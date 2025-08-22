REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 1 września przedszkola otwarte do 20:00. Pierwsza taka sytuacja w Polsce

Od 1 września przedszkola otwarte do 20:00. Pierwsza taka sytuacja w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 sierpnia 2025, 08:03
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
przedszkola, oświata, uchwała, dzieci, rodzice
Od 1 września przedszkola otwarte do 20:00. Pierwsza taka sytuacja w Polsce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To dobra wiadomość dla rodziców pracujących na zmiany albo wracających późno z pracy. Od 1 września miejskie przedszkola w Sosnowcu będą czynne aż do godziny 20:00 – zapowiada Damian Żurawski, przewodniczący Komisji Oświaty w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.

Od teraz przedszkola będą musiały zapewnić dzieciom aż 14 godzin opieki

29 maja 2025 r. Rada Miejska w Sosnowcu jednogłośnie przyjęła uchwałę, która wprowadza ważną zmianę w działaniu przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z nowymi zasadami, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą mogły korzystać z bezpłatnej opieki nauki i zajęć aż przez 14 godzin dziennie. To rozwiązanie ma lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych rodzin i realnie odciążyć rodziców w codziennej opiece nad dziećmi

REKLAMA

Niektóre z przedszkoli będą otwarte do godziny 20:00

To nie koniec dobrych informacji. Jak zapowiada Damian Żurawski, w trzech miejskich przedszkolach uruchomiony ruszy pilotażowy program, w ramach którego placówki będą czynne aż do godziny 20:00. To konkretna odpowiedź na potrzeby rodziców pracujących zmianowo, samotnie wychowujących dzieci lub pozbawionych wsparcia bliskich – podkreśla przewodniczący Komisji Oświaty. Autor wpisu wyraził również nadzieję, że inne miasta też pójdą tą drogą.

Tak nie powinno być - głos nauczycieli wychowania przedszkolnego w odniesieniu do planowanych zmian

Swoją opinią podzieliła się Pani Katarzyna – nauczycielka wychowania przedszkolnego.

REKLAMA

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego uważam, że przedszkole państwowe nie powinno funkcjonować do godziny 20:00, ponieważ nie jest to zgodne z potrzebami rozwojowymi małych dzieci ani z ideą wychowania przedszkolnego jako etapu wspierającego dziecko w jego naturalnym rytmie życia, nauki i odpoczynku.

Przedszkole nie powinno zastępować domu. Jego zadaniem jest wspierać rozwój dziecka, ale nie wyręczać rodziny w całodziennym wychowaniu. Wydłużenie godzin pracy przedszkola do 20:00 to krok w stronę instytucjonalizacji dzieciństwa, która może negatywnie odbić się na relacjach rodzinnych, rozwoju społecznym dzieci i ich zdrowiu psychicznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zamiast wydłużać godziny pracy przedszkoli państwowych, warto szukać rozwiązań wspierających rodziców w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym – takich jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy tworzenie punktów opieki doraźnej w wyjątkowych sytuacjach.

Opinia Pani Aleksandry – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Jestem tym zszokowana. Piszę to jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. My nauczyciele też jesteśmy ludźmi mający swoje rodziny dla których chcemy mieć czas. Popieram wiele Pana pomysłów, ale ten jest totalnie nietrafiony.

Opinia Pani Asi – nauczycielka wychowania przedszkolnego

REKLAMA

Wychodzicie naprzeciw pracującym zmianowo rodzicom, inicjatywa godna pochwały, jednak odzywa się we mnie głos nauczyciela, którym jestem. Wiele jest tutaj negatywnych komentarzy, z którymi musze się zgodzić, bo wiem to wygląda w praktyce. Dłuższe godziny pracy takich placówek często wykorzystywane są właśnie przez nie tych rodziców, którzy tego potrzebują - ci co pracują, oj niech mi Pan uwierzy, potrafią tak kombinować by jednak być danego dnia i w pracy i przed/po dla dziecka.

