Podwyżka abonamentu RTV od 1 stycznia 2026 roku. Oto nowe stawki, ulgi i zasady

Od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie wysokość abonamentu RTV. Opłata za radio wyniesie 9,50 zł, a za telewizor 30,50 zł (co daje do 366 zł rocznie za oba odbiorniki). Jednocześnie podniesienie progu dochodowego spowoduje, że tysiące emerytów zostaną zwolnione z tego obowiązku. Mimo trwających prac nad całkowitą likwidacją abonamentu, reforma ta nie wejdzie w życie na początku 2026 roku.

Podwyżka abonamentu RTV i nowe stawki od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie podwyższone stawki abonamentu RTV, co wynika bezpośrednio z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z 27 czerwca 2025 roku. Jest to zatem obowiązujący przepis, a nie jedynie zapowiedź. Równolegle prowadzone są dyskusje na temat ewentualnego zastąpienia abonamentu nową daniną lub finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa, jednak te plany nie staną się konkretnymi regulacjami prawnymi na początku 2026 roku. Nowe miesięczne opłaty wyniosą 9,50 zł za sam odbiornik radiowy oraz 30,50 zł za telewizor lub zestaw telewizor z radiem. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego posiadającego zarejestrowany telewizor oznacza to roczny wydatek 366,00 zł przy płatnościach miesięcznych, co stanowi wzrost o około 38,40 zł w skali roku w porównaniu do stawek z 2025 roku. Należy podkreślić, że abonament RTV jest daniną publiczną przeznaczoną na realizację misji mediów publicznych i płaci się go za samo posiadanie sprawnego odbiornika, niezależnie od tego, czy użytkownik faktycznie ogląda TVP, czy korzysta wyłącznie z innych platform.

Abonament RTV w 2026 roku. Wyższy próg dochodu dla seniorów i warunki zwolnienia

Drugą istotną zmianą na rok 2026 jest podniesienie progu dochodowego uprawniającego do zwolnienia z abonamentu RTV dla seniorów. Zwolnienie to dotyczy emerytów po 60. roku życia, których miesięczna emerytura brutto nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Szacuje się, że z powodu rosnących płac w 2025 roku, w 2026 roku limit ten przesunie się o około 300–400 zł w górę, osiągając pułap około 4420–4450 zł brutto (czyli w przybliżeniu 3820–3850 zł netto). To przesunięcie oznacza, że część emerytów, którzy dotychczas nie kwalifikowali się do zwolnienia, od 2026 roku zacznie z niego korzystać, co pozwoli im zaoszczędzić do 366 zł rocznie. Mimo że oficjalne potwierdzenie progu dochodowego nastąpi dopiero w lutym 2026 roku, kierunek wzrostowy jest pewny.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV i kto nie musi płacić?

Aby uzyskać zwolnienie, nie jest ono automatyczne, poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak osoby po 75. roku życia. Emeryt spełniający warunki musi udać się do placówki Poczty Polskiej, która prowadzi rejestr abonentów. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, aktualną decyzję ZUS lub innego organu rentowego o wysokości świadczenia, a także wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku i ma charakter bezterminowy, o ile uprawnienia nie zostaną utracone, na przykład poprzez przekroczenie limitu dochodu. Oprócz seniorów z niskimi emeryturami, zwolnienie z abonamentu przysługuje także innym grupom, takim jak osoby z I grupą inwalidzką lub znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy, niewidome lub niesłyszące, pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne, zarejestrowani bezrobotni oraz korzystający z pomocy społecznej. W większości tych przypadków również konieczne jest złożenie wniosku i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia na Poczcie Polskiej. Brak zgłoszenia uprawnień skutkuje traktowaniem danej osoby jako mającej obowiązek płacenia abonamentu.

Opłata audiowizualna vs. abonament RTV

W kontekście ciągłych dyskusji na temat zastąpienia abonamentu powszechną, ale niższą opłatą audiowizualną (hipotetycznie około 9 zł miesięcznie, pobieraną automatycznie np. z podatkiem PIT), kluczowe pozostaje to, że od 1 stycznia 2026 roku nadal funkcjonuje klasyczny abonament RTV. Oznacza to, że dla osób uczciwie płacących abonament będzie to po prostu wyższy wydatek roczny. Należy także pamiętać, że wyższe stawki abonamentu skutkują wzrostem kar za jego niepłacenie lub posiadanie niezarejestrowanego odbiornika. Kara wynosi 30-krotność miesięcznej stawki, co w 2026 roku oznacza 285 zł za radio i 915 zł za telewizor, do czego dolicza się zaległy abonament, odsetki i koszty upomnienia, a egzekucją zajmuje się urząd skarbowy. Podsumowując, od 1 stycznia 2026 roku likwidacja abonamentu nie nastąpi, a zmieniają się jedynie stawki.

Abonament RTV 2026 - podsumowanie kluczowych informacji

