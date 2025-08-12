REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 12 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?

12 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?

12 sierpnia 2025, 07:22
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Od 1 sierpnia 2025 wnioski o 2 ważne świadczenia
Od 1 sierpnia 2025 wnioski o 2 ważne świadczenia


Od 1 sierpnia 2025 roku można składać wnioski o dwa popularne świadczenia finansowe. Dla niektórych to szansa nawet na dodatkowe 1000 zł wsparcia. Kto może skorzystać, jakie są warunki i do kiedy trzeba złożyć wniosek? Odpowiadamy krok po kroku.

Zasiłki rodzinne 2025 plus dodatki

Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca 2025 lub w formie papierowej od 1 sierpnia 2025 do 31 sierpnia. Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października.

Wniosek można złożyć również w trakcie trwania okresu zasiłkowego, ale wtedy wypłacany  on będzie od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października.

Kwoty zasiłku rodzinnego 2025:

  • 95 zł na dziecko do 5 lat,
  • 124 zł na dziecko do 18 lat,
  • 135 zł na uczące się do 24 lat.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie;
  • samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, a na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia i do ukończenia 24. roku życia wynosi 110 zł;
  • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko.

Kto może składać wniosek o zasiłek rodziny? 

Pieniądze przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wnioski można składać przez: 

  • Emp@tię
  • ePUAP
  • mZUS
  • bankowość elektroniczną
  • w gminie/MOPS osobiście lub pocztą (w formie papierowej).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2025

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego również można składać elektronicznie od 1 lipca 2025, a w formie papierowej od 1 sierpnia 2025. Maksymalna wypłata świadczenia alimentacyjnego wynosi do 1000 zł.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie alimentacyjne?

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do alimentów, których egzekucja się nie powiodła, Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 1209 zł netto. Obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

Dla kogo świadczenie alimentacyjne?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, natomiast w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Jak złożyć wniosek o  świadczenie alimentacyjne?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać:

  • drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

Powiązane
1600 zł od ZUS w sierpniu 2025! Podwójne 800 plus trafi na konta rodziców
1600 zł od ZUS w sierpniu 2025! Podwójne 800 plus trafi na konta rodziców
Źródło: INFOR






