REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te osoby mogą otrzymać podwójną emeryturę. Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń

Te osoby mogą otrzymać podwójną emeryturę. Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 stycznia 2026, 16:16
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, darowizna, emeryt, senior
Te osoby mogą otrzymać podwójną emeryturę. Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce istnieje możliwość otrzymania podwójnej emerytury, ale dotyczy to wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Pomimo krytyki ze strony części seniorów, którzy uważają system za niesprawiedliwy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że nie planuje żadnych zmian w tej kwestii. Oto szczegóły.

Prawo do podwójnej emerytury w Polsce - warunki

Możliwość otrzymania tak zwanej podwójnej emerytury w Polsce przysługuje ściśle określonej grupie seniorów, mianowicie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, pod warunkiem, że posiadają co najmniej 25-letni okres ubezpieczenia rolniczego. Kluczowa jest zatem data urodzenia, która decyduje o prawie do pobierania dwóch niezależnych świadczeń, jednego z ZUS i drugiego z KRUS, które są wypłacane oddzielnie. Osoby młodsze, które opłacały składki w obu systemach i mają ten wymagany staż rolniczy, mogą pobierać obie emerytury. Natomiast w przypadku krótszego niż 25 lat okresu ubezpieczenia rolniczego, osoby te mogą otrzymać emeryturę z ZUS powiększoną o tak zwaną część rolną, obliczaną na zasadach części składkowej emerytury rolniczej.

REKLAMA

REKLAMA

Podwójna emerytura. Krytyka systemu i niesprawiedliwość względem starszych rolników

Wielu starszych rolników, zwłaszcza tych, którzy łączyli działalność zawodową z prowadzeniem gospodarstwa i płacili składki do obu systemów, uważa ten system za niesprawiedliwy, ponieważ z powodu daty urodzenia przed 1 stycznia 1949 roku mają prawo do wypłaty tylko jednego rodzaju świadczenia. Na tę problematyczną sytuację, dotyczącą tak zwanych dwuzawodowców, zwrócił uwagę wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Podkreślił on, że osoby urodzone przed datą graniczną mają prawo tylko do jednego świadczenia, nawet jeśli były ubezpieczone zarówno w ZUS, jak i w KRUS, podczas gdy młodsi seniorzy podlegają zasadzie odrębności systemów ubezpieczeń i mogą pobierać dwie emerytury. Tomczyk przytoczył nawet przykład skrajnej nierówności, w którym senior urodzony zaledwie dwa miesiące za wcześnie otrzymuje niższe i tym samym krzywdzące go świadczenie.

Brak planowanych zmian w sprawie podwójnej emerytury i uzasadnienie Ministerstwa Rolnictwa

Pomimo interpelacji wiceministra, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w odpowiedzi udzielonej przez szefa resortu Stefana Krajewskiego, potwierdziło, że rząd nie planuje wprowadzać żadnych zmian w przepisach dotyczących emerytur rolniczych dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Resort uzasadnił to tym, że okresy ubezpieczenia z tytułu pracy w rolnictwie oraz poza nim są już zaliczone tym osobom do ustalonego świadczenia. Różne zasady wynikają z reformy systemu emerytalnego przeprowadzonej w 1999 roku, która ustanowiła nowe reguły naliczania świadczeń.

Podwójna emerytura a zasady obowiązujące najstarszych ubezpieczonych

Minister Krajewski przypomniał, że dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku prawo do emerytury rolniczej przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz po wykazaniu minimalnego 25-letniego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do tego stażu wlicza się między innymi ubezpieczenie społeczne rolników z lat 1983–1990, prowadzenie gospodarstwa lub pracę w nim po ukończeniu 16 roku życia przed 1983 rokiem, a także inne okresy zgodnie z przepisami emerytalnymi.

REKLAMA

Podwójna emerytura - podsumowanie

W Polsce możliwość otrzymania podwójnej emerytury dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Taka osoba może pobierać jednocześnie emeryturę zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), jeśli spełnia określone warunki. Warunki te obejmują ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadanie co najmniej 25-letniego okresu podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i spełnienie wymagań do emerytury z ZUS. Po zmianach przepisów, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku obowiązuje zasada odrębności systemów ubezpieczeń, dzięki czemu mogą one otrzymywać oba świadczenia jednocześnie. Dla tych osób system emerytalny w ZUS jest oparty na kapitałach indywidualnych zgromadzonych na kontach emerytalnych, a wysokość emerytur jest zależna od zgromadzonych składek. Takie osoby korzystają z pełnych praw do emerytur z obu systemów, podczas gdy osoby urodzone przed 1949 rokiem mają prawo tylko do jednego rodzaju emerytury.

