REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Samorządy apelują o ekologiczne obchody Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

Samorządy apelują o ekologiczne obchody Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 października 2025, 13:27
Katarzyna Kania
Prawnik
Duchowni odradzają kupowanie zniczy z symbolami religijnymi
Samorządy apelują o ekologiczne obchody Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co roku na początku listopada, gdy Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich, polskie cmentarze stają się miejscem nie tylko zadumy, ale i… ogromnej produkcji odpadów. Według szacunków samorządów, masa śmieci powstających w tym okresie przekracza 100 tysięcy ton. W odpowiedzi na ten problem organizacje samorządowe i społeczne apelują o bardziej przyjazne dla środowiska formy upamiętnienia zmarłych.

Wspólny apel o „Szacunek dla zmarłych i natury”

Pod hasłem „Szacunek dla zmarłych i natury” wspólny apel wystosowały: Unia Metropolii Polskich, Polska Rada Ekumeniczna oraz inicjatywa (Nie)zapomniane Cmentarze. Do akcji przyłączył się również Związek Gmin Wiejskich RP. Sygnatariusze dokumentu zachęcają, by listopadowe święta – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – stały się nie tylko okazją do wspomnień o zmarłych, ale również momentem refleksji nad odpowiedzialnością za środowisko.

REKLAMA

REKLAMA

Autorzy apelu zwracają uwagę, że tradycyjny sposób dekorowania grobów – z użyciem plastikowych wiązanek, sztucznych kwiatów i dużej liczby parafinowych zniczy – ma poważne konsekwencje ekologiczne.

„Co roku nagrobki przykrywa warstwa sztucznych ozdób i setki tysięcy plastikowych zniczy, które po kilku dniach stają się nieprzetwarzalnymi odpadami. To ogromne obciążenie dla środowiska i gospodarki odpadami” – podkreślają autorzy apelu.

Mniej plastiku, więcej natury

W apelu wskazano szereg praktycznych wskazówek, które mogą pomóc uczynić listopadowe wizyty na cmentarzach bardziej zrównoważonymi. Organizacje proponują, by zrezygnować z masowej ilości ozdób i zastąpić je prostymi, naturalnymi formami pamięci: zapalić jedną lampkę lub znicz, zamiast wielu, wykorzystywać naturalne dekoracje – gałązki, suszone kwiaty, liście, owoce jesieni, unikać plastiku i sztucznych wiązanek, szczególnie tych w betonowych doniczkach, wybierać szklane znicze lub te wykonane z wosku pszczelego czy sojowego, segregować odpady na cmentarzu i zachęcać do tego innych, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na cele dobroczynne – np. wsparcie hospicjów, renowację zabytkowych cmentarzy czy lokalne fundacje.

REKLAMA

Autorzy dokumentu zachęcają również do ponownego używania zniczy i ozdób, które nadają się do wykorzystania w kolejnych latach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pamięć ważniejsza niż przedmioty

Sygnatariusze podkreślają, że prawdziwa pamięć o zmarłych nie zależy od liczby zniczy i ozdób na grobie, lecz od pamięci i refleksji, jakie im towarzyszą.

„Niech ten rok będzie początkiem zmian. Każdy mały krok ma znaczenie. Możemy uczcić pamięć bliskich, dbając jednocześnie o świat, który po nich i po nas pozostanie” – czytamy w apelu.

Organizatorzy akcji apelują, by zmienić utrwalone przyzwyczajenia i zastąpić konsumpcyjny model obchodów świąt zmarłych bardziej świadomym, odpowiedzialnym podejściem.

Ponad 100 tysięcy ton odpadów co roku

Z danych samorządowych wynika, że w okresie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego polskie nekropolie produkują ponad 100 tysięcy ton odpadów, głównie szkła, plastiku i tworzyw sztucznych. Ich segregacja i utylizacja generują ogromne koszty dla gmin, a wiele z nich wciąż nie nadaje się do recyklingu.

Samorządy liczą, że dzięki społecznym kampaniom i edukacji uda się ograniczyć ten problem – choćby o kilka procent. Dla środowiska, jak podkreślają autorzy apelu, byłoby to już ogromne osiągnięcie.

Apel „Szacunek dla zmarłych i natury” jest częścią szerszej inicjatywy na rzecz zrównoważonego gospodarowania odpadami i budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Samorządy mają nadzieję, że dzięki takim działaniom odwiedzanie cmentarzy w listopadzie stanie się nie tylko gestem pamięci, lecz także przejawem troski o przyszłe pokolenia.

Powiązane
Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę – przypomnienie Państwowej Inspekcji Pracy
Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę – przypomnienie Państwowej Inspekcji Pracy
Sprzedaż grobu – co na to polskie prawo?
Sprzedaż grobu – co na to polskie prawo?
Zakaz wyrzucania zniczy do kontenerów na śmieci na cmentarzach we Wszystkich Świętych (i nie tylko). Wie o tym niewiele osób, a grożą wysokie kary
Zakaz wyrzucania zniczy do kontenerów na śmieci na cmentarzach we Wszystkich Świętych (i nie tylko). Wie o tym niewiele osób, a grożą wysokie kary
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kredyty z WIBOR-em. Adwokat: masowa weryfikacja umów i nowa fala pozwów przeciw bankom, to coraz bardziej realny scenariusz
24 paź 2025

