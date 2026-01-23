REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy i jakie długi ulegają przedawnieniu? A które długi się nie przedawniają? Oto lista długów, które musisz spłacić.

Kiedy i jakie długi ulegają przedawnieniu? A które długi się nie przedawniają? Oto lista długów, które musisz spłacić.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 11:08
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dług, długi
Kiedy i jakie długi ulegają przedawnieniu? A które długi się nie przedawniają? Oto lista długów, które musisz spłacić.
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W pewnych sytuacjach dłużnicy mogą zostać zwolnieni z konieczności spłaty swoich zobowiązań z powodu przedawnienia długu, jak określono w Kodeksie cywilnym. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre rodzaje długów nie ulegają przedawnieniu. O które konkretnie chodzi? Oto lista.

Które długi się nie przedawniają? Oto lista długów, które musisz spłacić

Długi to zobowiązania finansowe, które należy spłacić. Zdarza się jednak, że nie regulujemy zaciągniętych kredytów. W takich przypadkach jedną z możliwości wyjścia z długów jest ich przedawnienie, chociaż zdarza się to bardzo rzadko. Istnieje również wiele zobowiązań, które nie podlegają przedawnieniu.

REKLAMA

REKLAMA

Przedawnienie długu - czym jest?

Przedawnienie długu to termin prawniczy, oznaczający okres, po którego upływie wierzyciel nie może już dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że przedawnienie nie oznacza automatycznego umorzenia długu. W przypadku zobowiązań alimentacyjnych przedawnienie może być przerwane przez ponowne zgłoszenie żądań alimentacyjnych.

Na czym dokładnie polega przedawnienie długu? Wyjaśnienie znajduje się w artykule 117 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, "po upływie terminu przedawnienia, osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia". Ważne jest również, że zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, większość zobowiązań przedawnia się najpóźniej po upływie 6 lat od daty, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Taka zasada obowiązuje od nowelizacji ustawy w 2018 roku. Wcześniej okres przedawnienia wynosił maksymalnie 10 lat. Należy pamiętać, że niektóre terminy mogą ulec zmianie, często w wyniku wniesienia sprawy do sądu.

REKLAMA

Te długi się nie przedawniają

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przedawnienie długów dotyczy roszczeń majątkowych. Oznacza to, że inne zobowiązania niemajątkowe nie podlegają przedawnieniu. Są to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • roszczenia wynikające z prawa własności nieruchomości;
  • roszczenia o naprawienie szkody jądrowej na osobie;
  • roszczenia o zniesienie współwłasności rzeczy;
  • roszczenia powstałe w wyniku zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości bądź ludobójstwa;
  • roszczenia niemajątkowe;
  • Zobowiązania wobec Funduszu Alimentacyjnego. 

Najczęściej spotykanymi zobowiązaniami, które nie ulegają przedawnieniu, są roszczenia związane z prawem własności nieruchomości. Te roszczenia dzielą się na dwie kategorie: wydobywcze, które umożliwiają wierzycielowi żądanie spełnienia roszczenia, oraz negatoryjne, gdzie wierzyciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechania naruszeń przysługującego mu prawa.

Natomiast roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu, co oznacza, że mają określony termin, po którym przestają być skuteczne. Do tej grupy należą roszczenia rodzinno-opiekuńcze, takie jak alimenty na dziecko lub byłego współmałżonka, oraz roszczenia o ochronę dóbr osobistych, na przykład naruszenie czyjegoś dobrego imienia lub bezprawne wykorzystanie wizerunku.

Również roszczenia o zniesienie współwłasności rzeczy nie podlegają przedawnieniu. Taka regulacja ma na celu umożliwienie współwłaścicielom skutecznego zarządzania przedmiotem wspólnej własności, bez względu na to, czy dotyczy to ruchomości (np. samochodu) czy nieruchomości (mieszkania lub domu). Oznacza to, że kredyty hipoteczne także nie ulegają przedawnieniu.

Przedawnienie długów - podsumowanie najważniejszych informacji

W polskim prawie długi dzielą się na te, które ulegają przedawnieniu, oraz takie, których przedawnienie nie dotyczy. Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu wierzyciel traci prawo do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, jeśli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Podstawowy termin przedawnienia wynosi sześć lat i dotyczy roszczeń majątkowych, takich jak długi wynikające z umów cywilnoprawnych, na przykład pożyczek czy sprzedaży. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, takich jak czynsz najmu, oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia skraca się do trzech lat. Termin przedawnienia zaczyna biec od daty wymagalności roszczenia, czyli od dnia, w którym wierzyciel może zażądać spłaty długu. Ważne jest, że jeśli termin przedawnienia wynosi co najmniej dwa lata, to jego koniec przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, co oznacza, że dług przedawnia się z upływem 31 grudnia danego roku. Do długów, które nie ulegają przedawnieniu, zaliczają się między innymi roszczenia związane z prawem własności nieruchomości, roszczenia o zniesienie współwłasności, a także roszczenia wynikające ze zbrodni wojennych czy naprawienia szkody jądrowej. Przedawnieniu nie podlegają również długi alimentacyjne w sensie ich szczegółowych regulacji oraz roszczenia niemajątkowe wynikające np. ze stosunków rodzinno-opiekuńczych. Takie rozwiązania mają na celu ochronę zarówno praw wierzycieli, jak i zapewnienie dłużnikom bezpieczeństwa prawnego, eliminując stany niepewności, gdy nierozliczone zobowiązania ciągną się przez wiele lat. Warto pamiętać, że zarzut przedawnienia musi zostać podniesiony przez dłużnika w postępowaniu sądowym, gdyż samo przedawnienie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia długu, a jedynie utrudnia jego egzekwowanie.

Powiązane
Jak otrzymać
Jak otrzymać "babciowe", czyli 1500, a nawet 1900 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w 2026 roku? Oto przewodnik po programie Aktywny Rodzic
Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. Oto nowy harmonogram ZUS. Dwa przelewy jednego dnia!
Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. Oto nowy harmonogram ZUS. Dwa przelewy jednego dnia!
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.
Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.

Ożywienie w mieszkaniówce: więcej mieszkań gotowych i rosnąca sprzedaż w dwóch miastach [RAPORT]
23 sty 2026

Ostatni kwartał ub.r. przyniósł na rynku mieszkaniowym ożywienie; pula mieszkań gotowych w siedmiu największych miastach wzrosła o 46 proc. w ciągu kwartału - wynika z opublikowanego w piątek raportu. Na rynek mieszkań w 2025 r. największy wpływ miały niższe stopy procentowe - dodano.
Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej
23 sty 2026

Rolnicy oraz przedsiębiorcy korzystający z zamrożonych cen prądu w 2024 roku muszą do 30 czerwca dopełnić formalności u swojego dostawcy. Chodzi o złożenie lub aktualizację informacji dotyczących pomocy publicznej. Jeśli przegapisz ten termin, sprzedawca skoryguje Twoje faktury według standardowych stawek umownych, co może oznaczać znaczne dopłaty.

REKLAMA

Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]
23 sty 2026

Grudniowe zakupy okazały się droższe niż w poprzednich miesiącach. Średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 330,22 zł, co oznacza wzrost o około 4,5 zł – wynika z danych ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci handlowych. Tylko jedna sieć utrzymała średni koszt koszyka poniżej 300 zł, podczas gdy w najdroższej przekroczył on 350 zł.
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF
23 sty 2026

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.
Nie pytają ekspertów, tylko najczęściej googlują. Tak dziś zarządzają polskie małe firmy [BADANIE]
23 sty 2026

Internet jest głównym źródłem wiedzy pozwalającej m.in. lepiej zarządzać biznesem dla 48 proc. polskich mikro i małych firm; rzadziej korzystają one z porad księgowych oraz doświadczeń innych przedsiębiorców - wynika z czwartkowego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa.
Kantor kryptowalut a giełda – jak działa wymiana i co realnie się różni?
23 sty 2026

Gdy chcesz kupić albo sprzedać krypto, szybko trafiasz na dwa pojęcia: kantor i giełda. Brzmią podobnie, ale w praktyce to dwa różne modele działania. Na giełdzie wchodzisz w świat zleceń, arkusza ofert i płynności, a cena zależy od tego, czy ktoś po drugiej stronie rynku właśnie chce kupić lub sprzedać.

REKLAMA

A jednak to już koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
23 sty 2026

Jedni płacą z przyzwyczajenia albo ze strachu przed karą, inni od lat udają, że problem nie istnieje. Abonament radiowo-telewizyjny to jedna z tych opłat, które od dawna wiszą w powietrzu jak niezałatwiona sprawa sprzed lat. Każdy rząd obiecuje, że coś z tym zrobi. I każdy dotąd poległ. Teraz władza znów zapowiada przełom. Pada nawet konkretna data. Pytanie brzmi: czy tym razem naprawdę do niego dojdzie.
Będzie zwrot za każdą złotówkę na leki? Sejm bierze się za absurdalny limit
22 sty 2026

Sejmowa komisja domaga się od rządu likwidacji przepisu, przez który tysiące osób z niepełnosprawnością nie może odliczyć od podatku ani złotówki za leki. Dziś trzeba wydać ponad 100 zł miesięcznie, żeby w ogóle skorzystać z ulgi. Posłowie mówią wprost: to uderza w najbiedniejszych. Co może się zmienić?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA