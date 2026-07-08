REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów w 2026 roku, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy dodatek za rodzicielstwo dla seniora wejdzie w życie?

800 plus dla seniorów w 2026 roku, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy dodatek za rodzicielstwo dla seniora wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 lipca 2026, 11:10
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy emerytura pieniądze
800 plus dla seniorów w 2026 roku, czyli rekompensata za wychowanie co najmniej 2 dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy i kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy starsi rodzice otrzymają nowe 800 plus dla seniorów? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało oficjalny komunikat, który ucina wszelkie spekulacje elektryzujące miliony Polaków po 50. roku życia. Głośny projekt rekompensaty za trud wychowania dzieci dotarł do kluczowego punktu. Jakie są kulisy decyzji resortu i co to oznacza dla Twojego portfela?

rozwiń >

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci. Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

REKLAMA

Przyszłość świadczenia 800 plus dla seniorów: realna pomoc czy postulat?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Choć koncepcja ta, opierająca się na petycjach kierowanych do władz, zakłada wypłatę dodatku emerytalnego jako rekompensaty za wychowanie dzieci w czasach pozbawionych wsparcia socjalnego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie studzi emocje, wskazując na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu. Głównymi barierami dla przekształcenia tego pomysłu w realną pomoc są olbrzymie koszty budżetowe oraz skomplikowane przeszkody formalno-prawne, w tym zasada niedziałania prawa wstecz czy trudności z weryfikacją kryteriów, takich jak wymóg odprowadzania podatków w Polsce przez dorosłe potomstwo. W rezultacie, zamiast nowego świadczenia, państwo w najbliższej przyszłości skupia się na finansowaniu dotychczasowych instrumentów, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (trzynaste i czternaste emerytury) oraz wdrażaniu nowych programów opiekuńczych typu Bon senioralny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniorów 2026 - kiedy projekt wejdzie w życie i na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych, ponieważ nie jest projektem Rady Ministrów, a jedynie powracającym postulatem i petycją obywatelską. Pomysł ten zakłada wypłatę od 400 zł do 800 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju, jako formę rekompensaty za brak dawnego wsparcia socjalnego państwa. Choć petycja ta wywołała szeroką dyskusję medialną i trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie tonuje nastroje i informuje, że obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy 800 plus dla seniorów jest obowiązującym prawem?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu.

Kto według założeń miałby prawo do świadczenia 800 plus dla seniorów?

Pomysł zakłada wypłatę dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju. Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce.

Ile miałoby wynosić świadczenie 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci?

Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. Przy wspólnym wychowaniu jednego dziecka kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, czyli 200 zł dla każdego z rodziców; maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł.

Jaki byłby szacowany roczny koszt programu 800 plus dla seniorów?

Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł. Dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

Na jakim etapie są prace nad programem 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych i nie jest projektem Rady Ministrów. Petycja trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Powiązane
600 zł za dziecko do emerytury i pensja dla matek? Znamy prawdę o nowym programie
600 zł za dziecko do emerytury i pensja dla matek? Znamy prawdę o nowym programie
ZUS sam z siebie nie odda tych pieniędzy. Średnio 29 000 zł czeka na kontach zmarłych
ZUS sam z siebie nie odda tych pieniędzy. Średnio 29 000 zł czeka na kontach zmarłych
"800 plus tylko dla pracujących". List oburzonego czytelnika wywołał lawinę komentarzy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zakup złota nowe przepisy od 2027 roku w Polsce i UE. Obowiązkowa weryfikacja nabywcy i ograniczenie płatności gotówkowych. Co się zmieni w praktyce?
08 lip 2026

Od 2027 roku zmieni się przede wszystkim to, że przy określonych kwotach weryfikacja klienta nie będzie już zależała wyłącznie od oceny konkretnej transakcji czy procedur danego sprzedawcy, ale stanie się obowiązkiem wynikającym wprost z unijnych przepisów. Przy transakcjach gotówkowych od 3 000 euro dealer będzie musiał ustalić, kto kupuje kruszec. Od 10 000 euro weryfikacja będzie szersza, a powyżej tej kwoty możliwa będzie już tylko płatność bezgotówkowa. Trzeba jasno powiedzieć, że nie będzie to rewolucja. Kto kupuje złoto w oficjalnym obrocie, już dziś zostawia po sobie ślad: fakturę, potwierdzenie przelewu czy dokumenty transakcji.