W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o tym, że kredyty złotowe oparte o WIBOR mogą stać się nowym frontem sporów sądowych pomiędzy konsumentami a bankami. Choć sytuacja prawna nie jest identyczna jak w przypadku kredytów frankowych to dynamika zjawiska i wątpliwości wokół wskaźnika WIBOR wskazują, że ten temat będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych w polskim wymiarze sprawiedliwości – pisze adwokat Robert Piskor z Kancelarii Adwokackiej Hantke&Piskor.
Pieniądze dla babci za opiekę nad chorym wnukiem. Dla dziadka też. Wiele osób nie wie, że mogą się ubiegać o taki zasiłek
24 paź 2025

Opieka nad najmłodszymi członkami rodziny w sezonie jesienno-zimowym wymaga niemałej logistyki. Wiele osób nie wie o tym, że o zasiłek za opiekę nad chorym wnukiem mogą ubiegać się również dziadkowie.
Samorządy apelują o ekologiczne obchody Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
24 paź 2025

Co roku na początku listopada, gdy Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich, polskie cmentarze stają się miejscem nie tylko zadumy, ale i… ogromnej produkcji odpadów. Według szacunków samorządów, masa śmieci powstających w tym okresie przekracza 100 tysięcy ton. W odpowiedzi na ten problem organizacje samorządowe i społeczne apelują o bardziej przyjazne dla środowiska formy upamiętnienia zmarłych.
Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę – przypomnienie Państwowej Inspekcji Pracy
24 paź 2025

W tym roku 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, wypada w sobotę. Dla wielu pracowników oznacza to nie tylko dzień pamięci o bliskich, lecz także konsekwencje organizacyjne w zakresie czasu pracy. Jak przypomniał Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki, pracodawcy są zobowiązani do udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień, który w danym zakładzie jest dniem wolnym od pracy.

REKLAMA

Nowe darmowe rozwiązanie dla 11 milionów Polaków dostępne od października 2025
24 paź 2025

Rząd udostępnił nową ważną funkcję w aplikacji mObywatel. Szacuje się, że z aplikacji korzysta już około 11 milionów Polaków. Poprzez aplikację mObywatel dostępny jest od teraz podpis elektroniczny – chwali się Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie z 23 października 2025 r. Przeczytaj szczegóły o wymogach, jakie trzeba spełnić i obowiązujących zasadach.
Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić
23 paź 2025

Zbliża się 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych oraz 2 listopada – zaduszki. To czas pamięci o tych, którzy odeszli, szczególnie osobach bliskich. W tym czasie masowo ruszymy odwiedzać groby, a niektórzy już teraz je porządkują przed 1 listopada. Jednak czas ten nie zwalnia nas od przestrzegania przepisów. Także na cmentarzach obowiązują zasady segregacji, a w tym roku w niektórych miejscach czeka na nas nowość - jaka?
Fikcyjna deregulacja niekorzystna dla spadkobierców. Dłuższy okres przedawnienia w podatku od spadków ukryty w nowelizacji
24 paź 2025

Najnowszy rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn nałoży na podatników (spadkobierców) obowiązek złożenia zeznania podatkowego po uzyskaniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia (APD). Jeżeli ta nowelizacja wejdzie w życie, to faktycznie termin przedawnienia wyniesie 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie 3 lata, jak obecnie, co wynika z art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej. Nie realizuje się w tym wypadku deklarowanego celu w postaci „uproszczenia procedur oraz ochrony spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych.”, lecz w istocie przedkłada się projekt ustawy niekorzystnej dla podatników – pisze adwokat Konrad Giedrojć.
Mieszkanie w Warszawie (50 m2) za 103 średnie pensje. A w innych dużych miastach? Ceny mieszkań w III kwartale 2025 r. [raport]
24 paź 2025

W III kwartale 2025 r. w większości z 17 największych polskich miast ceny mieszkań spadły w porównaniu z poprzednim kwartałem. W segmencie mieszkań średniej wielkości (35–60 m²) największy spadek odnotowano w Gdyni – o prawie 5%. Po obniżkach przeciętna ofertowa cena mieszkania o powierzchni 50 m² w tym mieście wynosi 585 tys. zł. Dla porównania, w najtańszej Częstochowie to 350 tys. zł, a w najdroższej z zestawienia Warszawie – prawie 837 tys. zł. W stolicy w ostatnim kwartale ceny mieszkań wzrosły o 2%. Warszawa należy też do najdroższych stolic Europy pod względem dostępności mieszkań. Aby kupić mieszkanie o powierzchni 50 m² poza centrum, potrzeba 103 średnich pensji. Tak wynika z najnowszego raportu Rankomat.pl i Rentier.io.

REKLAMA

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
23 paź 2025

Od 2026 r. opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą stanąć przed rewolucją w systemie wsparcia. Ustawa o asystencji osobistej wprowadza nowe zasady, ogranicza budżet osobisty i skraca okresy decyzji. Równocześnie rząd zapowiada zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym i nową emeryturę opiekuńczą. Czy rodziny są gotowe na te zmiany?
Większość Polaków nie ma testamentu. Co to oznacza dla ich rodzin? W takiej sytuacji majątek jest dziedziczony ustawowo, zgodnie z hierarchią opisaną w Kodeksie cywilnym
23 paź 2025

Badania pokazują, że większość osób w Polsce nie spisało testamentu. W praktyce oznacza to, że majątek po śmierci dziedziczony jest ustawowo – nie zawsze zgodnie z wolą zmarłego. Sprawdź, jak prosto uregulować sprawy spadkowe i ochronić najbliższych.

REKLAMA