REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej

Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 sierpnia 2025, 07:57
Adam Kuchta
Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej
Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Czternasta emerytura trafi do zdecydowanej większości emerytów i rencistów we wrześniu, ale część seniorów zobaczy dodatkowe pieniądze na swoim koncie jeszcze przed końcem wakacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że dla niektórych osób świadczenie zostanie przekazane już w ostatnich dniach sierpnia. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach otrzyma tzw. „czternastkę” wcześniej.

rozwiń >

Kiedy ZUS wypłaci czternastą emeryturę?

Tegoroczna czternastka w pełnej wysokości wynosi 1878,91 zł brutto – czyli dokładnie tyle, ile obecna minimalna emerytura. Świadczenie to zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Pieniądze trafią razem z wrześniowymi emeryturami i rentami, zgodnie z kalendarzem ustalonych terminów wypłat.

REKLAMA

Jednym z tych terminów jest 1 września, w przypadku którego ZUS zapewnia, że środki zostaną wysłane wcześniej – jeszcze pod koniec sierpnia. To oznacza, że emeryci i renciści, którzy co miesiąc dostają świadczenie właśnie pierwszego dnia miesiąca, będą mogli liczyć na szybsze wpływy.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Pełną kwotę w wysokości 1878,91 zł brutto otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy ze świadczeniami wyższymi niż 2900 zł, ale nieprzekraczającymi 4728,91 zł brutto, dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z tzw. zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykładowo:

  • emerytura w wysokości 3500 zł brutto oznacza czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli do wypłaty będzie 1278,91 zł brutto,
  • osoby, których świadczenie przekracza 4728,91 zł brutto, nie otrzymają dodatkowych pieniędzy.

ZUS podkreśla, że czternastka nie zostanie przyznana, jeśli jej wysokość wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto.

Ile pieniędzy dostanie senior „na rękę”?

Od czternastej emerytury zostanie odliczona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Ostateczna kwota netto będzie różna w zależności od sytuacji podatkowej seniora.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla przykładu: osoba pobierająca minimalną emeryturę (1878,91 zł brutto) otrzyma czternastkę w wysokości 1558,81 zł na rękę. To oznacza, że mimo obowiązkowych potrąceń, świadczenie wciąż pozostanie solidnym wsparciem dla domowych budżetów.

Kto nie otrzyma dodatkowego świadczenia?

Nie każdy senior może liczyć na przelew od ZUS. Czternastki nie otrzymają:

  • osoby z emeryturą lub rentą wyższą niż 4728,91 zł brutto,
  • seniorzy, którzy 31 sierpnia będą mieli zawieszoną wypłatę świadczenia, np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania.

To ważna informacja dla osób, które aktywnie pracują i jednocześnie pobierają emeryturę lub rentę – przekroczenie progów zarobkowych może pozbawić prawa do dodatkowych pieniędzy.

Czternastka a zajęcia komornicze i pomoc socjalna

Dużym udogodnieniem dla seniorów jest to, że czternasta emerytura jest wolna od potrąceń komorniczych. Oznacza to, że całość środków trafi bezpośrednio do emeryta lub rencisty, niezależnie od ewentualnych długów.

Co więcej, dodatkowe świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To sprawia, że czternastka jest faktycznym wsparciem finansowym, które nie obniży szans na inne formy pomocy.

Ważne zasady dla rent wdowich i świadczeń łączonych

REKLAMA

ZUS zaznacza, że przy ustalaniu wysokości czternastki dla osób pobierających rentę wdowią będzie brana pod uwagę suma wszystkich świadczeń wypłacanych w zbiegu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy pieniądze przekazuje jeden organ, jak i wtedy, gdy emerytura i renta pochodzą z różnych instytucji. To oznacza, że wysokość dodatkowej wypłaty może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji każdego seniora.

Tytułem podsumowania: we wrześniu większość emerytów i rencistów otrzyma czternastą emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto. Jednak osoby z terminem płatności świadczenia przypadającym na 1 września dostaną pieniądze szybciej – jeszcze w sierpniu. Warto pamiętać, że wysokość czternastki zależy od kwoty podstawowego świadczenia, a ZUS sam zajmie się jej przyznaniem i wypłatą.

Zobacz również:
Powiązane
Czternasta emerytura a renta wdowia. Jak nowe świadczenie wpłynie na Twoją emeryturę we wrześniu? Sprawdź!
Czternasta emerytura a renta wdowia. Jak nowe świadczenie wpłynie na Twoją emeryturę we wrześniu? Sprawdź!
Szokujące dane KRUS: Rolnicy pracują ponad 29 lat, zanim dostaną emeryturę. Świadczenia wciąż daleko od ZUS!
Szokujące dane KRUS: Rolnicy pracują ponad 29 lat, zanim dostaną emeryturę. Świadczenia wciąż daleko od ZUS!
Rewolucja w dopłatach dla rolników: Rząd szykuje ustawę o aktywnym rolniku – koniec wsparcia dla fikcyjnych gospodarstw!
Rewolucja w dopłatach dla rolników: Rząd szykuje ustawę o aktywnym rolniku – koniec wsparcia dla fikcyjnych gospodarstw!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
22 sie 2025

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trafiła właśnie na listę prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jej celem jest przyznanie PIP nowych kompetencji, które pozwolą skuteczniej chronić prawa osób zatrudnionych w Polsce. Dzięki temu projektowi, a docelowo ustawie, możliwe stanie się m.in. ograniczenie nadużyć pracodawców polegających na stosowaniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.
ZUS żąda zwrotu 60 tys. zł zasiłku chorobowego, za przygotowanie mężowi obiadu w czasie zwolnienia lekarskiego. „Zakład zdania nie zmieni, proszę odwoływać się do sądu” – czy zwolnienie lekarskie to więzienie, a w czasie L4 lepiej nie gotować?
22 sie 2025

