływa na Twoje życie. Sprawdź, czy Twoje schorzenie kwalifikuje się do orzeczenia i jakich symboli używa zespół orzekający.

REKLAMA

Środowisko testowe KSeF 2.0 (dot. API) od 30 września, Moduł Certyfikatów i Uprawnień do KSeF 2.0 od 1 listopada 2025 r. MF: API KSeF 1.0 nie jest kompatybilne z API KSeF 2.0
10 wrz 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 10 września 2025 r., że wprowadzone zostały nowe funkcjonalności wcześniej niedostępne w API KSeF1.0 (m.in. FA(3) z węzłem Zalacznik, tryby offline24 czy certyfikaty KSeF). W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest integracja ze środowiskiem testowym KSeF 2.0., które zostanie udostępnione 30 września.

Osoby, które skończyły 56 lat, mogą otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
10 wrz 2025

Istnieją sytuacje, w których seniorzy mogą otrzymać wysokie przelewy z ZUS, nawet przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.

REKLAMA