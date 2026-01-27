REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Sprawdź, kiedy 348,22 zł wpłynie na Twoje konto

Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Sprawdź, kiedy 348,22 zł wpłynie na Twoje konto

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 15:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Sprawdź, kiedy 348,22 zł wpłynie na Twoje konto
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 348,22 zł, dołączając tę kwotę bezpośrednio do standardowej emerytury. Oto szczegóły.

rozwiń >

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego przez ZUS

Dodatek pielęgnacyjny stanowi formę wsparcia finansowego kierowaną do osób, które osiągnęły określony wiek lub znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej wymagającej opieki osób trzecich. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, ponieważ w ich przypadku prawo do świadczenia nabywane jest automatycznie. Oznacza to, że po przekroczeniu tej granicy wieku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę środków z urzędu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez emeryta. Istnieje jednak druga ścieżka pozyskania tych funduszy, dostępna dla osób młodszych, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji wiek nie gra roli, lecz niezbędne jest dopełnienie formalności poprzez złożenie stosownego wniosku.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Warunki otrzymania dodatku pielęgnacyjnego i niezbędne dokumenty

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje osobom spełniającym jedną z dwóch niezależnych przesłanek. Pierwszą jest wspomniane ukończenie 75. roku życia, co skutkuje przyznaniem pieniędzy z automatu. Druga przesłanka dotyczy osób posiadających orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym drugim przypadku wnioskodawca musi przedłożyć w organie rentowym wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim OL-9, które potwierdza stan zdrowia uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie. Kluczowym wymogiem formalnym dla obu grup jest posiadanie ustalonego prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, gdyż dodatek ten jest nierozerwalnie związany z pobieraną emeryturą lub rentą.

Zobacz również:

Kwota dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku i terminy wypłat

Wysokość świadczenia jest ściśle określona i podlega regularnym zmianom. Obecnie, w okresie trwającym do końca lutego 2026 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Środki te są przekazywane uprawnionym w tym samym terminie, w którym otrzymują oni swoje podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe. Należy pamiętać, że kwota ta nie jest stała bezterminowo, ponieważ każdego roku w marcu przeprowadzana jest waloryzacja, która dostosowuje wysokość dodatku do aktualnych wskaźników ekonomicznych. Z tego względu obecna stawka pozostanie aktualna jedynie do 28 lutego 2026 roku, po czym ulegnie podwyższeniu w ramach corocznej rewaloryzacji świadczeń długoterminowych.

Zobacz również:

Przeszkody w wypłacie dodatku pielęgnacyjnego i ryzyko zwrotu środków

Istnieją specyficzne okoliczności, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić wypłaty dodatku lub wstrzymać jego przekazywanie, nawet jeśli wiek lub stan zdrowia uprawniają do jego pobierania. Głównym ograniczeniem jest pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, jeżeli czas przebywania w takiej placówce przekracza dwa tygodnie w skali miesiąca. W założeniu dodatek ma wspierać opiekę domową, więc zapewnienie całodobowego utrzymania i opieki przez instytucję wyklucza prawo do tych pieniędzy. Jeśli beneficjent nie poinformuje o takim pobycie i będzie nadal pobierał środki, ZUS ma prawo uznać je za nienależne i zażądać ich zwrotu. Podobnie wykrycie faktu przebywania w placówce już na etapie rozpatrywania wniosku będzie skutkowało decyzją odmowną.

REKLAMA

Zobacz również:

Najczęściej zadawane pytania o dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku

  1. Czy muszę składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75 lat? Nie, osoby które ukończyły 75. rok życia, nie muszą składać żadnych dokumentów ani wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje im świadczenie automatycznie ("z urzędu"), a pieniądze są doliczane do comiesięcznej emerytury.
  2. Kto może otrzymać dodatek przed ukończeniem 75. roku życia? Świadczenie może zostać przyznane osobie młodszej, pod warunkiem że została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji konieczne jest jednak złożenie wniosku do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9).
  3. Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku? Do 28 lutego 2026 roku kwota świadczenia wynosi 348,22 zł miesięcznie. Od 1 marca 2026 roku wysokość ta ulegnie zmianie w wyniku corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
  4. Czy dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie przebywającej w szpitalu lub domu opieki? Pieniądze nie zostaną wypłacone, jeśli osoba uprawniona przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę (np. zakładzie opiekuńczo-leczniczym) przez więcej niż dwa tygodnie w danym miesiącu. Ignorowanie tego faktu i pobieranie dodatku w takim czasie wiąże się z koniecznością późniejszego zwrotu środków do ZUS.
  5. Czy można pobierać dodatek pielęgnacyjny bez emerytury? Nie, aby otrzymać to świadczenie z ZUS, konieczne jest posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty. Dodatek jest wypłacany jako składowa tych świadczeń, a nie jako samodzielny zasiłek socjalny.
  6. Czym różni się dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego? To dwa różne świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS wraz z emeryturą, natomiast zasiłek pielęgnacyjny (w niższej kwocie) wypłacany jest przez gminę lub ośrodek pomocy społecznej osobom, które nie mają prawa do dodatku z ZUS. Nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie.
Zobacz również:

Porównanie: dodatek pielęgnacyjny vs zasiłek pielęgnacyjny

Proces przejścia z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminę na dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaga od seniora zachowania szczególnej uwagi w celu uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych. Najważniejszą zasadą obowiązującą w polskim systemie prawnym jest zakaz łączenia tych dwóch świadczeń, co oznacza, że osoba uprawniona może pobierać tylko jedno z nich. W praktyce problem ten pojawia się najczęściej w momencie ukończenia przez seniora 75. roku życia. Do tego czasu osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności mogła pobierać zasiłek pielęgnacyjny z Urzędu Gminy lub Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 215,84 zł. Jednak z dniem 75. urodzin ZUS z urzędu przyznaje korzystniejszy finansowo dodatek pielęgnacyjny w wysokości 348,22 zł, który jest wypłacany automatycznie wraz z emeryturą. W takiej sytuacji beneficjent jest ustawowo zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organu gminnego o nabyciu prawa do dodatku z ZUS. Jest to konieczne, ponieważ systemy informatyczne tych dwóch instytucji nie zawsze wymieniają dane w czasie rzeczywistym, co może prowadzić do dublowania wypłat. Jeśli senior przeoczy ten obowiązek i przyjmie obie kwoty w tym samym miesiącu, środki otrzymane z gminy zostaną uznane za świadczenie nienależnie pobrane. Wiąże się to z koniecznością ich zwrotu wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi, co dla budżetu domowego seniora może stanowić spore obciążenie. Wybór dodatku z ZUS jest jednak zawsze bardziej opłacalny nie tylko ze względu na wyższą kwotę bazową, ale również z powodu corocznej marcowej waloryzacji, która nie obejmuje zasiłku gminnego. Różnica między tymi świadczeniami przejawia się także w sposobie ich obsługi administracyjnej. Podczas gdy zasiłek z gminy ma charakter świadczenia socjalnego i jest wypłacany przez lokalne ośrodki pomocy społecznej wszystkim uprawnionym, dodatek z ZUS jest ściśle powiązany z prawem do emerytury lub renty. Osoba, która nie wypracowała stażu emerytalnego i nie pobiera żadnego świadczenia z organu rentowego, nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego nawet po ukończeniu 75 lat i pozostanie przy zasiłku z gminy. Podsumowując, kluczem do bezpiecznego przejścia między świadczeniami jest pamięć o tym, że wyższy przelew z ZUS po 75. urodzinach wyklucza dalsze pobieranie wsparcia z gminy, a dopełnienie formalności informacyjnych chroni przed koniecznością oddawania pieniędzy w przyszłości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Wyższe emerytury dla seniorów. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy?
Wyższe emerytury dla seniorów. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy?
Emerytura i renta rodzinna jednocześnie - czy taki zbieg świadczeń jest możliwy? Czy można pobierać jednocześnie emeryturę i rentę?
Emerytura i renta rodzinna jednocześnie - czy taki zbieg świadczeń jest możliwy? Czy można pobierać jednocześnie emeryturę i rentę?
Jak nie zapłacić podatku od darowizny? Oto limity i zasady, które musisz znać
Jak nie zapłacić podatku od darowizny? Oto limity i zasady, które musisz znać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Renta wdowia 2026: Jedna decyzja to 12 000 zł różnicy rocznie. ZUS pokazał, co wybierają Polacy
27 sty 2026

Pierwsza waloryzacja w historii podniesie rentę wdowią o prawie 5%. Ale to nie wszystko, statystyki ZUS ujawniają, że 63% seniorów wybiera jeden konkretny wariant, który daje nawet o 1020 zł miesięcznie więcej. Sprawdzamy, kto zyska najwięcej i dlaczego jeden błąd może kosztować 12 tysięcy złotych rocznie.
Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord
27 sty 2026

Rok 2025 przyniósł niechlubny rekord pod względem zwolnień grupowych. Zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys.. To najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r. - informuje wtorkowa „Rzeczpospolita”. Choć za dużą część zwolnień odpowiadała sytuacja w Poczcie Polskiej, która z powodu zmiany regulaminu musiała wręczyć ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających, to i tak liczby pozostają duże.

