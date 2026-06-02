Sporo zmian dla odbiorców wody. Trwają prace nad zmianami w rozliczeniach i ograniczaniem strat

Sporo zmian dla odbiorców wody

W ostatnich latach spora część uwagi rządzących jest skupiona na kwestiach związanych z zaopatrzeniem w wodę. Niedawno pialiśmy o tym, że nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach i już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Czas na wymianę wodomierzy na urządzenia ze zdalnym odczytem jest tylko do 1 stycznia 2027 r. Ten wymóg to efekt zmian w przepisach, które mają usprawnić rozliczanie zużycia wody i ciepła, a za niewywiązanie się z tego obowiązku będą groziły kary finansowe. Wielu zarządców budynków wielolokalowych odpowiednio wcześniej wywiązało się już ze swoich obowiązków w tym zakresie, a mieszkańcy korzystają z radiowego odczytu liczników i nie poświęcają szczególnej uwagi nadchodzącym zmianom. Jednak są też i takie lokalizację, w których prace mające na celu dostosowanie się do nowych wymogów trwają czy wręcz dopiero się rozpoczynają. Jak wynika z publikacji Portalu Samorządowego, dotyczy to na przykład poznańskiej spółki Aquanet, która otrzymała ponad 171 mln złotych środków unijnych na inwestycje w bezpieczeństwo dostaw wody, modernizację infrastruktury i cyfrowe opomiarowanie sieci. Stosowną umowę podpisana 1 czerwca 2026 roku, a projekt, na który pozyskano fundusze obejmuje łącznie 51 zadań. Realizacja niektórych z nich została zakończona i zostaną refinansowane, a inne dopiero wejdą w fazę realizacji. Co jest nadrzędnym celem? Oczywiście ograniczenie strat wody i lepsze zarządzanie siecią. To zaś oznacza, że odbiorcy będą mogli liczyć nie tylko na zamontowanie na już działające urządzenia nakładek umożliwiających dokonanie radiowego odczytu, ale również na rozbudowę systemów monitoringu i stworzenie dokładniejszego modelu sieci wodociągowej. Przełoży się to m.in. na szybsze wykrywanie wycieków i mniejsze ryzyko długich przerw w dostawach. Czy te zmiany mają szansę być wprowadzone przed 1 stycznia 2027 roku? Nie, firma nie ukrywa, że całe przedsięwzięcie będzie realizowane przez kilka lat.

Zmiany uwzględniają mikroretencję

Warto pamiętać, że omawiane zmiany to wyłącznie jeden z elementów szerszych działań związanych z zagospodarowaniem wody. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wciąż działa na rzecz mikroretencji. W ramach tych działań można m.in. otrzymać środki na sfinansowanie zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

- zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,

- magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,

- retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

- wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody.

O dotację w tym zakresie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo). Będzie ona wynosiła 90% kosztów kwalifikowanych instalacji, przy czym jej maksymalna wysokość to 8000 zł.