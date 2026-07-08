Według opublikowanego 30 czerwca 2026 r. raportu GUS, zużycie wody w polskiej gospodarce spadło o 5%, a ilość odpadów przemysłowych zmniejszyła się o ponad 4%. Firmy zatem optymalizują koszty środowiskowe i zmniejszają zużycie. A jak świeże statystyki za 2025 rok mają się do Twoich rachunków? Dlaczego opłaty za śmieci rosną?

Gospodarka wodna. Ile wody zużywa polski biznes? Raport GUS

Rachunki za wodę i ścieki to coraz większa pozycja w budżecie firm produkcyjnych. Najnowsze dane pokazują, że polski biznes zaczął mocno oszczędzać. Całkowite zużycie wody spadło z 8,5 km³ do 8,0 km³.

REKLAMA

REKLAMA

Kto zużywa najwięcej wody w Polsce?

W Polsce największym konsumentem wody jest przemysł, który odpowiada za około 67% całkowitego zużycia (5,1 km³ w 2025 roku). Na kolejnych miejscach znajduje się sektor komunalny (eksploatacja sieci wodociągowej – 22%) oraz rybactwo (11%). Większość wody dla gospodarki pochodzi z wód powierzchniowych.

Zmniejszyło się także wytwarzanie ścieków przemysłowych i komunalnych (spadek o 2%). Warto jednak pamiętać o aspekcie lokalnym. Jeśli firma lub dom znajduje się na wsi, sytuacja wygląda inaczej niż w mieście. W miastach do oczyszczalni podłączonych jest blisko 95% mieszkańców, tymczasem na wsiach – zaledwie 50,1%. W Polsce wciąż funkcjonuje ponad 2,1 mln zbiorników bezodpływowych (szamb), co wiąże się z rygorystycznymi kontrolami gminnymi.

Odpady przemysłowe w BDO. Co produkują najczęściej polskie zakłady?

W 2025 roku wytworzono w Polsce 98,4 mln ton odpadów przemysłowych, co oznacza spadek o 4,4% w porównaniu do ubiegłego roku.

REKLAMA

Główne źródła odpadów w biznesie to:

Górnictwo i wydobywanie: 59% (57,5 mln ton);

(57,5 mln ton); Przetwórstwo przemysłowe: 19% (18,9 mln ton);

(18,9 mln ton); Budownictwo: 10% (10,3 mln ton).

Dobra wiadomość jest taka, że polskie firmy coraz lepiej radzą sobie z recyklingiem. Ponad połowa (50,5%) odpadów przemysłowych trafia do odzysku, co w dobie restrykcyjnych przepisów BDO pozwala firmom ciąć koszty utylizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odpady komunalne. Dlaczego jako mieszkańcy płacimy więcej za wywóz śmieci?

Mimo że przemysł generuje mniej śmieci, w naszych domach i biurach sytuacja wygląda odwrotnie. Zebraliśmy 14,3 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 0,8%). Średnio na jednego mieszkańca przypada już 381,6 kg śmieci rocznie (to o prawie 5 kg więcej niż rok wcześniej!).

Porównanie danych: 2024 vs 2025 w statystykach GUS - odpady komunalne [TABELA]

Rodzaj odpadów Rok 2024 (w tys. ton) Rok 2025 (w tys. ton) Zmiana rdr Odpady komunalne ogółem 14 158,4 14 274,3 Wzrost +0,8% Odpady selektywnie zbierane 5 951,6 6 322,9 Wzrost +6,2% Odpady zmieszane 8 206,8 7 951,4 Spadek -3,1%

Tabela jasno pokazuje, dlaczego gminy i firmy wywozowe podnoszą stawki. Śmieci jest więcej, choć plusem jest rosnący udział segregacji (wzrost o ponad 6%).

Emisje i czyste powietrze - jest lepiej czy gorzej?

Ostatnia istotna kwestia z punktu widzenia raportu GUS to zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym CO2) spadła o 2%, a pyłowych aż o 7%.

Co to są zakłady szczególnie uciążliwe?

Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to jednostki gospodarcze emitujące największe ilości zanieczyszczeń, najczęściej związane z przetwórstwem przemysłowym oraz energetyką (produkcja prądu, gazu, pary wodnej). W 2025 r. funkcjonowało w Polsce 1828 takich zakładów.

Dzięki nowoczesnym filtrom i urządzeniom redukcyjnym polskie firmy potrafią dziś zatrzymać nawet 99,9% szkodliwych pyłów, zanim trafią one do atmosfery. To ważne, bo według nowych przepisów unijnych, koszty praw do emisji będą rosły.

Raport środowiskowy GUS z 2025 - pytania i odpowiedzi (FAQ)

1. Ile odpadów produkuje przeciętny Polak?

Zgodnie z raportem za 2025 rok, na jednego mieszkańca przypada średnio 381,6 kg odpadów komunalnych rocznie. To wzrost o 4,7 kg w stosunku do roku poprzedniego.

2. Która branża w Polsce generuje najwięcej odpadów?

Zdecydowanym liderem jest górnictwo i wydobywanie, które odpowiada za 59% wszystkich odpadów przemysłowych. Na drugim miejscu znajduje się przetwórstwo przemysłowe (19%).

3. Czy ilość dzikich wysypisk w Polsce rośnie czy maleje?

Maleje. Służbom udaje się skutecznie z nimi walczyć. W 2025 r. zlikwidowano blisko 13 tysięcy dzikich wysypisk, z których wywieziono ponad 38 tysięcy ton śmieci. Na koniec roku pozostało ich niecałe 2 tysiące.

4. Co dzieje się ze ściekami na terenach wiejskich?

Podczas gdy w miastach z oczyszczalni korzysta prawie 95% mieszkańców, na wsiach jest to zaledwie 50,1%. Reszta opiera się głównie na szambach – w Polsce wciąż mamy 2,1 mln zbiorników bezodpływowych.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny