Czy w 2026 roku wzrośnie zasiłek stały z MOPS?

Ile maksymalnie wyniesie zasiłek stały w 2026 roku? Od czego zależy kwota świadczenia? Kto może otrzymać takie wsparcie z MOPS? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Zasiłek stały w 2026 roku - czy będzie podwyżka?

Przed nadejściem kolejnego roku wiele osób z niepełnosprawnościami zastanawia się nad tym czy wzrośnie kwota zasiłku stałego.

Ważne Jeżeli przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie, to w 2026 roku nie będzie podwyżki maksymalnego zasiłku stałego.

Z czego to wynika? Otóż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej maksymalna kwota zasiłku stałego ulega zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych, czyli co 3 lata. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz maksymalna kwota zasiłku stałego obowiązują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.

Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2024 r., kiedy zdecydowano o podwyższeniu w/w kwot od 1 stycznia 2025 r.

Ile wynosi zasiłek stały w 2026 roku? [Przykład]

Od początku bieżącego roku maksymalny zasiłek stały wynosi zatem 1229 zł (wcześniej 1000 zł). Kryteria dochodowe również zostały podwyższone i wynoszą: 823 zł dla osoby z rodzinie (wzrosło o 223 zł) i 1010 dla osoby samotnie gospodarującej (podwyżka o 234 zł).

Ważne Zarówno kryterium dochodowe, jak i maksymalna kwota zasiłku stałego mają wpływ na to ile realnie wynosi zasiłek.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały to różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1229 zł miesięcznie.

Przykład Pani Janina spełnia kryteria do uzyskania zasiłku stałego. Jest osobą samotną, a jej dochód wynosi 850 zł miesięcznie. W takiej sytuacji zasiłek stały będzie wynosił 463 zł miesięcznie (130% x 1010 – 850).

W przypadku osoby w rodzinie zasiłek ustala się w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kiedy wzrośnie zasiłek stały?

Kiedy zatem można spodziewać się podwyżki? Otóż biorąc pod uwagę aktualne przepisy, kolejna możliwa podwyżka maksymalnej kwoty zasiłku przypada na rok 2028. Trzeba jednak podkreślić, iż ustawowa weryfikacja nie oznacza obowiązkowej podwyżki świadczeń. Rada Ministrów może zdecydować o pozostawieniu obecnych kwot na niezmienionym poziomie. Ponadto resort rodziny w ubiegłym roku informował o prowadzonych analizach nad możliwością obligatoryjnej corocznej weryfikacji, jednak przepisy w tym zakresie nie zostały wprowadzone.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Ośrodki pomocy społecznej wypłacają zasiłki stałe pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy m.in. z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie to przysługuje również osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku, czyli takim, które osiągnęły wiek emerytalny.

Jest to wsparcie dla osób najuboższych. Dochód osoby samotnej musi być niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W przypadku osoby w rodzinie zarówno jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.