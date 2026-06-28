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Wielka reforma stażu pracy. ZUS doliczy lata za szkołę i studia, ale nowość z 2026 roku kryje potężny haczyk

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28 czerwca 2026, 00:01
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior dokument emerytura
Wielka reforma stażu pracy. ZUS doliczy lata za szkołę i studia, ale nowość z 2026 roku kryje potężny haczyk
Shutterstock

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Posiadanie odpowiedniego stażu pracy jest konieczne, aby otrzymać w Polsce emeryturę minimalną. Powstaje jednak pytanie, jak w tym kontekście traktować okresy nauki - np. w liceum czy technikum - które nie zawsze przekładają się na doświadczenie zawodowe. Co wlicza się do stażu pracy do emerytury, a co tylko do stażu urlopowego? Oto szczegóły.

Zasady przechodzenia na emeryturę w Polsce

Aby ubiegać się o emeryturę z ZUS, należy spełnić dwa podstawowe warunki:

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  • Wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • Złożenie wniosku: W nowym systemie wystarczy jedna opłacona składka, aby otrzymać świadczenie (będzie ono jednak bardzo niskie, wyliczone proporcjonalnie do wpłat).

Prawo do emerytury minimalnej

Staż pracy jest kluczowy, aby ZUS podniósł Twoje świadczenie do poziomu emerytury minimalnej (od 1 marca 2026 r. wynosi ona ok. 1900–2000 zł brutto). W tym celu należy udowodnić:

  • Kobiety: 20 lat stażu (okresy składkowe i nieskładkowe).
  • Mężczyźni: 25 lat stażu (okresy składkowe i nieskładkowe).

Uwaga: Okresy nieskładkowe (np. studia) nie mogą przekroczyć 1/3 udowodnionych okresów składkowych (pracy).

Staż pracy a wymiar urlopu (20 vs 26 dni)

Staż do urlopu liczy się inaczej niż staż do emerytury. Dzięki reformom z 2024–2026 roku, do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do 26 dni urlopu, wlicza się teraz:

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  • Wykształcenie (ryczałtowo): Zasadnicza szkoła zawodowa: 3 lata. Średnia szkoła zawodowa (technikum): 5 lat. Liceum ogólnokształcące: 4 lata. Szkoła policealna: 6 lat. Szkoła wyższa (licencjat/magister): 8 lat. (Okresy te nie sumują się - wybierasz najkorzystniejszy).
  • Nowość 2026: Do stażu urlopowego i stażowego wlicza się teraz także udokumentowane okresy pracy na umowach zlecenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Czy szkoła wlicza się do stażu emerytalnego?

Wiele osób myli staż urlopowy z emerytalnym. Oto jak szkoła wpływa na Twoją emeryturę:

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  • Liceum, technikum, szkoła zawodowa: NIE wliczają się do stażu emerytalnego. Są traktowane jako obowiązek szkolny, a nie czas budowania kapitału w ZUS.
  • Studia wyższe: TAK, wliczają się jako okres nieskładkowy, pod warunkiem ich ukończenia. Wlicza się faktyczny czas trwania studiów (np. 5 lat), a nie 8 lat jak przy urlopie.

Okresy nieskładkowe w 2026 roku

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach, do stażu (np. przy walce o emeryturę minimalną) zaliczamy m.in.:

  • Czas pobierania zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
  • Okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (po uzyskaniu dyplomu).
  • Urlopy wychowawcze i bezpłatne dla matek opiekujących się dziećmi.
  • Okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Ważne: Od 2026 roku proces dokumentowania stażu jest znacznie uproszczony dzięki cyfryzacji danych w systemie PUE ZUS (eZUS), gdzie większość okresów składkowych po 1999 roku jest widoczna automatycznie.

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Źródło: INFOR
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