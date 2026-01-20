Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]

Kiedy najlepiej składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS? Jaki jest termin na wniesienie odwołania do SKO? Czy można wnieść skargę do sądu? Ubiegając się o świadczenia warto pamiętać o procedurach i wymaganych formalnościach. Oto najważniejsze!

Kiedy składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wniosek o zasiłek pielęgnacyjny warto składać możliwie jak najszybciej. Od momentu ubiegania się o świadczenie zależy to, od kiedy zostanie przyznane.

REKLAMA

REKLAMA

Wszystko za sprawą art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ważne Jeżeli wniosek zostanie złożony po upływie tego trzymiesięcznego terminu, to gmina przyzna zasiłek pielęgnacyjny począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Sądy administracyjne często podkreślają, iż jest to termin materialny i jego niedochowanie będzie skutkowało brakiem możliwości przywrócenia.

REKLAMA

Przykład W praktyce jednak stosowanie go może budzić wątpliwości. „Istotnie, ustawodawca nie określił wprost jak należy liczyć termin, o którym mowa w art. 24 ust. 2a u.ś.r. w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności przez sąd powszechny, tj. czy ma to być data wydania wyroku, data prawomocności wyroku czy też data stwierdzenia tej prawomocności, która może nastąpić w okresie powyżej 3 miesięcy od daty wydania wyroku, jednakże w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ustawowy termin 3 miesięcy liczony od daty uprawomocnienia się wyroku sądu powszechnego jest czasem wystarczającym dla zorientowania się przez stronę co do swoich praw i obowiązków, pozwalającym na terminowe złożenie wniosku i skorzystanie z rozwiązania, które przewiduje przepis art. 24 ust. 2a u.ś.r. Nie można bowiem pominąć, że zgodnie z art. 365 § 1 K.p.c., orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Powyższe oznacza, że dopiero prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wywołuje skutek wiążący również w zakresie jego treści w stosunku do innych sądów i organów, co w dwuetapowym mechanizmie przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego ma niebagatelne znaczenie dla odkodowania właściwego rozumienia art. 24 ust. 2a u.ś.r.” – stwierdził przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 października 2023 r. (I OSK 1760/22).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny. W jakim terminie odwołanie?

Od decyzji organu gminy można się odwołać, gdy nie jesteśmy z niej zadowoleni (np. gmina odmówił przyznania zasiłku).

Ważne Odwołanie wnosi się w terminie czternastu od dnia doręczenia decyzji stronie.

Pismo składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS), który wydal decyzję.

Czy można przywrócić termin na wniesienie odwołania?

To kolejny istotny termin, na który warto zwrócić uwagę. Może się zdarzyć, że z przyczyn od nas niezależnych nie udało nam się złożyć odwołania do SKO. W takim przypadku można złożyć wniosek o przywrócenie terminu. W takim piśmie trzeba uprawdopodobnić, iż uchybienie nastąpiło bez naszej winy. Jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie od decyzji MOPS. Dobrze, jeśli w takim piśmie znajdą się też dowody np. zaświadczenie ze szpitala.

Zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W tego typu sprawach duże znaczenie ma też art. 57 § 5 k.p.a., który brzmi następująco: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 3) złożone w polskim urzędzie konsularnym; 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej; 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Przykład „Nie ulega wątpliwości, że Poczta Polska została wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2015 r. operatorem pocztowym na lata 2016 – 2025, a zatem złożenie przez skarżącego odwołania wraz z prośbą o przywrócenie terminu w dniu 31 stycznia u tego operatora zostało dokonane z zachowaniem 7-dnioego terminu do dokonania tej czynności, liczonego od daty ustania przeszkody . tj. 24.01.2025 r. Słusznie podkreśla się w skardze, że data otrzymania przesyłki przez organ nie ma znaczenia dla oceny zachowania terminu z art. 58 § 2 k.p.a.” – uzasadniał przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 7 października 2025 r. (II SA/Rz 1004/25).

Kiedy skarga do sądu administracyjnego?

Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Składa się ją za pośrednictwem SKO w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zasiłek pielęgnacyjny [FAQ]

Na jak długo MOPS przyzna mi zasiłek pielęgnacyjny? Prawo do zasiłku przyznaje się na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia). Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe, to zasiłek pielęgnacyjny zostanie przyznany na stałe. Czy będę dostawała zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, jeżeli ZUS wypłaci mi dodatek pielęgnacyjny? Tych świadczeń się nie łączy. Jeżeli w tym samym czasie został pobrany zarówno zasiłek, jak i dodatek pielęgnacyjny, to ZUS, pomniejszy świadczenie (np. emeryturę) o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat? Zasiłek pielęgnacyjny w przypadku wszystkich osób uprawnionych wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691); Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 935; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1427).

Polecamy: Kalendarz 2026