REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy 65+ mogą wnioskować o te 7 dodatków do emerytury. O takie kwoty mogą się ubiegać w 2025 roku

Seniorzy 65+ mogą wnioskować o te 7 dodatków do emerytury. O takie kwoty mogą się ubiegać w 2025 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 października 2025, 11:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior seniorka emeryt emerytka emerytura dodatki do emerytury dodatek do emerytury
Seniorzy 65+ mogą wnioskować o te 7 dodatków do emerytury. O takie kwoty mogą się ubiegać w 2025 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którzy ukończyli 65. roku życia, mają szansę otrzymać dodatkowe świadczenia do emerytury. Niektóre z nich otrzymają z automatu, a inne z kolei wymagają złożenia wniosku lub spełnienia dodatkowych warunków. Jakich? Ile wynoszą te dodatki w 2025 roku? Oto szczegóły.

rozwiń >

Seniorzy 65+ mogą wnioskować o te 7 dodatków do emerytury. O takie kwoty mogą się ubiegać w 2025 roku

W 2025 roku emeryci mogą liczyć na kilka istotnych dodatków do emerytury:

REKLAMA

REKLAMA

  • 13. emerytura: To świadczenie w wysokości 1884,61 zł brutto, które zostało już wypłacone w kwietniu. Przysługuje wszystkim emerytom, niezależnie od wieku czy wysokości podstawowej emerytury. Jest to dodatek stały, nie musisz o niego wnioskować.
  • 14. emerytura: wypłata nastąpi we wrześniu 2025 roku. Kwota "czternastki" zależy od wysokości twojej podstawowej emerytury i renty. Obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę": jeśli twoja emerytura przekracza 2900 zł, kwota "czternastki" zostanie pomniejszona o każdą złotówkę powyżej tego limitu. Jeśli dodatek wyniesie mniej niż 50 zł, nie zostanie wypłacony, co oznacza, że osoby z emeryturą powyżej 4734,61 zł nie otrzymają "czternastki".

Inne ważne dodatki do emerytury po 65. roku życia

Oprócz "trzynastki" i "czternastki" po 65. roku życia możesz ubiegać się o następujące świadczenia:

  • Darmowe leki: Osoby po 65. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych leków z wyznaczonej listy. Lista obejmuje leki na najczęstsze dolegliwości seniorów, takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy bóle. Warto sprawdzić wykaz, aby dowiedzieć się, które z twoich lekarstw są refundowane.
  • Dodatek pielęgnacyjny: Przysługuje kobietom po 60. roku życia i mężczyznom po 65. roku życia, którzy uzyskali orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Co ważne, osoby po 75. roku życia otrzymują ten dodatek automatycznie, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. W 2025 roku wynosi on 348,31 zł.
  • Ryczałt energetyczny: Jest przeznaczony dla kombatantów, osób represjonowanych oraz wdów/wdowców po nich. W 2025 roku jego kwota to 312,71 zł miesięcznie. Wniosek można złożyć w ZUS lub online.
  • Świadczenie Mama 4+: To wsparcie dla matek (lub ojców), którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie podjęli pracy lub nie nabyli prawa do emerytury. Jeśli rodzic nie ma prawa do emerytury, świadczenie uzupełniające wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie i jest corocznie waloryzowane.
  • Świadczenie dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych: Wynosi 348,22 zł i jest corocznie waloryzowane. Przysługuje osobom, które były przymusowo zatrudnione w latach 1949–1959 w specyficznych warunkach, np. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach uranowych czy batalionach budowlanych.

13. emerytura w 2025 roku

W 2025 roku 13. emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co po potrąceniach daje około 1709,81 zł netto (kwota na rękę). Ta dodatkowa, roczna wypłata jest przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wysokość 13. emerytury odpowiada kwocie najniższej emerytury po waloryzacji, która od 1 marca 2025 roku wynosi właśnie 1878,91 zł brutto. Wypłata następuje zazwyczaj w kwietniu, a emeryci i renciści pokryci nią to m.in. osoby pobierające świadczenia z ZUS, KRUS, mundurowe oraz renty rodzinne czy socjalne.

Dla osób z emeryturą do 2500 zł brutto netto 13. emerytura to około 1558,83 zł, dla osób z wyższymi dochodami około 1484,34 zł netto. Nie przysługuje ona osobom, które nie mają na dzień wypłaty prawa do podstawowego świadczenia lub przebywają za granicą i nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń. 13. emerytura w 2025 roku jest więc realną pomocą finansową, waloryzowaną corocznie, aby wspierać seniorów i poprawiać ich sytuację materialną

REKLAMA

14. emerytura w 2025 roku

Czternasta emerytura w 2025 roku to dodatkowe świadczenie, które zostanie wypłacone we wrześniu. Jej wysokość maksymalna wynosi 1878,91 zł brutto, co daje około 1580–1709 zł netto, w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy. Pełną kwotę otrzymają osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami mają ją zmniejszaną w systemie "złotówka za złotówkę", czyli o każdy 1 zł przekraczający próg 2900 zł brutto 14. emerytura jest pomniejszana o 1 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na przykład senior z emeryturą 3500 zł brutto otrzyma około 1010,81 zł netto 14. emerytury, a osoby z emeryturą powyżej około 4800 zł brutto mogą jej nie otrzymać, chyba że spełniają dodatkowe warunki, jak orzeczenie o niepełnosprawności.

Wypłata czternastek odbywa się równocześnie z terminami wypłat standardowych emerytur i rent przypadającymi we wrześniu, m.in. 1, 5, 6, 10, 15, 20 albo 25 września. Uprawnieni do 14. emerytury są m.in. emeryci i renciści z ZUS, KRUS, mundurowych funduszy emerytalnych, a także osoby pobierające świadczenia takie jak renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie mama 4+.

Bezpłatne leki dla seniorów 65+

W 2025 roku seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków w aptekach na podstawie recepty. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowa lista refundacyjna leków, na której znajduje się około 3662 pozycji leków dostępnych bezpłatnie dla seniorów pod warunkiem, że lek jest przepisany na rozpoznane schorzenie objęte refundacją. Program ten obejmuje szeroki zakres leków, w tym m.in. leki na choroby układu krążenia, cukrzycę, nadciśnienie, choroby dróg oddechowych, leki przeciwbakteryjne, przeciwbólowe oraz szczepionki, jak np. przeciw wirusowi RSV czy półpaścowi. Receptę na darmowe leki może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista lub uprawniona pielęgniarka. Lista jest aktualizowana co kwartał, a dzięki nowym regulacjom seniorzy mają łatwiejszy dostęp do potrzebnych leków, również na recepty S, bez konieczności częstych wizyt u lekarza. Szczegółową listę leków i informacje można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia lub w systemie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mojeIKP.

Dodatek pielęgnacyjny 2025

Dodatek pielęgnacyjny w 2025 roku to świadczenie przyznawane osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75. rok życia. Od 1 marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 348,22 zł miesięcznie, co stanowi podwyżkę o 18,15 zł względem poprzedniego okresu. Dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji dodatek ten wyniesie 522,33 zł.

Dodatek jest wolny od podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Osoby powyżej 75 roku życia mają prawo do dodatku automatycznie, natomiast osoby młodsze muszą złożyć wniosek do ZUS. Jednak dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo-leczniczych, z pewnymi wyjątkami. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą w terminach określonych przez ZUS i nie można jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z systemu pomocy społecznej, które są odrębnymi świadczeniami.

Ryczałt energetyczny 2025

Ryczałt energetyczny w 2025 roku wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą. To wsparcie finansowe przysługuje określonym grupom osób, przede wszystkim kombatantom, ofiarom represji wojennych i powojennych, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w ramach zastępczej służby wojskowej oraz wdowom i wdowcom po tych osobach pobierającym rentę rodzinną. Ważne jest, że przyznanie ryczałtu nie zależy od dochodów beneficjenta i jest świadczeniem wolnym od podatku. Wniosek o przyznanie ryczałtu można złożyć do ZUS, a świadczenie to ma na celu częściowe wsparcie w pokryciu rosnących kosztów energii elektrycznej i ogrzewania.

Świadczenie Mama 4 plus 2025

Świadczenie "Mama 4 plus" w 2025 roku, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, przysługuje matkom lub ojcom, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci i nie pobierają emerytury ani renty. Wysokość tego świadczenia od 1 marca 2025 roku wynosi równowartość najniższej emerytury, czyli około 1 878,91 zł miesięcznie. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę lub rentę niższą niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do tej najniższej kwoty. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji i jest formą wsparcia dla seniorów wielodzietnych rodziców.

Świadczenie dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

W 2025 roku świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych wynosi 348,22 zł miesięcznie. Przysługuje ono osobom, które w latach 1949–1959 były żołnierzami zastępczej służby wojskowej i były przymusowo zatrudniane na przykład w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach wzbogacania rud uranu, a także żołnierzom wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” czy żołnierzom przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych. Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem potwierdzającym okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia wydanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Świadczenie ma charakter rekompensaty za przymusową pracę i jest wypłacane niezależnie od długości zatrudnienia.

Powiązane
O co pyta lekarz orzecznik i jak wygląda komisja wydająca orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
O co pyta lekarz orzecznik i jak wygląda komisja wydająca orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
Nowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rząd chce płacić za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. To może być rewolucja w opiece. Ile można zyskać?
Nowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rząd chce płacić za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. To może być rewolucja w opiece. Ile można zyskać?
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS. Co Ci się należy w 2026 roku?
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS. Co Ci się należy w 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto
18 paź 2025

Blokada konta, wstrzymany przelew i telefon z banku. Takie kłopoty można sobie zafundować jednym nieprzemyślanym tytułem przelewu. Choć brzmi to absurdalnie, to dziś wcale nie jest rzadkością. Wystarczy odrobina nieuwagi, by uruchomić lawinę procedur – od wewnętrznej kontroli banku po interwencję skarbówki.
Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto
18 paź 2025

Blokada konta, wstrzymany przelew i telefon z banku. Takie kłopoty można sobie zafundować jednym nieprzemyślanym tytułem przelewu. Choć brzmi to absurdalnie, to dziś wcale nie jest rzadkością. Wystarczy odrobina nieuwagi, by uruchomić lawinę procedur – od wewnętrznej kontroli banku po interwencję skarbówki.
Zdolność kredytowa w październiku 2025 r. Kolejny rekord pobity: prawie milion złotych dla rodziny ze średnimi zarobkami
17 paź 2025

W ciągu roku zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny dysponującej dwiema średnimi krajowymi wzrosła o 1/4. Najmocniej sytuacja poprawiła się w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w trakcie których mediana zdolności kredytowej konsekwentnie wyznaczała kolejne historyczne rekordy. Dziś kwota, którą banki skłonne są pożyczyć na zakup mieszkania rodzinie z dwiema średnimi krajowymi, to 940 tysięcy złotych. Choć nominalnie jest to najwyższy zanotowany wynik, to po korekcie o inflację do rekordu wciąż brakuje kilkunastu procent.
Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia
17 paź 2025

Nie jest wprawdzie jeszcze oficjalnie wiadome, ile dokładnie wyniesie trzynastka w 2026 roku, ale na podstawie dostępnych danych gospodarczych z GUS oraz przepisów, można już oszacować z dużą dokładnością tę kwotę świadczenia. Dowiedz się już teraz, ile wyniesie nowa trzynastka. W artykule znajdziesz szczegółowe obliczenia oparte o dotychczas dostępne dane makroekonomiczne.

REKLAMA

Rok 2026 jednym z najtrudniejszych budżetowo od dekady. Samorządy muszą wybierać i uważać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
17 paź 2025

Rok 2026 może być jednym z najtrudniejszych budżetowo od dekady. Samorządy czekają bardzo trudne wybory. Nawet działania podjęte w dobrej wierze mogą zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak JST mogą się zabezpieczyć?
Paradoks: Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły. Co będzie dalej?
17 paź 2025

Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły, na przekór narracji płynącej z rynku złota i innych metali szlachetnych, których rajd miałby być wyrazem spadającego zaufania do dolara, obligacji i całego systemu fiducjarnego. Czy można pogodzić dwa trendy o przeciwnym charakterze? Na to pytanie, w cotygodniowym komentarzu Catalyst odpowiada Emil Szweda (Obligacje.pl).
Uwaga na nowy sposób oszustów! Bazuje na zmianie przepisów. Każdy powinien wiedzieć i ostrzec seniorów
17 paź 2025

Koniec roku to moment, w którym oszuści intensyfikują swoje działania. W tym okresie często bazują na informacji o tym, że od nowego roku ma nastąpić zmiana przepisów, w związku z którą na obywateli zostaną nałożone nowe obowiązki. Warto więc wiedzieć, jaka jest prawda i odpowiednio wcześnie ostrzec seniorów.
31 października – ważna data dla studentów z rentą rodzinną. ZUS: Z tym obowiązkiem nie można się spóźnić
17 paź 2025

Jak co roku, do końca października część studentów pobierających rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek dostarczenia do ZUS-u zaświadczenia z uczelni potwierdzającego kontynuowanie nauki. Brak takiego dokumentu spowoduje wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej.

REKLAMA

Pomarańczowe worki na nową frakcję. Gdzie się pojawiają i co do nich wrzucać?
17 paź 2025

Niektóre gminy decydują się na wprowadzenie pomarańczowych worków na określone odpady. Czy pojawią się one wszędzie? Co powinno się w nich znaleźć? Rozwiewamy wątpliwości.
Ponad PESELAMI: od miejsca pracy oczekujemy tego samego, niezależnie od wieku
17 paź 2025

Niezależnie od wieku wszyscy oczekujemy tego samego od pracodawców, przełożonych czy zespołów. Co więcej, pracownicy z różnych grup wiekowych zgodnie przyznają, że są ważniejsze elementy wpływające na dobrą współpracę niż wiek. Należą do nich: podobne wartości, charakter, większe doświadczenie zawodowe, podobne zainteresowania. Również kluczowe motywacje do pracy osób reprezentujących różne pokolenia są takie same, zaś wiele stereotypów wiekowych niema swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Tak wynika z raportu zrealizowanego w ramach projektu Ponad PESELAMI autorstwa Magdaleny Felczak i Ewy Leśnowolskiej, który powstał na podstawie badania ABR Sesta i SYNO Poland.

REKLAMA