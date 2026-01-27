Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Sprawdź, kiedy 348,22 zł wpłynie na Twoje konto

rozwiń >

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego przez ZUS

Dodatek pielęgnacyjny stanowi formę wsparcia finansowego kierowaną do osób, które osiągnęły określony wiek lub znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej wymagającej opieki osób trzecich. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, ponieważ w ich przypadku prawo do świadczenia nabywane jest automatycznie. Oznacza to, że po przekroczeniu tej granicy wieku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę środków z urzędu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez emeryta. Istnieje jednak druga ścieżka pozyskania tych funduszy, dostępna dla osób młodszych, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji wiek nie gra roli, lecz niezbędne jest dopełnienie formalności poprzez złożenie stosownego wniosku.

REKLAMA

REKLAMA

Warunki otrzymania dodatku pielęgnacyjnego i niezbędne dokumenty

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje osobom spełniającym jedną z dwóch niezależnych przesłanek. Pierwszą jest wspomniane ukończenie 75. roku życia, co skutkuje przyznaniem pieniędzy z automatu. Druga przesłanka dotyczy osób posiadających orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym drugim przypadku wnioskodawca musi przedłożyć w organie rentowym wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim OL-9, które potwierdza stan zdrowia uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie. Kluczowym wymogiem formalnym dla obu grup jest posiadanie ustalonego prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, gdyż dodatek ten jest nierozerwalnie związany z pobieraną emeryturą lub rentą.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku i terminy wypłat

Wysokość świadczenia jest ściśle określona i podlega regularnym zmianom. Obecnie, w okresie trwającym do końca lutego 2026 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Środki te są przekazywane uprawnionym w tym samym terminie, w którym otrzymują oni swoje podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe. Należy pamiętać, że kwota ta nie jest stała bezterminowo, ponieważ każdego roku w marcu przeprowadzana jest waloryzacja, która dostosowuje wysokość dodatku do aktualnych wskaźników ekonomicznych. Z tego względu obecna stawka pozostanie aktualna jedynie do 28 lutego 2026 roku, po czym ulegnie podwyższeniu w ramach corocznej rewaloryzacji świadczeń długoterminowych.

Przeszkody w wypłacie dodatku pielęgnacyjnego i ryzyko zwrotu środków

Istnieją specyficzne okoliczności, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić wypłaty dodatku lub wstrzymać jego przekazywanie, nawet jeśli wiek lub stan zdrowia uprawniają do jego pobierania. Głównym ograniczeniem jest pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, jeżeli czas przebywania w takiej placówce przekracza dwa tygodnie w skali miesiąca. W założeniu dodatek ma wspierać opiekę domową, więc zapewnienie całodobowego utrzymania i opieki przez instytucję wyklucza prawo do tych pieniędzy. Jeśli beneficjent nie poinformuje o takim pobycie i będzie nadal pobierał środki, ZUS ma prawo uznać je za nienależne i zażądać ich zwrotu. Podobnie wykrycie faktu przebywania w placówce już na etapie rozpatrywania wniosku będzie skutkowało decyzją odmowną.

REKLAMA

Czy muszę składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75 lat? Nie, osoby które ukończyły 75. rok życia, nie muszą składać żadnych dokumentów ani wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje im świadczenie automatycznie ("z urzędu"), a pieniądze są doliczane do comiesięcznej emerytury. Kto może otrzymać dodatek przed ukończeniem 75. roku życia? Świadczenie może zostać przyznane osobie młodszej, pod warunkiem że została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji konieczne jest jednak złożenie wniosku do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9). Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku? Do 28 lutego 2026 roku kwota świadczenia wynosi 348,22 zł miesięcznie. Od 1 marca 2026 roku wysokość ta ulegnie zmianie w wyniku corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Czy dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie przebywającej w szpitalu lub domu opieki? Pieniądze nie zostaną wypłacone, jeśli osoba uprawniona przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę (np. zakładzie opiekuńczo-leczniczym) przez więcej niż dwa tygodnie w danym miesiącu. Ignorowanie tego faktu i pobieranie dodatku w takim czasie wiąże się z koniecznością późniejszego zwrotu środków do ZUS. Czy można pobierać dodatek pielęgnacyjny bez emerytury? Nie, aby otrzymać to świadczenie z ZUS, konieczne jest posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty. Dodatek jest wypłacany jako składowa tych świadczeń, a nie jako samodzielny zasiłek socjalny. Czym różni się dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego? To dwa różne świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS wraz z emeryturą, natomiast zasiłek pielęgnacyjny (w niższej kwocie) wypłacany jest przez gminę lub ośrodek pomocy społecznej osobom, które nie mają prawa do dodatku z ZUS. Nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie.

Proces przejścia z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminę na dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaga od seniora zachowania szczególnej uwagi w celu uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych. Najważniejszą zasadą obowiązującą w polskim systemie prawnym jest zakaz łączenia tych dwóch świadczeń, co oznacza, że osoba uprawniona może pobierać tylko jedno z nich. W praktyce problem ten pojawia się najczęściej w momencie ukończenia przez seniora 75. roku życia. Do tego czasu osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności mogła pobierać zasiłek pielęgnacyjny z Urzędu Gminy lub Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 215,84 zł. Jednak z dniem 75. urodzin ZUS z urzędu przyznaje korzystniejszy finansowo dodatek pielęgnacyjny w wysokości 348,22 zł, który jest wypłacany automatycznie wraz z emeryturą. W takiej sytuacji beneficjent jest ustawowo zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organu gminnego o nabyciu prawa do dodatku z ZUS. Jest to konieczne, ponieważ systemy informatyczne tych dwóch instytucji nie zawsze wymieniają dane w czasie rzeczywistym, co może prowadzić do dublowania wypłat. Jeśli senior przeoczy ten obowiązek i przyjmie obie kwoty w tym samym miesiącu, środki otrzymane z gminy zostaną uznane za świadczenie nienależnie pobrane. Wiąże się to z koniecznością ich zwrotu wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi, co dla budżetu domowego seniora może stanowić spore obciążenie. Wybór dodatku z ZUS jest jednak zawsze bardziej opłacalny nie tylko ze względu na wyższą kwotę bazową, ale również z powodu corocznej marcowej waloryzacji, która nie obejmuje zasiłku gminnego. Różnica między tymi świadczeniami przejawia się także w sposobie ich obsługi administracyjnej. Podczas gdy zasiłek z gminy ma charakter świadczenia socjalnego i jest wypłacany przez lokalne ośrodki pomocy społecznej wszystkim uprawnionym, dodatek z ZUS jest ściśle powiązany z prawem do emerytury lub renty. Osoba, która nie wypracowała stażu emerytalnego i nie pobiera żadnego świadczenia z organu rentowego, nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego nawet po ukończeniu 75 lat i pozostanie przy zasiłku z gminy. Podsumowując, kluczem do bezpiecznego przejścia między świadczeniami jest pamięć o tym, że wyższy przelew z ZUS po 75. urodzinach wyklucza dalsze pobieranie wsparcia z gminy, a dopełnienie formalności informacyjnych chroni przed koniecznością oddawania pieniędzy w przyszłości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego