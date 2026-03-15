Blisko 2000 zł co miesiąc dla wybranych. To jak trzynasta emerytura wypłacana co 30 dni. Sprawdź, czy Ci przysługuje

15 marca 2026, 19:36
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
W wyniku przeprowadzonych zmian ten dodatek został zrównany z minimalną emeryturą, osiągając od marca 2026 roku kwotę 1978,49 zł. Oznacza to, że beneficjenci tego świadczenia otrzymują kwotę odpowiadającą 'trzynastce' – i to co miesiąc. Co to za dodatek i jak go uzyskać? Oto szczegóły.

Dodatek dla opozycjonistów, czyli "trzynastka" co miesiąc. Ile wynosi w 2026 roku?

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a można dostawać świadczenie w wysokości najniższej emerytury CO MIESIĄC. O jaki dodatek chodzi?

Czym jest świadczenie dla opozycjonistów?

To miesięczne świadczenie pieniężne wypłacane osobom ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1978,49 zł i jest równe aktualnej najniższej emeryturze. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji (zawsze w marcu). Co istotne, kwota ta jest całkowicie wolna od podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - zatem kwota brutto jest równa kwocie "na rękę".

Ile wynosi dodatek dla opozycjonistów w 2026 roku?

Wysokość dodatku od marca 2026 roku to 1978,49 zł netto. Świadczenie nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłków z pomocy społecznej ani nie wpływa na wysokość innych pobieranych świadczeń, takich jak emerytura czy renta.

Kto może otrzymać dodatek?

Status działacza lub osoby represjonowanej mogą uzyskać:

  • Osoby działające co najmniej rok w zorganizowanych strukturach opozycji antykomunistycznej przed 1989 rokiem.
  • Osoby, które co najmniej miesiąc przebywały w więzieniu, ośrodku odosobnienia lub były internowane z powodów politycznych.

Jak uzyskać pieniądze?

Podstawą do wypłaty jest posiadanie statusu potwierdzonego decyzją administracyjną Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR).

  • Wniosek o status: Należy złożyć wniosek wraz z życiorysem opisującym działalność oraz dowodami (np. zaświadczenie z IPN).
  • Wniosek o świadczenie: Po uzyskaniu statusu składa się odrębny wniosek o przyznanie miesięcznego świadczenia pieniężnego.

Formularze oraz szczegółowe instrukcje są dostępne na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło: INFOR