Mieszkam w małej miejscowości, gdzie przedszkole 6.30-16 a potem szkolna świetlica 7-16 i ani minuty dłużej. Tutaj nikt nie pyta, czy pracujemy w dużym mieście, do którego trzeba godzinę jechać w jedną stronę. Patrzę jednak na Waszą sytuację okiem nauczyciela, który pracuje w szkole. Szkolną świetlicę przerabiałam nie raz, i z doświadczenia wiem, że do końca siedzą w niej dzieci z rodzin, gdzie dziecko po prostu jest, najchętniej widziane poza domem. Wielokrotnie obserwowałam dramaty dzieci, które oczekiwały miłości i zainteresowania, ale siedziały i czekały na matkę, która "po prostu" przyjeżdżała w ostatniej chwili, a często i po czasie, bo "korek był" a ona skorzystała z czasu bez dzieci i wybrała się na większe zakupy. A nauczyciel? Czy ktoś pyta, czy zostanie po godzinach? W placówkach niechętnie płaci się nadgodziny, tym bardziej te poza godzinami pracy placówki. A przecież zostawić dziecka samego nie wolno.

Druga sprawa: nauczycie rodziców, że przedszkola są otwarte do 20, to i będą oczekiwali tego samego od szkół. Wystarczy już na tę chwilę roszczeniowości rodziców wobec szkoły i nauczycieli, nie bez powodu nauczyciele odchodzą z zawodu. Jesteśmy wykorzystywani do granic możliwości, a przypomnę, robotami nie jesteśmy. I własne rodziny również mamy. Praca w przedszkolu, jak i szkole jest specyficzna. Jakie macie formy zachęty do pracy w tych pilotażowych placówkach? Bo rozumiem, że pilotażowo praca w nich będzie również na zmiany, a gdy się przyjmie, a nauczyciele poodchodzą, czego można się szybko spodziewać, kto będzie pracował do tej 20?

Więcej szczegółów na temat pilotażu poznamy bliżej 1 września.

facebook/Damian Żurawski

Podstawa prawna

Uchwała nr 244/XIV/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 maja 2025 r.

Powiązane
Pracownicy 50+ pilnie poszukiwani! Zmiana o 180 stopni na rynku pracy – ale jest pewien haczyk
Pracownicy 50+ pilnie poszukiwani! Zmiana o 180 stopni na rynku pracy – ale jest pewien haczyk
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych)
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych)
Niepełnosprawność ze względu na otyłość [lista przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień]
Niepełnosprawność ze względu na otyłość [lista przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Emerytury groszowe rosną lawinowo. ZUS wypłaca nawet… 2 grosze miesięcznie
22 sie 2025

Coraz więcej Polaków pobiera tzw. groszowe emerytury – świadczenia niższe niż koszty ich obsługi. W 2024 r. stanowiły już 9 proc. wszystkich wypłat. ZUS przyznaje nawet 0,02 zł, a rząd rozważa wypłaty kwartalne.
Ł. Krasoń o nowym systemie orzekania o niepełnosprawności. Co z kryterium niesamodzielności? Co ze stopniami niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny)?
21 sie 2025

To dwa podstawowe pytania nurtujące osoby niepełnosprawne - czy nowy system będzie oparty o sprawdzenie rzeczywistej samodzielności osoby niepełnosprawnej (oznacza to niskie świadczenia dla osoby niewidomej czy sparaliżowanej od pasa w dół - osoby te są wysoko samodzielne według osób przyznających świadczenie wspierające). No i co się stanie ze stopniami niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny)? Na dziś nie znamy odpowiedzi na nie.
Czy zagraniczny pracodawca zatrudniający w Polsce pracowników musi wdrożyć PPK?
21 sie 2025

Program PPK został stworzony, aby umożliwić pracownikom regularne gromadzenie środków stanowiących dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Oszczędności w ramach PPK pochodzą z 3 różnych źródeł: od pracownika, od pracodawcy a także od państwa. Obowiązkiem wdrożenia PPK objęci są wszyscy pracodawcy zatrudniający w Polsce pracowników. Nie jest to jednak tylko obowiązek, pracodawcy mogą wykorzystać fakt zapewnienia pracownikom możliwości uczestnictwa w PPK jako element motywacyjny. Wielu pracodawców, stosując pewne obiektywne kryteria (np. staż pracy w firmie), oferuje pracownikom finansowanie dodatkowej składki PPK finansowanej przez zakład pracy. Niewątpliwie, jest to jeden z elementów podnoszących atrakcyjność danego pracodawcy na rynku pracy.
Zasiłek pogrzebowy 2026 – nie tylko podwyżka ale i zmiany w formalnościach, wnioskach, terminie wypłaty
21 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego zajdą duże zmiany. Najważniejszą jest z pewnością pierwsza od ponad 14 lat podwyżka kwoty zasiłku (z 4 tys. zł do 7 tys. zł). Zmiana ta wynika z ustawy z 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera także mechanizm waloryzacji kwoty zasiłku pogrzebowego i wprowadzi nowy zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu – jeżeli przekraczają wysokość zasiłku pogrzebowego. Ale ponadto podpisana 21 sierpnia 2025 r. kolejna nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmieni od nowego roku zasady i tryb składania oraz rozpatrywania wniosków o zasiłek pogrzebowy. Zajdą również zmiany w zakresie trybu i sposobu wypłaty zasiłku pogrzebowego.

