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Pilny komunikat ZUS do emerytów. Jeśli spóźnisz się z tym zgłoszeniem, urzędnicy zablokują Twój przelew

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28 czerwca 2026, 00:05
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt
Ważny apel ZUS. Seniorze, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie emerytury
Shutterstock

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Masz konto w ZUS? Jeśli planujesz zmianę numeru konta bankowego lub przeprowadzkę, musisz pilnie pilnować jednego terminu. W sieci krąży wiele nieprawdziwych informacji o tzw. "zasadzie 12 dni". ZUS przypomina o ważnej zasadzie: spóźnienie o choćby jeden dzień sprawi, że Twoja emerytura lub renta wróci do urzędu, a Ty zostaniesz bez grosza na życie.

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Ważny apel ZUS. Emerycie, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie

Jeżeli beneficjenci zapomną lub nie zdążą zgłosić zmian danych w wyznaczonym czasie, mogą napotkać trudności z terminowym otrzymaniem emerytury. Dlatego ważne jest, aby regularnie informować ZUS o wszelkich korektach. Aby uniknąć opóźnień, ZUS zaleca zgłaszanie nowych danych najpóźniej na 12 dni przed planowaną datą wypłaty świadczenia.

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Sposób wypłaty a ryzyko formalne

Zdecydowana większość emerytur w Polsce jest wypłacana za pomocą bezpiecznych przelewów na konta bankowe. Istnieje jednak grupa seniorów, którzy nadal odbierają swoje świadczenia bezpośrednio od listonosza. W obu przypadkach nieaktualne dane w systemie ZUS mogą prowadzić do komplikacji. U osób korzystających z bankowości błędny numer konta oznacza zwrot środków do ZUS. Z kolei w przypadku emerytów obsługiwanych przez Pocztę Polską, niezgodność adresu zamieszkania uniemożliwi listonoszowi doręczenie gotówki. Skutkuje to również brakiem ważnej korespondencji urzędowej.

Apel ZUS do wszystkich świadczeniobiorców

ZUS apeluje, aby wszelkie zmiany danych osobowych, adresowych czy bankowych zgłaszać jak najszybciej. Instytucja podkreśla, że zasada ta dotyczy nie tylko seniorów, lecz wszystkich osób pobierających jakiekolwiek świadczenia z ZUS, w tym renty czy zasiłki. W przypadku zamknięcia starego konta bankowego i braku aktualizacji danych w ZUS, przelane środki zostaną odrzucone przez bank i wrócą do ubezpieczyciela. Zanim proces wyjaśniania się zakończy, senior może przejściowo zostać bez pieniędzy.

12 dni, ale kalendarzowych - nie daj się wprowadzić w błąd

W przestrzeni publicznej często pojawia się dezinformacja dotycząca tego terminu. Jak wyjaśniają rzecznicy ZUS, aby punktualnie dostać przelew lub gotówkę, każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego należy zgłosić najpóźniej na 12 dni kalendarzowych (a nie roboczych) przed terminem wypłaty świadczenia. Jeśli termin wypłaty przypada np. 25. dnia miesiąca, dokumenty aktualizacyjne muszą trafić do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca. Zgłoszenie poprawek zbyt późno spowoduje, że system wygeneruje wypłatę na stare, nieaktualne dane, a pieniądze wrócą do ZUS.

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Stałe terminy wypłat - sprawdź swój dzień

Aby ułatwić obliczenia, warto pamiętać, że ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach. Są to: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Jeśli dany dzień przypada w weekend lub święto, pieniądze są wypłacane odpowiednio wcześniej. Odliczenie 12 dni kalendarzowych od swojego stałego terminu pozwala precyzyjnie wyznaczyć ostateczną datę na złożenie wniosku ERPO.

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Wyjazd za granicę? To też musisz zgłosić

Wielu seniorów nie wie, że ZUS należy powiadomić nie tylko o przeprowadzce wewnątrz kraju, ale także o wyjeździe na stałe za granicę. Jeśli zmieniasz państwo zamieszkania, musisz poinformować o tym urząd. W przeciwnym razie ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia lub przekazywać je na nieaktywne konto, co wygeneruje ogromne opóźnienia w dostępie do gotówki za granicą.

