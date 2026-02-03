Karta Dużej Rodziny nie tylko dla rodziców trojga, ale również – dwojga dzieci i to niezależnie od dochodów. Spełnienie warunków programu w sposób, o którym wie niewiele osób

Rodzicom co najmniej trojga dzieci – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Okazuje się jednak, że z popularnego świadczenia, jaką jest Karta Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – mogą, w określonych przypadkach, skorzystać również rodzice, którzy utrzymują obecnie wyłącznie dwoje dzieci.

Karta Dużej Rodziny – na czym polega program MRPiPS, w ramach którego przysługuje świadczenie w postaci dostępu do towarów i usług po ulgowych cenach?

Karta Dużej Rodziny to program MRPiPS obejmujący system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, bankowej, rekreacyjnej czy właśnie – paliwowej. Podstawowym założeniem programu jest wspieranie budżetu rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im dostęp do dóbr i usług – tj. przyznaniu im tego dostępu na korzystniejszych zasadach.

Karta Dużej Rodziny – co należy rozumieć przez „posiadanie na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci”?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Karta Dużej Rodziny – kto może ją otrzymać, zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami programu?

Karta Dużej Rodziny (i związane z nią prawo do ulg) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Członkami rodziny wielodzietnej są przy tym:

rodzic (rodzice) – przez których rozumie się nie tylko rodziców biologicznych, ale również rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica oraz dziecko – przez które rozumie się nie tylko dziecko biologiczne, ale również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

którzy ponadto:

posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy (udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski z członkami rodziny lub odpowiednio

są obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny powyższych osób, posiadającymi miejsce zamieszkania, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Ważne Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, których dzieci są już dorosłe, jeżeli spełniają oni kryteria co do ilości posiadanych dzieci, które mieli w przeszłości na utrzymaniu. Z karty tej – uprawnieni rodzice, mogą korzystać dożywotnio (o ile nie wystąpią przesłanki, uzasadniające pozbawienie ich karty). Z Karty Dużej Rodziny mogą zatem korzystać również rodzice, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne dzieci biologiczne, ale również – dzieci, nad którymi sprawowali rodzinną pieczę zastępczą, dla których pełnili funkcję rodziny zastępczej albo sprawowali nad nimi opiekę w ramach prowadzonego przez siebie rodzinnego domu dziecka). Nie ma przy tym znaczenia wiek rodzica (czy jest to osoba powyżej 60, 70 czy 80 roku życia), ani osiągane przez niego dochody – jedynym kryterium, kwalifikującym go do programu, jest ilość posiadanych (w przeszłości) na utrzymaniu dzieci, których musiało być co najmniej troje.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje jednak rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że poza ww. dzieckiem, w stosunku do którego rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska została ograniczona – posiada on (lub posiadał) na utrzymaniu jeszcze troje innych dzieci, w stosunku do których sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej ani jej nie ograniczył, poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Ponadto, Karta Dużej Rodziny – poza rodzicami – przysługuje również dzieciom należącym do rodziny wielodzietnej (3+), jeżeli – w dniu składania wniosku o przyznanie karty, zarówno wnioskujący, jak i co najmniej troje dzieci w takiej rodzinie – spełnia poniższe wymagania:

nie ukończyli 18 roku życia lub odpowiednio

lub odpowiednio nie ukończyli 25 roku życia , jeżeli:

, jeżeli: uczą się w szkole – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, uczą się w szkole wyższej – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września roku, w którym planowane jest przez nie ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wnioskiem o przyznanie karty;

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny – w jakich przypadkach, mogą otrzymać ją również rodzice dwojga dzieci?

Z powyższych warunków programu Karty Dużej Rodziny (który kontynuowany jest również w roku bieżącym – 2026), wynika, że w niektórych przypadkach – kartę mogą otrzymać również rodzice, którzy utrzymują obecnie wyłącznie dwoje dzieci, a konkretnie – rodzice:

których trzecie dziecko jest już dorosłe i samodzielne – z tego względu, że nie ma znaczenia wiek dziecka i to czy nadal zamieszkuje ono z rodzicami/pozostaje na ich utrzymaniu, których trzecie dziecko zmarło lub którzy w przeszłości wychowywali (mieli na utrzymaniu) jeszcze co najmniej jedno dziecko partnera (np. z poprzedniego związku).

Karta Dużej Rodziny – w jaki sposób można ją uzyskać?

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny, należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie karty do wójta gminy (lub odpowiednio – burmistrza albo prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w formie papierowej lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (LINK). Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Dopiero jej duplikat – podlega opłacie w wysokości 16 zł.

Termin wydania Karty Dużej Rodziny uzależniony jest od tego – ile wniosków o przyznanie karty, wpłynęło w danym okresie do urzędu gminy (lub odpowiednio – urzędu miasta). Jeżeli wniosków takich jest co najmniej 15 sztuk – karty zostaną dostarczone do urzędu, przez podmiot, któremu gmina (miasto) zleciła (lecciło) ich wydruk, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zlecenia wydruku kart. Jeżeli natomiast – wniosków o przyznanie kart, jest mniej niż 15 sztuk – czas oczekiwania na wydruk kart (i następnie – ich wydanie przez gminę lub odpowiednio – miasto), może wydłużyć się nawet do 60 dni. Do powyższego terminu – 30 lub odpowiednio 60 dni – należy jeszcze doliczyć czas potrzebny urzędowi gminy (lub odpowiednio – urzędowi miasta) na złożenie dyspozycji wydruku kart oraz na ich wydanie uprawnionym beneficjentom.

Karta Dużej Rodziny – na jaki okres jest przyznawana?

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

rodzicowi oraz małżonkowi rodzica (bez względu na ich wiek) – na czas nieokreślony (ponieważ prawo do posiadania karty nie jest również uzależnione od wieku dzieci), dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia przez nie 18 roku życia, dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia, dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i odpowiednio osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Karta Dużej Rodziny – jakie ulgi, na jej podstawie, przysługują?

Do ulg, które przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny, należą m.in. zniżki na:

zakupy spożywcze ,

, paliwo ( benzynę, diesel i LPG ),

( ), bilety wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych , takich jak baseny czy parki rozrywki,

, takich jak baseny czy parki rozrywki, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne (np. na koncerty, do teatrów czy kin),

(np. na koncerty, do teatrów czy kin), przejazdy kolejami czy

czy loty samolotowe realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT.

W poniższej wyszukiwarce partnerów Karty Dużej Rodziny, można sprawdzić na jakie usługi lub produkty oraz gdzie i jakiej wysokości zniżka przysługuje posiadaczom karty: LINK.

