Dni wolne od pracy w 2026 roku. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?

Dni wolne od pracy w 2026 roku. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?

01 grudnia 2025, 13:12
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kalendarz 2026, urlop, wolne
Święta i dni wolne od pracy w 2026 roku. Oto kalendarz dni wolnych. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?
Podczas gdy rok 2025 jest wyjątkowo korzystny dla pracowników, rok 2026 nie będzie już tak sprzyjający. W 2026 roku pracownicy będą mogli liczyć na mniej długich weekendów, a niektóre dni świąteczne wypadną w weekendy. Mimo to, wciąż istnieje możliwość strategicznego zaplanowania urlopu, by wykorzystać tylko kilka dni wolnego na zorganizowanie nawet dwutygodniowego odpoczynku.

Planowanie urlopu w 2026 roku. Jak wydłużyć wolne?

Rok 2026 układa się wyjątkowo korzystnie pod względem dni wolnych od pracy, co pozwala na sprytne zaplanowanie urlopu i znaczne wydłużenie czasu wypoczynku. Kluczem jest tak zwane "mostkowanie", czyli branie dni urlopu w dni robocze wypadające pomiędzy świętami ustawowymi a weekendami. Dzięki tej metodzie, wykorzystując zaledwie 22 dni urlopu, można zyskać nawet 55 dni wolnego w ciągu całego roku. Oto najlepsze okazje do wydłużenia wolnego w 2026 roku:

  • Styczeń (6 dni wolnego za 2 dni urlopu): Święta: 1 stycznia (Nowy Rok – czwartek) i 6 stycznia (Trzech Króli – wtorek). Urlop: Wystarczy wziąć urlop w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, aby cieszyć się 6-dniowym wypoczynkiem (od 1 do 6 stycznia).
  • Majówka (9 dni wolnego za 4 dni urlopu): Święta: 1 maja (Święto Pracy – piątek) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja – niedziela). Urlop: Biorąc wolne od wtorku 27 kwietnia do czwartku 30 kwietnia (4 dni), zyskujesz łącznie 9 dni wolnego (od 25 kwietnia do 3 maja).
  • Boże Ciało (4 dni wolnego za 1 dzień urlopu): Święto: 4 czerwca (Boże Ciało – czwartek). Urlop: Wzięcie urlopu w piątek 5 czerwca pozwala na 4-dniowy długi weekend (od 4 do 7 czerwca).
  • Sierpień (10 dni wolnego za 5 dni urlopu + dzień do odbioru): Święto: 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP) wypada w sobotę, co oznacza, że za ten dzień przysługuje Ci dodatkowy dzień wolny do odbioru w innym terminie (np. w poniedziałek 17 sierpnia). Urlop: Biorąc urlop od 10 do 14 sierpnia (5 dni) i odbierając dzień wolny np. 17 sierpnia, zyskujesz aż 10 dni wypoczynku (od 8 do 17 sierpnia).
  • Listopad (5 dni wolnego za 2 dni urlopu lub 9 dni za 4 dni urlopu): Święto: 11 listopada (Święto Niepodległości – środa). Krótszy mostek: Biorąc wolne 10 listopada (wtorek) i 12 listopada (czwartek), masz 5 dni wolnego (od 8 do 12 listopada). Dłuższy mostek: Biorąc wolne od 9 do 13 listopada (4 dni), zyskujesz 9 dni wolnego (od 7 do 15 listopada).
  • Boże Narodzenie i Nowy Rok 2027 (11 dni wolnego za 3 dni urlopu + dzień do odbioru): Święta: 24 grudnia (Wigilia – czwartek), 25 grudnia (Boże Narodzenie – piątek), 26 grudnia (Drugi Dzień Świąt – sobota), 1 stycznia 2027 (Nowy Rok – piątek). Dzień do odbioru: Za 26 grudnia (sobota) przysługuje dodatkowy dzień wolny – warto go odebrać np. w poniedziałek 28 grudnia. Urlop: Biorąc wolne w dniach 29, 30, 31 grudnia (3 dni), zyskujesz aż 11 dni ciągłego wolnego (od 24 grudnia do 3 stycznia 2027).

Styczeń 2026: Nowy Rok i Trzech Króli

Już na początku 2026 roku kalendarz pozwala na dłuższy odpoczynek. Nowy Rok przypada na czwartek, a Święto Trzech Króli (6 stycznia) na wtorek. Biorąc urlop w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, zyskuje się pięć dni wolnego, co jest świetną okazją na wyjazd zimowy lub spokojny reset po okresie świątecznym.

Kwiecień 2026: Krótkie Święta Wielkanocne

Wielkanoc w 2026 roku wypada wcześnie (5 kwietnia), a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Aby przedłużyć tradycyjny trzydniowy weekend, wystarczy wziąć cztery dni urlopu (od wtorku 7 kwietnia do piątku 10 kwietnia), co gwarantuje dziewięć dni odpoczynku. Jest to idealny czas na powitanie wiosny.

Maj 2026: wyjątkowo krótka majówka

Majówka w 2026 roku niestety nie sprzyja długim przerwom. Święto Pracy (1 maja) wypada co prawda w piątek, ale Święto Konstytucji 3 Maja przypada na niedzielę. Z racji, że za święto wypadające w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, pracownicy muszą zadowolić się jedynie trzydniowym weekendem.

Czerwiec 2026: Długi weekend z Bożym Ciałem

Boże Ciało (4 czerwca) tradycyjnie wypada w czwartek. Wzięcie wolnego w piątek 5 czerwca pozwala cieszyć się czterema dniami wolnego. Początek czerwca to doskonały moment na krótki wypad przed rozpoczęciem szczytu sezonu wakacyjnego. Warto jednak pospieszyć się ze złożeniem wniosku urlopowego.

Sierpień 2026: szansa na skrócony tydzień pracy

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia) wypada w 2026 roku w sobotę, co oznacza, że pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania. Wykorzystanie go 14 lub 17 sierpnia umożliwia skrócenie czasu pracy do czterech dni i cieszenie się trzydniowym weekendem bez żadnych dodatkowych zabiegów.

Listopad 2026: sposób na jesienną chandrę

Chociaż Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, co nie daje dodatkowego dnia wolnego, Święto Niepodległości (11 listopada) w środę stwarza szansę na tygodniowy urlop. Wystarczy wziąć cztery dni wolnego, aby cieszyć się dziewięcioma dniami wypoczynku, co jest świetną okazją na zagraniczny wyjazd w poszukiwaniu słońca.

Grudzień 2026: Święta Bożego Narodzenia i koniec roku

W 2026 roku Wigilia (która jest dniem ustawowo wolnym od 2025 roku) przypada na czwartek, Boże Narodzenie (25 grudnia) na piątek, a drugi dzień świąt (26 grudnia) na sobotę. Możliwe jest odebranie dnia wolnego za sobotę między 21 a 23 grudnia i dobranie dwóch dni urlopu, co wydłuży przerwę świąteczną do dziewięciu dni. Co więcej, biorąc urlop między 28 a 31 grudnia, można zyskać aż szesnaście dni na regenerację (przy sześciu dniach urlopu), co pozwoli na doskonałe zaplanowanie kolejnego roku.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Styczeń

  • 1 stycznia (czwartek): Nowy Rok.
  • 6 stycznia (wtorek): Święto Trzech Króli.

Kwiecień

  • 5 kwietnia (niedziela): Wielkanoc.
  • 6 kwietnia (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny.

Maj

  • 1 maja (piątek): Święto Pracy.
  • 3 maja (niedziela): Święto Konstytucji 3 Maja.
  • 24 maja (niedziela): Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego).

Czerwiec

  • 4 czerwca (czwartek): Boże Ciało.

Sierpień

  • 15 sierpnia (sobota): Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego. Uwaga: Za to święto przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.

Listopad

  • 1 listopada (niedziela): Wszystkich Świętych.
  • 11 listopada (środa): Narodowe Święto Niepodległości.

Grudzień

  • 24 grudnia (czwartek): Wigilia Bożego Narodzenia (Dzień ustawowo wolny).
  • 25 grudnia (piątek): Pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
  • 26 grudnia (sobota): Drugi dzień Bożego Narodzenia. Uwaga: Za to święto przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.
Źródło: INFOR
