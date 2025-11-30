REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód. Od 1 stycznia 2026 więcej Polaków dostanie te pieniądze

ZUS wypłaca 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód. Od 1 stycznia 2026 więcej Polaków dostanie te pieniądze

30 listopada 2025, 18:22
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS w 2026 wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy
ZUS w 2026 wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy
Shutterstock

Od przyszłego roku zmienią się zasady przyznawania świadczenia wspierającego. ZUS wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy. Sprawdzamy, co dokładnie wejdzie w życie od 2026 roku.

Od 2026 roku świadczenie wspierające trafi do większej grupy osób. Co się zmienia?

Rządowy program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami wchodzi w kluczowy etap. Od 1 stycznia 2026 ZUS zacznie wypłacać świadczenie także tym osobom, które do tej pory były wykluczone z systemu, przede wszystkim z powodu zbyt niskiej punktacji w ocenie potrzeby wsparcia.

To duża zmiana, bo oznacza, że tysiące nowych osób otrzyma realne wsparcie finansowe, niezależne od wysokości dochodów.

Jak było do tej pory? Wsparcie tylko dla osób z najwyższą punktacją

Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. Chodziło o to, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do osób w najtrudniejszej sytuacji. System opiera się na tzw. poziomie potrzeby wsparcia, ocenianym w punktach od 70 do 100.

Do tej pory wyglądało to tak:

  • od 1 stycznia 2024 – świadczenie dostawały osoby z najwyższą punktacją: od 87 do 100 pkt
  • od 1 stycznia 2025 – program rozszerzono na osoby z 78–86 pkt

To oznacza, że w latach 2024–2025 pomoc otrzymywały wyłącznie osoby o najtrudniejszej sytuacji życiowej. Takie, które wymagają stałej opieki, pomocy w poruszaniu się, komunikacji czy wykonywaniu codziennych zadań.

Rewolucja od 2026 roku. Świadczenie od 70 do 77 punktów

Największa zmiana dopiero nadchodzi. Od 1 stycznia 2026 ZUS obejmie świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli od 70 do 77 pkt.

To właśnie ta grupa zyska prawo do świadczenia niezależnie od dochodu czy innych świadczeń. Według szacunków resortu, na zmianie skorzystają szczególnie osoby, które:

  • potrzebują pomocy w niektórych czynnościach dnia codziennego,
  • nie wymagają stałej opieki całodobowej, ale potrzebują wsparcia,
  • mają problemy z mobilnością, komunikacją lub załatwianiem podstawowych spraw.

Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026?

W styczniu i w lutym 2026 obowiązywać będą poniższe stawki. Od marca 2026 kwoty wzrosną, gdyż zapowiadana jest waloryzacja na poziomie 4,88%.

Wysokość świadczenia zależy od punktacji. Podstawą jest renta socjalna, która od 1 marca 2025 wynosi 1 878,91 zł brutto. Aktualne stawki:

  • 95–100 pkt – ok. 4 133,60 zł brutto (220% renty socjalnej)
  • 90–94 pkt – ok. 3 381,90 zł brutto (180%)
  • 85–89 pkt – ok. 2 254,70 zł brutto (120%)
  • 80–84 pkt – ok. 1 503,10 zł brutto (80%)
  • 75–79 pkt – ok. 1 127,35 zł brutto (60%)
  • 70–74 pkt – ok. 751,55 zł brutto (40%)

To właśnie grupy 75–79 pkt (1127,35 zł) i 70-74 pkt (751 zł) będą tymi, które od 1 stycznia 2026 po raz pierwszy dostaną pieniądze od ZUS.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Komu przysługuje świadczenie wspierające? Warunki w 2025 i 2026 roku

Świadczenie mogą otrzymać osoby:

  • które ukończyły 18 lat,
  • posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (70–100 pkt),
  • są obywatelami Polski lub uprawnionymi cudzoziemcami.

Świadczenie nie zastępuje renty, a jest dodatkową formą pomocy.

Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Złożyć wniosek można:

  • w wojewódzkim zespole,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu,
  • elektronicznie - przez portal Emp@tia.

Ocena obejmuje m.in.:

  • samodzielne poruszanie się,
  • komunikację,
  • wykonywanie codziennych czynności,
  • potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?

Po uzyskaniu decyzji o punktacji wniosek składa się wyłącznie online:

  • przez PUE ZUS,
  • przez Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:

  • przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
  • pobiera podobne świadczenie za granicą.
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

REKLAMA

