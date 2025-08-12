REKLAMA

Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. Wiceminister podał kwotę. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie

Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. Wiceminister podał kwotę. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie

12 sierpnia 2025, 09:46
Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. - podwyżka o 50 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie
Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. - podwyżka o 50 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie
Marcin Bielecki
PAP

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował 11 sierpnia 2025 r. na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.

Wiceminister infrastruktury: podwyżka opłat za badania techniczne aut osobowych

- Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister.

Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.

Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 roku. (PAP)
pif/ pad/

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: PAP
Prawo
Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. Wiceminister podał kwotę. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie

12 sie 2025
12 sie 2025

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował 11 sierpnia 2025 r. na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.