REKLAMA

Pułapka w rządowym pilotażu! Firmy zapłacą wyższe podatki i składki
21 sie 2025

Okazuje się, że pracodawca, który skorzysta z pilotażowego programu skróconego czasu pracy, zapłaci większe podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. „To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził” – czytamy w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Urodzenie martwego dziecka - nowe zasady składania dokumentów do zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego od 6 sierpnia 2025 r.
21 sie 2025

W dniu 6 sierpnia 2025 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego na podstawie zaświadczenia o martwym urodzeniu. W przypadku zasiłku pogrzebowego będzie to możliwe również na podstawie karty zgonu.
Kierowcy: będą nowe zakazy i wysokie kary. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za pewne zachowania
21 sie 2025

Kierowcy - będzie nowy zakaz. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za drift i celową utratę przyczepności. Dlaczego? Bo jak wskazuje projektodawca: problem nielegalnych wyścigów, rajdów i tym podobnych imprez odbywających się na drogach, na których odbywa się ruch kołowy, staje się coraz bardziej odczuwalny i ma coraz większy wpływ na spadek poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników dróg.
Sprzeczności u osób niepełnosprawnych. W PZON bez stopnia niepełnosprawności (nawet lekkiego i umiarkowanego). MOPS bez świadczeń. WKL - trwała niezdolność
21 sie 2025

Infor.pl opublikował artykuł opisujący perypetie "mundurowej" osoby niepełnosprawnej, która musi stawać przed komisjami lekarskimi wojskowymi (w celu potwierdzenia niepełnosprawności), a następnie przed analogicznymi komisjami "cywilnymi". Wynika to z tego, że orzeczenia "wojskowe" o niepełnosprawności nie są akceptowane przez systemy świadczeń "cywilnych" dla niepełnosprawnych. Stan zdrowia osoby niepełnosprawnej w pierwszej historii ewoluował między stopniem lekkim niepełnosprawności a umiarkowanym. Po artykule otrzymaliśmy listy osób niepełnosprawnych "mundurowych", które "krążą" między komisjami "wojskowymi" a cywilnymi". M.in. napisał do nas czytelnik, który został uznany za osobę niezdolną do służby wojskowej (z uwagi na trwałe okaleczenie) oraz jednocześnie za całkowicie zdrową według Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Pierwszy artykuł dotyczył historii osoby uznawanej za niepełnosprawną zarówno według komisji "cywilnych" jak i "wojskowych". Historia poniżej to człowiek okaleczony (według lekarzy wojskowych) oraz jednocześnie zdrowy (według lekarzy cywilnych).

REKLAMA

Duża zmiana w sprawach frankowych. W niektórych sądach spadek liczby pozwów r/r jest nawet 60-proc. [DANE Z SĄDÓW]
21 sie 2025

Tysiące frankowiczów wciąż idą na zwarcie z bankami, ale impet słabnie. Do sądów wpływa coraz mniej pozwów. W I połowie 2025 roku do 47 sądów okręgowych w całej Polsce wpłynęło ok. 25,5 tys. pozwów w sprawach frankowych. W analogicznym okresie zeszłego roku odnotowano ich blisko 40 tys. To spadek o 36,5% rdr. Natomiast w niektórych sądach wyniósł on nawet 60% rdr.
Nie tylko sprawca może być odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę
21 sie 2025

Pojęcia odszkodowania i szkody najczęściej kojarzą się z takimi osobami jak sprawca oraz pokrzywdzony. Niemniej jednak przy wyrządzeniu szkody mogą pojawić się jeszcze inni ludzie. Mogą nimi być także i ci, którzy na mocy przepisów prawa cywilnego są obowiązani do naprawienia szkody.

REKLAMA