ZUS zażądał od kobiety zwrotu 60 tys. zł wypłaconego zasiłku chorobowego za to, że w trakcie zwolnienia lekarskiego przygotowywała i zanosiła mężowi obiad do pracy – relacjonuje jedną ze swoich spraw mec. Grzegorz Ilnicki. „Na nic tłumaczenia. Na nic odwołania. Referentka sprawy w ZUS otwarcie oznajmiła, że zakład zdania nie zmieni i „proszę się odwoływać do sąd” – opowiada pełnomocnik. Jaki był finał tej sprawy, a zatem – co wolno, a czego nie wolno podczas podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim i czy w trakcie L4 lepiej nie przygotowywać obiadów, a już na pewno – nie zanosić ich mężowi do pracy?
Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej
22 sie 2025

Czternasta emerytura trafi do zdecydowanej większości emerytów i rencistów we wrześniu, ale część seniorów zobaczy dodatkowe pieniądze na swoim koncie jeszcze przed końcem wakacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że dla niektórych osób świadczenie zostanie przekazane już w ostatnich dniach sierpnia. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach otrzyma tzw. „czternastkę” wcześniej.
Emerytury groszowe rosną lawinowo. ZUS wypłaca nawet… 2 grosze miesięcznie
22 sie 2025

Coraz więcej Polaków pobiera tzw. groszowe emerytury – świadczenia niższe niż koszty ich obsługi. W 2024 r. stanowiły już 9 proc. wszystkich wypłat. ZUS przyznaje nawet 0,02 zł, a rząd rozważa wypłaty kwartalne.

REKLAMA

Ponad 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają we wrześniu
22 sie 2025

Kryterium dochodowe nie ma znaczenia, a przelew może sięgać nawet ponad 4 tysiące złotych. Po latach próśb i apeli w polskim systemie społecznym wreszcie zostało wprowadzone świadczenie wspierające, program finansowy skierowany do dorosłych z niepełnosprawnościami, potrzebujących codziennego wsparcia. To realne pieniądze, które dają szansę na odmianę. Kolejne wypłaty ruszają już 2 września.
Ł. Krasoń o nowym systemie orzekania o niepełnosprawności. Co z kryterium niesamodzielności? Co ze stopniami niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny)?
21 sie 2025

To dwa podstawowe pytania nurtujące osoby niepełnosprawne - czy nowy system będzie oparty o sprawdzenie rzeczywistej samodzielności osoby niepełnosprawnej (oznacza to niskie świadczenia dla osoby niewidomej czy sparaliżowanej od pasa w dół - osoby te są wysoko samodzielne według osób przyznających świadczenie wspierające). No i co się stanie ze stopniami niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny)? Na dziś nie znamy odpowiedzi na nie.
Czy zagraniczny pracodawca zatrudniający w Polsce pracowników musi wdrożyć PPK?
21 sie 2025

Program PPK został stworzony, aby umożliwić pracownikom regularne gromadzenie środków stanowiących dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Oszczędności w ramach PPK pochodzą z 3 różnych źródeł: od pracownika, od pracodawcy a także od państwa. Obowiązkiem wdrożenia PPK objęci są wszyscy pracodawcy zatrudniający w Polsce pracowników. Nie jest to jednak tylko obowiązek, pracodawcy mogą wykorzystać fakt zapewnienia pracownikom możliwości uczestnictwa w PPK jako element motywacyjny. Wielu pracodawców, stosując pewne obiektywne kryteria (np. staż pracy w firmie), oferuje pracownikom finansowanie dodatkowej składki PPK finansowanej przez zakład pracy. Niewątpliwie, jest to jeden z elementów podnoszących atrakcyjność danego pracodawcy na rynku pracy.
Ministerstwo Finansów: te daniny muszą wzrosnąć aby Polacy byli zdrowsi. Podwyżka akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej od 2026 roku
21 sie 2025

Ministerstwo Finansów informuje, że przedstawiło dwa projekty ustaw dotyczących zdrowia publicznego. Jako pierwsze proponuje aktualizację (czytaj: podniesienie) stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe, co ma na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków jego nadużycia. Ministerstwo Finansów przygotowuje również aktualizację ustawy o zdrowiu publicznym, której celem jest ograniczenie ekonomicznej dostępności napojów słodzonych.

REKLAMA

Zasiłek pogrzebowy 2026 – nie tylko podwyżka ale i zmiany w formalnościach, wnioskach, terminie wypłaty
21 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego zajdą duże zmiany. Najważniejszą jest z pewnością pierwsza od ponad 14 lat podwyżka kwoty zasiłku (z 4 tys. zł do 7 tys. zł). Zmiana ta wynika z ustawy z 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera także mechanizm waloryzacji kwoty zasiłku pogrzebowego i wprowadzi nowy zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu – jeżeli przekraczają wysokość zasiłku pogrzebowego. Ale ponadto podpisana 21 sierpnia 2025 r. kolejna nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmieni od nowego roku zasady i tryb składania oraz rozpatrywania wniosków o zasiłek pogrzebowy. Zajdą również zmiany w zakresie trybu i sposobu wypłaty zasiłku pogrzebowego.
Pułapka w rządowym pilotażu! Firmy zapłacą wyższe podatki i składki
21 sie 2025

Okazuje się, że pracodawca, który skorzysta z pilotażowego programu skróconego czasu pracy, zapłaci większe podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. „To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził” – czytamy w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

REKLAMA