Jak zmienić swoje dane w ZUS?

W 2026 roku formalności można dopełnić bardzo łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu:

  • Przez internet: Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto na platformie eZUS (dawne PUE ZUS) i wysłać odpowiedni wniosek elektronicznie.
  • Osobiście: Można odwiedzić dowolną placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić korektę przy okienku.
  • Tradycyjną pocztą: Procedurę zmiany danych adresowych, osobowych czy rachunku bankowego realizuje się poprzez wypełnienie i wysłanie oficjalnego wniosku o symbolu ERPO.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy 12 dni na zgłoszenie zmian to dni robocze czy kalendarzowe? Są to dni kalendarzowe. Do tego czasu wlicza się również weekendy i święta. Jeśli Twoja emerytura jest wypłacana np. 25. dnia miesiąca, wniosek o zmianę konta lub adresu musisz dostarczyć do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca.

Co się stanie, jeśli spóźnię się ze zgłoszeniem nowego konta bankowego? ZUS wyśle pieniądze na Twój stary, nieaktywny rachunek. Bank odrzuci ten przelew i odeśle środki z powrotem do ZUS. Przez to Twoja emerytura przyjdzie z dużym opóźnieniem, ponieważ ZUS będzie musiał ponowić wypłatę dopiero po przetworzeniu zwrotu i wprowadzeniu Twoich nowych danych.

Czy muszę iść do urzędu, aby zmienić numer konta lub adres? Nie. Wszystko możesz załatwić bez wychodzenia z domu przez internet. Wystarczy zalogować się do systemu eZUS (dawne PUE ZUS) za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej i wypełnić wniosek online.

Jaki formularz muszę wypełnić, aby zaktualizować swoje dane? Właściwym dokumentem do zmiany danych osobowych, adresowych lub numeru konta dla emerytów i rencistów jest wniosek ERPO. Możesz go pobrać ze strony internetowej ZUS, otrzymać w placówce lub wypełnić elektronicznie w systemie eZUS.

Czy listonosz może przekazać emeryturę na nowy adres, jeśli powiem mu o przeprowadzce? Nie. Listonosz ma obowiązek dostarczyć pieniądze pod adres wskazany oficjalnie w dokumentach z ZUS. Nawet jeśli zostawisz na Poczcie Polskiej dyspozycję przekazywania korespondencji (tzw. dosyłanie), to przekazy pieniężne z ZUS nie podlegają tej usłudze. Zmianę adresu musisz zgłosić bezpośrednio do ZUS.

Kiedy zgłosić do ZUS zmianę adresu lub numeru rachunku bankowego przed wypłatą świadczenia?

Zmianę adresu i numeru rachunku bankowego należy zgłosić najpóźniej na 12 dni kalendarzowych, a nie roboczych, przed terminem wypłaty świadczenia. Przy wypłacie 25. dnia miesiąca dokumenty muszą trafić do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca.

Co grozi po zgłoszeniu nowego konta bankowego do ZUS zbyt późno?

Zgłoszenie poprawek zbyt późno spowoduje, że system wygeneruje wypłatę na stare, nieaktualne dane, a pieniądze wrócą do ZUS. Senior może przejściowo zostać bez pieniędzy.

W jakich stałych terminach ZUS wypłaca emerytury?

ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Jeśli dany dzień przypada w weekend lub święto, pieniądze są wypłacane odpowiednio wcześniej.

Czy wyjazd na stałe za granicę trzeba zgłosić do ZUS?

ZUS należy powiadomić o wyjeździe na stałe za granicę. W przeciwnym razie ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia lub przekazywać je na nieaktywne konto, co wygeneruje ogromne opóźnienia w dostępie do gotówki za granicą.

Jak w 2026 roku zmienić dane adresowe, osobowe lub rachunek bankowy w ZUS?

W 2026 roku formalności można dopełnić przez internet na platformie eZUS, osobiście w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo tradycyjną pocztą. Procedurę realizuje się przez wypełnienie i wysłanie wniosku ERPO.

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Źródło: INFOR
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