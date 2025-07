MOPS świadczenie pielęgnacyjne vs MOPS zasiłek pielęgnacyjny – porównanie świadczeń w 2025 roku

Nowość: Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Co to daje?

Rok 2025 rozpoczął się dla społeczności osób z niepełnosprawnościami od przełomowego wydarzenia – ruszył projekt "Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami", realizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Co ważne w III kwartale 2025 r. program wciąż trwa. Warto więc z niego skorzystać! Inicjatywa ma na celu fundamentalną zmianę w sposobie, w jaki osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami komunikują się ze światem. Co można zyskać? Jakie pieniądze są przeznaczone na realizację programu? Podpowiadamy.