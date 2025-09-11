Lekki stopień niepełnosprawności przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności - jak złożyć?
Lekki stopień niepełnosprawności oznacza niewielkie ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu oraz pracy zawodowej. Choć osoby z takim orzeczeniem nie potrzebują stałej pomocy innych, mają prawo do ulg, zniżek i wsparcia. Sprawdź, co to znaczy lekki stopień niepełnosprawności, na jakie choroby można go uzyskać i jakie przywileje przysługują w 2025 roku.
- Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?
- Lekki stopień niepełnosprawności – na co można dostać? [CHOROBY]
- Lekki stopień niepełnosprawności 2025 [LISTA]
- 1. Lekki stopień niepełnosprawności przywileje w pracy
- 2. Lekki stopień niepełnosprawności, a ulga rehabilitacyjna i preferencje podatkowe
- 3. Zniżki i dofinansowania PFRON dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
- 4. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców
- 5. Ulgi w komunikacji publicznej - lekki stopień niepełnosprawności
- 6. Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek
- 7. Lekki stopień niepełnosprawności - wsparcie w edukacji
- Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?
Lekki stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobom, u których występują niewielkie ograniczenia w zakresie zdolności do wykonywania pracy lub pełnienia ról społecznych. Zazwyczaj osoby te są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień, choć mogą wymagać okresowego wsparcia technicznego, np. w postaci sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych czy okularów.
Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy. Z reguły osoby te mogą wykonywać obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze, choć ich prawa pracownicze są dodatkowo chronione.
Lekki stopień niepełnosprawności – na co można dostać? [CHOROBY]
Najczęstsze schorzenia, które mogą być podstawą do uzyskania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, to:
- Przewlekłe choroby układu krążenia – nadciśnienie, początkowe stadia niewydolności serca.
- Cukrzyca – szczególnie przy trudnościach z kontrolą poziomu cukru, bez powikłań.
- Choroby narządu ruchu – np. zwyrodnienia stawów, amputacje palców, ograniczona ruchomość kończyn.
- Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane (w początkowej fazie), padaczka, neuropatie.
- Wady wzroku i słuchu – znaczące pogorszenie słuchu lub widzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie.
- Zaburzenia psychiczne – łagodna depresja, zaburzenia lękowe, fobie utrudniające funkcjonowanie zawodowe i społeczne.
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 [LISTA]
Lekki stopień niepełnosprawności może być przyznawany dzieciom, osobom w wieku produkcyjnym, jak również seniorom. Orzeczenie wydawane jest po złożeniu wniosku i odbyciu komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniżej lista przywilejów jakie przysługują w 2025 roku
1. Lekki stopień niepełnosprawności przywileje w pracy
Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności korzystają z ustawowych przywilejów w miejscu pracy:
- 15 minut dziennie dodatkowej przerwy w pracy – na odpoczynek lub gimnastykę, wliczana do czasu pracy.
- maksymalnie 8 godzin dziennie czasu pracy i 40 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (wyjątki dotyczą pilnowania mienia lub gdy pracownik sam wystąpi z wnioskiem i ma zgodę lekarza).
- Pracodawca musi uwzględnić zgłoszone przez pracownika potrzeby, jeśli są uzasadnione.
2. Lekki stopień niepełnosprawności, a ulga rehabilitacyjna i preferencje podatkowe
Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli:
- ponoszą wydatki na rehabilitację lub poprawę codziennego funkcjonowania,
- utrzymują osobę z niepełnosprawnością.
W ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw czy usług medycznych. Limit dochodów dla osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu wynosi w 2025 roku 21 371,52 zł.
3. Zniżki i dofinansowania PFRON dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
W 2025 roku przysługują m.in.:
- Zakup sprzętu ortopedycznego i pomocniczego – wózki, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny (po spełnieniu kryteriów dochodowych).
- Ulga paszportowa – 50% zniżki, koszt paszportu 70 zł zamiast 140 zł.
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
- Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dostosowania budynków do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
Wnioski składa się zgodnie z procedurami PFRON.
4. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców
- 575 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
- Refundacja składek ZUS – 30% składek emerytalnych i rentowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.
Ważne: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników będących emerytami lub u pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością.
5. Ulgi w komunikacji publicznej - lekki stopień niepełnosprawności
Zakres ulg zależy od uchwał lokalnych władz. W wielu miastach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tańszych lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (np. Warszawa – bezpłatne przejazdy dla osób poniżej 26. roku życia z orzeczeniem).
6. Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek
W 2025 roku można się ubiegać o zasiłek okresowy. Przysługuje on osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie.
7. Lekki stopień niepełnosprawności - wsparcie w edukacji
- Stypendia dla osób niepełnosprawnych – na poziomie szkolnym i akademickim.
- Dostosowanie egzaminów – wydłużony czas, zmieniona forma (np. audio), sprzęt wspomagający.
Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
1.Wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:
- dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
- zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
- ewentualnie opinia psychologa.
- możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.
2. Termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Komisja w terminie do 14 dni wydaje decyzję. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.