Pracownicy uzupełniają staże pracy, a pracodawcy mają kłopot. Co się zmieniło od 1 stycznia 2026 r., a co dopiero się zmieni i zmusi pracodawców do wypłaty… odsetek?
27 sty 2026

ZUS zalała fala wniosków, bo pracownicy chcą uzupełnić swoje staże pracy o dodatkowe okresy. Pracodawcy muszą więc dokonać przeliczeń i odpowiednio podwyższyć dodatki stażowe i wypłacić nagrody jubileuszowe. Jakie jeszcze dodatkowe koszty będą musieli ponieść?
Kto zapłaci podatek cyfrowy? Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło założenia do ustawy
27 sty 2026

Podatek cyfrowy coraz bliżej. W wtorek Ministerstwo Cyfryzacji (MC) przedstawiło założenia do projektu ustawy. Wynika z nich, że podatek cyfrowy w wysokości nie większej niż 3 proc. obejmie firmy działające w Polsce, które prowadzą np. marketplace’y i media społecznościowe, a których globalne przychody przekraczają 1 mld euro.

REKLAMA

Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
27 sty 2026

W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.
Odsetki maksymalne – realna ochrona kredytobiorcy czy iluzja bezpieczeństwa kredytów opartych o WIBOR?
27 sty 2026

Czy kredyt hipoteczny oparty o WIBOR jest faktycznie „bezpieczny”, bo nad jego oprocentowaniem czuwa instytucja odsetek maksymalnych? To pytanie coraz częściej pada na salach sądowych. Pada też w mediach, publikacjach prawniczych i komentarzach przedstawicieli sektora bankowego. Problem w tym, że odpowiedź – choć brzmi uspokajająco – w rzeczywistości opiera się na konstrukcji pozornej.
Prezydent podpisał ustawę o cenach energii 2026 – bon 3500 zł, zamrożone ceny i limity dochodowe
27 sty 2026

Podpis prezydenta kończy okres powszechnych tarcz energetycznych i formalnie wprowadza nowy model ochrony odbiorców energii na 2026 rok. Zamiast jednolitego mechanizmu dla wszystkich gospodarstw domowych, ustawa przewiduje rozwiązania selektywne, oparte na kryterium dochodowym, rodzaju ogrzewania oraz realnych kosztach energii. Najważniejszym elementem nowych przepisów jest jednorazowy bon ciepłowniczy w wysokości do 3500 zł oraz stopniowe wygaszanie mrożenia cen prądu.
Zakaz palenia w kominku – kiedy obowiązuje?
27 sty 2026

Mroźne temperatury i śnieżna aura sprzyjają siedzeniu w domu. Wygodny fotel, dobra książka, kubek kakao i przyjemnie grzejący kominek to atrybuty, które wielu z nas kojarzą się z zimą. Nie każdy jednak może dostąpić przyjemności korzystania z kominka. O ile większość ludzi w Polsce zwyczajnie go nie posiada, o tyle ci, którzy już go mają, nie zawsze mogą z niego legalnie korzystać z uwagi na obostrzenia prawne.

REKLAMA

Parlament zakończył prace nad ustawą o zawodzie psychologa. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta
27 sty 2026

To koniec prawnej wolnej amerykanki, która trwała w Polsce. Parlament skończył pracę nad nową ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym. Zmiany są fundamentalne: powstanie publiczny rejestr specjalistów, a za błędy w sztuce grozić będzie odpowiedzialność dyscyplinarna. Co to oznacza dla pacjentów i czy każdy, kto dziś przyjmuje w gabinecie, zachowa pracę? Wyjaśniamy szczegóły nowych przepisów.
Komunikat MF w sprawie KSeF: 28 stycznia udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych
27 sty 2026

W komunikacie z 27 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 28 stycznia 2026 r. o g. 8:00 udostępni API KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym. Zdaniem resortu finansów pozwoli to na weryfikację działania komercyjnych narzędzi do obiegu faktur przed uruchomieniem docelowej wersji Krajowego Systemu e-Faktur.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA