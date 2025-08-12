Od tych seniorów i ich małżonków za cały 2025 r. nie pobiorą podatku dochodowego. Rozporządzenie w mocy od 26 lipca 2025 r.

Od tych seniorów i ich małżonków za cały 2025 r. nie pobiorą podatku dochodowego - rozporządzenie Ministra Finansów jest w mocy od 26 lipca 2025 r. Chodzi o przepisy w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 9 lipca 2025. Dotyczą one jednak określonej grupy osób.

Gest pamięci i uznania: zwolnienie z podatku dla Powstańców Warszawskich

W lipcu 2025 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie, które jest nie tylko aktem prawnym, ale także wyrazem głębokiego szacunku wobec bohaterów narodowych. Zgodnie z przepisami nagrody przyznane przez Radę miasta stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim oraz ich małżonkom zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uszczegóławiając, weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków z dnia 9 lipca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 929). Przepisy wydano na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2025 r. poz. 111, 497, 621, 622, 769 i 820). To przepis, który pozwala Ministrowi Finansów na zaniechanie poboru podatku w szczególnych przypadkach – a ten (w stosunku do Powstańców) z pewnością do takich należy. Przepisy są krótkie:

§ 1 Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy.

§ 2 Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Kopiec Powstania Warszawskiego Kopiec Powstania Warszawskiego ShutterStock

Rada m.st. Warszawy w dniu 12 grudnia 2024 r. podjęła uchwałę nr XIII/480/2024 w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2025 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim

Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 uchwały nagroda jest przyznawana żyjącym Powstańcom Warszawskim, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec zmarł w 2025 r., ale wniosek został złożony przed jego śmiercią. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy (§ 2 uchwały).

Ważne Stosownie do treści § 4 uchwały – Powstańcy Warszawscy oraz ich małżonkowie otrzymują w 2025 r. nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł brutto.

Dodatkowo, podjęta przez Radę m.st. Warszawy uchwała w § 5 przewiduje, że Powstańcy Warszawscy, którzy w 2024 r. nie zostali wskazani jako laureaci nagrody, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł brutto za 2024 r. Nagrody zostaną przekazane Powstańcom Warszawskim w bieżącym roku w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy lub przekazami pocztowymi. Prezydent m.st. Warszawy, wzorem lat poprzednich, wystosował wniosek o zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu nagród dla Powstańców Warszawskich przyznanych w 2025 r. na podstawie uchwały. Jako uzasadnienie powyższego wniosku wskazano, iż osoby nagrodzone – żołnierze Powstania Warszawskiego – to ludzie zasłużeni dla obronności państwa i wolności Polski. Do zwolnienia doszło, na mocy omawianego rozporządzenia.

Zgodnie z informacjami Prezydenta m.st. Warszawy na dzień 5 marca 2025 r. liczba żyjących Powstańców Warszawskich wynosi 325 osób, a ich średni wiek wynosi 98 lat (dane te, na dzień 12 sierpnia 2025 r. mogły się zmienić).

W dniu 1 sierpnia 2025 r. przypadała 81. rocznica. Powstania Warszawskiego. W tym dniu wielu o godz. 17:00 zatrzymało się, aby uczcić bohaterów, którzy oddali życie za naszą wolność!

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją militarną zorganizowaną przez Armię Krajową podczas II wojny światowej. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Szacuje się, że w ciągu 63 dni walk zginęło do 200 tys. Polaków, w tym ok. 16 tysięcy było żołnierzami AK, zaś pozostałe ofiary to cywilni mieszkańcy Warszawy. Stolica Polski stała się dla całej Europy symbolem walki z niemieckim okupantem. W czasie walk i po ich zakończeniu zniszczeniu uległo ok. 60% infrastruktury miasta.

Zakres zwolnienia: dotyczy nagród przyznanych przez Radę Warszawy Powstańcom Warszawskim oraz ich małżonkom

Okres obowiązywania: Zwolnienie obejmuje dochody uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. To rozporządzenie ma wymiar nie tylko finansowy, ale przede wszystkim moralny. Powstańcy Warszawscy, którzy w 1944 roku podjęli heroiczną walkę o wolność stolicy, są dziś symbolem niezłomności i patriotyzmu. Ich poświęcenie nie może być mierzone pieniędzmi, ale każde wsparcie – nawet w formie zwolnienia z podatku – jest wyrazem wdzięczności państwa.

Ważne Decyzja spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym. W mediach społecznościowych i komentarzach pod artykułami pojawiają się głosy poparcia: „To minimum, które możemy zrobić dla tych, którzy oddali wszystko za wolność”, „Wreszcie gest, który nie jest tylko słowem, ale konkretnym działaniem”.

Podsumowując, można powiedzieć, że to nie tylko ulga podatkowa. To przypomnienie, że historia nie jest "martwym zapisem" w podręcznikach, lecz żywą pamięcią, którą należy pielęgnować – również poprzez konkretne decyzje, w tym preferencje podatkowe.