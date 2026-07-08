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Uznanie nowej mniejszości narodowej w Polsce, przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku

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08 lipca 2026, 08:47
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Uznanie nowej mniejszości narodowej w Polsce, przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku
Uznanie nowej mniejszości narodowej w Polsce, przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku
Shutterstock

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Została opublikowana zmiana ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mająca na celu uznanie społeczności greckiej zamieszkującej w Polsce jako mniejszości narodowej. Jakie prawa uzyskają Grecy?

Grecy w Polsce

Grecy na ziemiach polskich osiedlali się do średniowiecza, natomiast duża fala migracji miała miejsce w latach 1949-1951 po wojnie domowej między siłami rządowymi wspierającymi monarchię a komunistyczną partyzantkom. Po jej przegranej Polska przyjęła 12 tys. Greków i Macedończyków do Dziwnowa, na Dolny Śląsk, w rejon Ustrzyk Dolnych. Ponad 3 tys. greckich dzieci trafiło do domów dziecka, głównie w Policach. Rodziców ponad 15 % z nich nie udało się odszukać.

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Grecy jako mniejszość narodowa

Jako uznana prawem mniejszość narodowa Grecy będą mieli:

1. prawo do:

  • używania i pisowni imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka greckiego, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości;
  • nauki języka greckiego lub w języku greckim;

2. możliwość:

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  • używania języka greckiego jako języka pomocniczego przez organami gminy spełniającymi określone kryteria;
  • wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości, obiektów fizjograficznych i nazw ulic w języku greckim;
  • uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych, w szczególności w formie dotacji celowych lub podmiotowych, przeznaczonych na działania mające na celu zachowanie i rozwój greckiego dziedzictwa kulturowego

3. obowiązek wspierania przez organy władzy publicznej działań na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości greckiej oraz podejmowania działań na rzecz respektowania praw osób do niej należących.

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Zobacz również:

Poszerzenie składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych

W związku ze zmianą przepisów nastąpi poszerzenie o przedstawiciela mniejszości greckiej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Komisja ta jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, a jej członkami są przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych (białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, słowackiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej) oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym (kaszubskiej) a także ministerstw i instytucji państwowych.

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Źródło: INFOR
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