Powiązane
Kto otrzyma wyższą rentę wdowią w 2026 roku? Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Tego nikt się nie spodziewał
Kto otrzyma wyższą rentę wdowią w 2026 roku? Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Tego nikt się nie spodziewał
Nowe dane GUS. Oto kwota średniej emerytury z ZUS
Nowe dane GUS. Oto kwota średniej emerytury z ZUS
ZUS wypłaca ponad 1400 zł co miesiąc. I to bez względu na wiek! Wypłaty świadczenia trwają minimum pół roku. Oto sposób na wydłużenie okresu wypłat do nawet 3 lat
ZUS wypłaca ponad 1400 zł co miesiąc. I to bez względu na wiek! Wypłaty świadczenia trwają minimum pół roku. Oto sposób na wydłużenie okresu wypłat do nawet 3 lat
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W Polsce też będą ograniczenia wiekowe w dostępie do Facebooka i innych social mediów?
31 sty 2026

Informacja prasowa20.01.2026 r.Social media pod kontrolą? Ograniczenia wiekowe zmieniają dziecięcy świat onlineWieczór, telefony w dłoniach, kolejne filmiki przesuwane bez końca. Dla wielu nastolatków na całym świecie to codzienność. W Australii i Danii prawo próbuje ją zmienić – dzieci i młodzież poniżej określonego wieku nie mogą korzystać z mediów społecznościowych.
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r.? „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
31 sty 2026

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w ubiegłym tygodniu, ok. 600 szkół w kilku województwach w kraju, zdecydowało się na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. Prognozy na najbliższy tydzień, nie są jednak bardziej optymistyczne. W jakich okolicznościach – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?
Do lutowej pensji należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić
31 sty 2026

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Lutowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?
Zasady wyceny aktywów i zobowiązań 2026: ważne zmiany w MSSF i MSR
31 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. weszły w życie roczne poprawki do MSSF (m.in. zmiana w MSSF 7 Instrumenty finansowe w zakresie ujawniania informacji) oraz nowelizacje MSSF 19 dotycząca spółek zależnych. Kluczowe zmiany obejmują też usprawnienia w ujawnieniach i ulepszenia standardów. Co ważne: MSSF 18 (nowy standard prezentacji) wymaga danych porównawczych już za 2026 roku.

REKLAMA

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: ile (stawka), jak uzyskać, jaki jest limit? Od 2 lutego można składać wnioski
30 sty 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Tysiące gotowych mieszkań deweloperskich do wzięcia od ręki. Czy to dobry moment na zakup?
31 sty 2026

W największych miastach jeszcze nigdy – a na pewno w ostatnich sześciu latach – oferta mieszkań gotowych do odbioru nie była tak duża. Na koniec 2025 r. niemal co trzecie mieszkanie oferowane przez deweloperów w Polsce miało status „oddane do użytkowania”. To efekt kumulacji podaży przy słabszym popycie, który w części miast może skłaniać deweloperów do większej elastyczności cenowej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jak wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach i czy zakup gotowego lokalu to dobra decyzja.
Gdzie sens i logika? 23% VAT na wodę w butelkach a 5% VAT na napoje gazowane i dosładzane z 20% dodatkiem soku. Polski system podatkowy preferuje niezdrowe napoje kosztem wody
31 sty 2026

W ocenie ekspertów firmy doradczej EY, polska polityka podatkowa wobec napojów stworzyła paradoks - z jednej strony woda naturalna, rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia jako najzdrowsza, jest objęta 23 proc. VAT, z drugiej - jej substytuty korzystają z preferencji i stawki VAT na poziomie 5 proc.
Czy można wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy, który nie wystawił rachunku? Praktyka nie idzie w parze z przepisami
31 sty 2026

Czy wystawienie rachunku jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie? Ta kwestia często budzi w praktyce wątpliwości. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać, by rozważyć to nie tylko w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej może być okazją. Jednak czy trzeba z tego tytułu zapłacić podatek?
31 sty 2026

Czy nabycie własności w drodze licytacji komorniczej to sprzedaż, z tytułu której trzeba uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych? Podatnik, który został zobowiązany jego zapłacenia miał co do tego wątpliwości i zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania
31 sty 2026

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA