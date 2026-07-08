14. emerytura 2026 - kwoty i daty. Kto dostanie pełną "czternastkę", a kto nie zobaczy ani grosza?

Dodatkowe roczne wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów w 2026 roku staje się faktem. Rząd oficjalnie wpisał ten dodatek do stałego kalendarza świadczeń, a ZUS zatwierdził już harmonogram. Przelewów i przekazów pocztowych z ZUS oraz KRUS należy spodziewać się najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku. W tym roku przepisy uderzą jednak w tysiące seniorów. Z powodu zamrożonego progu dochodowego wielu emerytów otrzyma znacznie mniejsze pieniądze lub całkowicie straci prawo do dodatku.

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Ile wynosi 14. emerytura w 2026 roku na rękę?

Wysokość "czternastki" jest ściśle powiązana z marcową waloryzacją świadczeń podstawowych. Maksymalna kwota dodatku wynosi dokładnie tyle, ile minimalna krajowa emerytura, czyli 1978,49 zł brutto. Od tej kwoty ZUS musi obowiązkowo potrącić 9 proc. składki zdrowotnej oraz zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). W praktyce oznacza to, że maksymalna kwota na rękę dla osób pobierających najniższe świadczenia wyniesie około 1658 zł netto.

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Progi dochodowe i zasada "złotówka za złotówkę"

Pełny dodatek w kwocie 1978,49 zł brutto otrzymają wyłącznie te osoby, których comiesięczna emerytura lub renta zasadnicza nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli Twoje podstawowe świadczenie jest wyższe, zastosowanie ma mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że czternastka zostanie pomniejszona o dokładnie taką kwotę, o jaką Twoja emerytura przekracza wspomniany limit 2900 zł. Dla przykładu: senior pobierający 3000 zł brutto emerytury otrzyma czternastkę pomniejszoną o 100 zł (czyli 1878,49 zł brutto / ok. 1500 zł netto). Przy emeryturze na poziomie 3500 zł brutto dodatek spadnie do 1378,49 zł brutto (ok. 1100 zł netto), a przy świadczeniu wynoszącym 4000 zł brutto wyniesie już tylko 878,49 zł brutto (ok. 710 zł netto). Osoby z emeryturą 4500 zł brutto dostaną zaledwie 378,49 zł brutto (ok. 310 zł netto). Granicą wypłaty jest kwota 4828,49 zł brutto - każdy, kto pobiera co miesiąc 4828,50 zł brutto lub więcej, nie otrzyma czternastki w ogóle, ponieważ minimalna wypłacana przez ZUS kwota tego dodatku musi wynosić co najmniej 50 zł brutto.

Kiedy wypłata? Dokładny harmonogram ZUS we wrześniu 2026

Rada Ministrów wydała rozporządzenie wskazujące wrzesień jako oficjalny miesiąc wypłat. Co kluczowe dla seniorów: nie trzeba składać żadnych wniosków. Pieniądze zostaną przelane automatycznie wraz z Twoją standardową, wrześniową emeryturą. ZUS i KRUS wyślą przelewy oraz przekażą gotówkę listonoszom w tradycyjnych terminach płatności. Środki zostaną wypłacone 1, 10, 15, 25 września (które wypadają w dni powszednie). W przypadku terminów przypadających na weekendy przepisy nakazują wcześniejszą wypłatę: osoby z terminem na 5 września otrzymają pieniądze już w piątek 4 września, natomiast seniorzy z terminem na 20 września dostaną przelew najpóźniej w piątek 18 września.

Kto znajduje się na liście wykluczonych? ZUS nie da pieniędzy

Dodatkowe świadczenie nie trafi do wszystkich. Zgodnie z wytycznymi, z wypłat wykreśleni są seniorzy z emeryturą przekraczającą próg 4828,49 zł brutto. Pieniędzy nie otrzymają także osoby, których prawo do pobierania świadczenia podstawowego było zawieszone na dzień weryfikacji (koniec sierpnia 2026 roku). Ostatnią grupą wykluczoną są sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy ze względu na odrębny status prawny nie podlegają pod standardowe przepisy ubezpieczeń społecznych.

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Jak podwyższyć czternastkę na rękę? Sprytny wniosek EPD-21

Niewielu seniorów wie, że istnieje legalny sposób na otrzymanie wyższej kwoty netto (nawet o 225 zł więcej na rękę). Chodzi o złożenie wniosku EPD-21 do ZUS. Dokument ten jest oświadczeniem o rezygnacji z pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dodatkowych rocznych świadczeń. Najwięcej zyskają na tym osoby, których miesięczna emerytura brutto wynosi między minimalną krajową a około 2490 zł. Formularz EPD-21 można złożyć osobiście w placówce ZUS, przesłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie poprzez platformę eZUS (PUE ZUS).

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FAQ – Najczęstsze pytania o 14. emeryturę w 2026 roku

Czy komornik może zająć pieniądze z 14. emerytury? Nie, komornik ma kategoryczny zakaz dotykania tych środków. Ustawa w pełni chroni czternastkę przed zajęciami komorniczymi, administracyjnymi czy sądowymi. ZUS przesyła te pieniądze ze specjalnym kodem identyfikacyjnym, dzięki czemu systemy bankowe automatycznie blokują możliwość ich pobrania na poczet długów.

Czy czternastka obniży moje inne zasiłki i dodatki socjalne? Nie. Kwota tego świadczenia nie jest wliczana do dochodu. Oznacza to, że pobranie 14. emerytury nie wpłynie na utratę prawa do dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego czy programu 500+/800+ dla osób niesamodzielnych.

Pobieram rentę rodzinną wspólnie z córką. Czy obie dostaniemy po 1978,49 zł? Nie, kwota zostanie podzielona. Obowiązuje żelazna zasada: na jedno zarejestrowane świadczenie przypada tylko jedna czternastka. Jeśli rentę rodzinną pobiera więcej niż jedna osoba uprawniona, wyliczona kwota dodatku jest dzielona na równe części pomiędzy wszystkich współużytkowników.

Co zrobić, jeśli dzień wypłaty wypada w sobotę lub niedzielę? ZUS oraz KRUS są zobowiązane przepisami do wcześniejszego zrealizowania przelewów. Jeżeli Twój standardowy termin to np. 5 lub 20 września, pieniądze na koncie lub w dłoniach listonosza znajdą się w piątek bezpośrednio poprzedzający ten weekend.