Padł rekord rejestracji samochodów osobowych i dostawczych
08 lip 2026

Polacy kupują nowe samochody jak nigdy dotąd. Według danych CEPiK, na które powołuje się IBRM Samar, czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji aut osobowych i dostawczych w tym stuleciu. Jednocześnie błyskawicznie rośnie pozycja producentów z Chin.
14. emerytura 2026 - kwoty i daty. Kto dostanie pełną "czternastkę", a kto nie zobaczy ani grosza?
08 lip 2026

Dodatkowe roczne wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów w 2026 roku staje się faktem. Rząd oficjalnie wpisał ten dodatek do stałego kalendarza świadczeń, a ZUS zatwierdził już harmonogram. Przelewów i przekazów pocztowych z ZUS oraz KRUS należy spodziewać się najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku. W tym roku przepisy uderzą jednak w tysiące seniorów. Z powodu zamrożonego progu dochodowego wielu emerytów otrzyma znacznie mniejsze pieniądze lub całkowicie straci prawo do dodatku.
Przełomowy wyrok UE w sprawie VAT. Firmy odzyskają pieniądze szybciej, a fiskus straci ważne narzędzie
08 lip 2026

Przez lata przedsiębiorcy musieli czekać na odliczenie VAT tylko dlatego, że faktura wpłynęła kilka dni później, choć transakcja została już zrealizowana. Wyrok Sądu UE z 11 lutego 2026 r. może zakończyć tę praktykę i uwolnić miliardy złotych zamrożonego kapitału obrotowego. Dla wielu firm oznacza to szybszy dostęp do pieniędzy, możliwość składania korekt deklaracji i szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku.

REKLAMA

Renta chorobowa dla osób po 50. roku życia: Komu przysługuje? Ile wynosi?
08 lip 2026

Renta chorobowa, formalnie nazywana rentą z tytułu niezdolności do pracy, jest istotnym świadczeniem dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie kontynuować aktywności zawodowej. Dla osób po 50. roku życia, które często zmagają się z przewlekłymi schorzeniami, świadczenie to może stanowić ważne wsparcie. Obowiązują konkretne zasady przyznawania i wyliczania renty chorobowej, które warto poznać.
Lekarze pracują ponad siły? Pacjenci coraz częściej składają skargi
08 lip 2026

Lekarze pracują po kilkanaście godzin dziennie, a skutki przeciążenia coraz częściej odczuwają pacjenci. Z najnowszych badań wynika, że braki kadrowe, problemy z organizacją zastępstw i presja finansowa zmuszają medyków do nadmiernej pracy. Jednocześnie okręgowe izby lekarskie odnotowują rosnącą liczbę skarg na lekarzy i placówki medyczne, szczególnie w największych miastach.
Bezrobocie najniższe od miesięcy? Są najnowsze szacunki resortu pracy za czerwiec 2026 r.
08 lip 2026

Bezrobocie w Polsce nadal spada. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 5,8 proc., czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W urzędach pracy było zarejestrowanych 902,7 tys. osób bezrobotnych – o 13,2 tys. mniej niż pod koniec maja.
Raport GUS za 2025 r.: ile zużyliśmy wody, a ile wyprodukowaliśmy śmieci w całej Polsce?
08 lip 2026

Według opublikowanego 30 czerwca 2026 r. raportu GUS, zużycie wody w polskiej gospodarce spadło o 5%, a ilość odpadów przemysłowych zmniejszyła się o ponad 4%. Firmy zatem optymalizują koszty środowiskowe i zmniejszają zużycie. A jak świeże statystyki za 2025 rok mają się do Twoich rachunków? Dlaczego opłaty za śmieci rosną?

REKLAMA

Pakiet deregulacyjny 2.0. Odsetki mniejsze o połowę. Zmiany w podatku od nieruchomości
08 lip 2026

Rząd do końca roku chce przyjąć cały pakiet deregulacyjny 2.0 obejmujący zmiany w administracji skarbowej i prawie podatkowym. Następnie projektami ma zająć się parlament na początku przyszłego roku. Celem nowych rozwiązań jest zwiększenie pewności prawa podatkowego, ograniczenie biurokracji oraz ułatwienie kontaktów podatników z administracją. Pakiet deregulacyjny 2.0 stanowi kontynuację wcześniejszych działań upraszczających przepisy.

Uznanie nowej mniejszości narodowej w Polsce, przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku
08 lip 2026

Została opublikowana zmiana ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mająca na celu uznanie społeczności greckiej zamieszkującej w Polsce jako mniejszości narodowej. Jakie prawa uzyskają Grecy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA