Pracodawca nie musi udzielić ci wolnego w terminie, który wybierzesz. Nie musi, ale może, więc warto spróbować się dogadać

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co to oznacza w praktyce? Czy pracownik może wnioskować o udzielenie mu wolnego w wybranym przez siebie terminie?

Wolne za święto przypadające w sobotę

Gdy analizujemy czas pracy na dany rok kalendarzowy, to jednym z przedmiotów zainteresowania jest układ kalendarzowy świąt. Nie tylko mogą one bowiem tworzyć tzw. długie weekendy, ale zgodnie z art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Innymi słowy, jeśli sobota jest dla pracownika dniem wolnym od pracy, a przypadnie tego dnia święto, to pracownik może liczyć na dodatkowy dzień wolny. W 2025 roku z takim przypadkiem mamy do czynienia 1 listopada. Oznacza to, że w zakładach pracy, w których przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego obniżającego wymiar czasu pracy w tym miesiącu. Jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje inny okres rozliczeniowi, np. dwu albo dwunastomiesięczny, obowiązek udzielenia dnia wolnego dotyczy takiego okresu rozliczeniowego.

REKLAMA

Przepisy nie odnoszą się do szczegółów dotyczących postępowania w takiej sytuacji. Pracodawca może więc udzielić dnia wolnego wszystkim pracownikom w tym samym terminie, ale może również zdecydować o tym, że skorzystają z niego w różnych terminach. Tym co zawsze interesuje pracowników jest to, czy mogą oni mieć wpływ na to, kiedy wykorzystają przysługujący im z tego tytułu czas wolny. Z takim pytaniem zwróciła się do naszej redakcji jedna z czytelniczek.

Polecamy: Kalendarz 2026

Pracodawca nie musi udzielić ci wolnego w wybranym terminie

W listopadzie odbędą się chrzciny mojej siostrzenicy. Będę jej matką chrzestną. Ponieważ siostra i jej rodzina mieszkają prawie 400 km ode mnie, pomyślałam, że mogłabym w poniedziałek po chrzcinach wykorzystać dzień wolny przysługujący mi za 1 listopada. Czy pracodawca ma obowiązek zgodzić się na to?

Niestety pracodawca nie ma obowiązku zgodzić się z takim wnioskiem pracownika. Przepisy nie nakładają na niego w tym zakresie żadnych obowiązków. Jednocześnie jednak, nie zabraniają tego. Oznacza to, że jeśli organizacja pracy nie stoi temu na przeszkodzie, powzięcie takich ustaleń jest dopuszczalne. Warto więc w przypadkach, gdy wykorzystanie czasu wolnego w konkretnym momencie jest dla pracownika kluczowe, porozmawiać na ten temat z przełożonym. Wiadomo bowiem, że jeśli sprawa jest istotna, a pracodawca odmówi, to pracownik i tak będzie prawdopodobnie starał się skorzystać z dnia wolnego na innej podstawie – czy to wnioskując o urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny. Korzystnie dla obu stron byłoby więc osiągnąć w tym zakresie porozumienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo