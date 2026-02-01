Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w ubiegłym tygodniu, ok. 600 szkół w kilku województwach w kraju, zdecydowało się na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. Prognozy na najbliższy tydzień, nie są jednak bardziej optymistyczne, a w niektórych powiatach ogłoszono już zawieszenie zajęć od 2 lutego 2026 r. W jakich okolicznościach – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?

rozwiń >

Niskie temperatury i mróz a zajęcia w szkole – co w tej kwestii, stanowią aktualnie obowiązujące przepisy?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – w par. 18 ust. 2 pkt 1 – odnosi się wprost do sytuacji, w której temperatury na zewnątrz są na tyle niskie, że uzasadnione jest zawieszenie zajęć w szkole. Zgodnie z ww. przepisem:

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę (tj. ministra, jednostki samorządu terytorialnego bądź innej osoby prawnej lub fizycznej), może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00, w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć lekcyjnych, wynosi –15°C lub jest niższa.

Zgoda organu prowadzącego szkołę, o której mowa powyżej, jako iż zawieszenie zajęć lekcyjnych jest środkiem zaradczym podejmowanym ad hoc – może zostać wydawana również ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku – powinna jedynie zostać utrwalona przez dyrektora szkoły w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób, na piśmie.

Przepisy ww. rozporządzenia odnoszą się również w precyzyjny sposób do temperatury panującej wewnątrz budynku szkoły. I tak – zgodnie z par. 17 ust. 1 rozporządzenia:

Ważne W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia – szkoła zobowiązana jest do zapewnienia temperatury na poziomie nie niższym niż 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury na powyższym poziomie – dyrektor szkoły zobowiązany jest do zawieszenia zajęć lekcyjnych na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

O przesłankach zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu, stanowi również art. 125a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym:

REKLAMA

Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3 (którym mogą być m.in. utrudnienia komunikacyjne uniemożliwiające bezpieczne dotarcie do szkoły, spowodowane opadami śniegu. Ww. regulacje (m.in. w zakresie wysokości temperatury, poniżej której zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone oraz trybu tego zawieszenia) uszczegóławiają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Czy wymóg zapewnienia temperatury na poziomie co najmniej 18°C dotyczy wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły?

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce. Z par. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika natomiast, że – w ramach powyższego – zobowiązany jest on m.in. do zapewnienia w pomieszczeniach szkoły właściwego ogrzewania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poza wspomnianym powyżej par. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, z którego wynika obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach szkoły, w których odbywają się zajęcia, temperatury na poziomie co najmniej 18°C – o wysokości temperatury, która powinny panować w pomieszczeniach szkoły, stanowi również inny akt prawny. Mowa o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym:

Na sali gimnastycznej , na której prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego (zajęcia ruchowe) – temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 16°C , natomiast

, na której prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego (zajęcia ruchowe) – temperatura powietrza powinna wynosić , natomiast W pomieszczeniach przebieralni oraz łazienek – temperatura powinna wynosić co najmniej 24°C.

Jeżeli nie jest możliwe zagwarantowanie powyższych warunków – dyrektor zobowiązany jest podjąć działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury, a w przypadku braku możliwości – powinien ograniczyć pobyt uczniów w placówce.

Intensywne opady śniegu a zajęcia w szkole – co w tej kwestii, stanowią obecnie obowiązujące przepisy?

Mróz i skrajnie niskie temperatury, to jednak nie jedyne zjawiska meteorologiczne, które w okresie zimowym, mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Intensywne opady śniegu, które nierzadko powodują paraliż komunikacyjny (i nie zawsze wiążą się z występowaniem temperatur na poziomie –15°C lub niższym), również mogą być przyczyną braku możliwości bezpiecznego dotarcia do placówki.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nie odnosi się wprost do możliwości zawieszania zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu.

Zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia:

Ważne Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę (tj. ministra, jednostki samorządu terytorialnego bądź innej osoby prawnej lub fizycznej), może jednak zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Za takie zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów – mogą zostać oczywiście uznane trudne warunki komunikacyjne spowodowane intensywnymi opadami śniegu. Brak jest jednak w tym zakresie precyzyjnych wytycznych.

Z powodu intensywnych opadów śniegu i trudnych warunków na drogach – szkoły odwoływały zajęcia już na początku stycznia 2026 r.

Już w pierwszych dniach stycznia (a konkretnie 5 stycznia 2026 r.) niektóre szkoły zdecydowały się na odwołanie zajęć lekcyjnych z powodu intensywnych opadów śniegu i spowodowanych nimi trudnych warunków na drogach. Dyrektor jednej ze szkół w województwie pomorskim (a dokładnie Aneta Pietrowska-Śniegula – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie), ogłosiła wówczas na profilu szkoły w mediach społecznościowych:

– „Ze względu na intensywne opady śniegu i niepokojące alerty RCB oraz trudne warunki na drogach, zajęcia szkolne w dniu 5 stycznia 2026 roku zostają odwołane. Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Prosimy o ostrożność i bezpieczne pozostanie w domach. O ewentualnych dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.”

Tak jak w powyższym przypadku – motywem decyzji dyrektora, który odwołuje zajęcia szkolne z powodu trudnych warunków atmosferycznych – jest przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów. Znajduje to potwierdzenie również w przepisach, a konkretnie (przywołanym powyżej) – art. 125a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej – w ubiegłym tygodniu – zajęcia zostały odwołane, zawieszone lub zorganizowane w formie zdalnej w ok. 600 szkołach w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Jak poinformował resort w komunikacie z 27 stycznia br. – było to spowodowane trudnymi warunkami komunikacyjnymi (w tym zwłaszcza gołoledzią).

Temperatury poniżej –15°C w wielu regionach Polski – część uczniów nie pójdzie do szkół 2 lutego 2026 r.

Jak zostało już wspomniane powyżej – dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę (tj. ministra, jednostki samorządu terytorialnego bądź innej osoby prawnej lub fizycznej), może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00, w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć lekcyjnych, wynosi –15°C lub jest niższa.

Takie właśnie prognozy zapowiadane są na najbliższy weekend i przyszły tydzień w wielu częściach kraju (w tym m.in. w województwie podlaskim). Według najnowszej prognozy IMGW – temperatura w Białymstoku, o godzinie 21, w niedzielę 1 lutego br., ma opiewać na –14,1°C. O godzinie 8 rano, w poniedziałek 2 lutego br. natomiast – termometry w Białymstoku, mają wskazywać –22,6°C.

Z całą pewnością, –22°C może nie stanowić odpowiednich warunków atmosferycznych, na bezpieczne dotarcie przez uczniów do szkoły. Z powodu prognozowanej sytuacji pogodowej w kraju, związanej z utrzymującymi się niskimi temperaturami – w dniu 30 stycznia 2026 r., w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie koordynacyjne z udziałem służb oraz przedstawicieli wojewodów, przy obecności kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak informuje RCB – „Podczas spotkania omówiono obecne i przewidywane skutki silnych mrozów, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, infrastruktury oraz ciągłości funkcjonowania usług publicznych. Przeanalizowano poziom przygotowania służb do reagowania na zdarzenia o charakterze lokalnym oraz wskazano na konieczność utrzymania podwyższonej gotowości i prowadzenia działań zapobiegawczych na poziomie województw i gmin.”

Ze względu na niskie temperatury zapowiadane na najbliższe dni w wielu regionach Polski – warto zatem na bieżąco obserwować komunikaty publikowane przez dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że 2 lutego br., wielu uczniów pozostanie w domach.

Powiat Płoński w województwie mazowieckim – w związku z prognozowanymi silnymi mrozami – zawiesza zajęcia szkolne od 2 lutego 2026 r.

Decyzję o odwołaniu zajęć w szkołach w powiecie płońskim (w województwie mazowieckim) w dniach 2 i 3 lutego 2026 r., podjął w sobotę 31 stycznia 2026 r., Starosta Powiatu Płońskiego Artur Adamski. W komunikacie ogłoszonym przez niego w tym przedmiocie w mediach społecznościowych, poinformował on, iż: „Zgodnie z rekomendacjami Wojewody oraz komunikatem Kuratorium Oświaty w Warszawie - na wniosek Dyrektorów Szkół i za zgodą organu prowadzącego - w związku z prognozowanymi silnymi mrozami placówki oświatowe, dla których Powiat Płoński jest organem prowadzącym, zawieszają prowadzenie zajęć dydaktycznych w dniach 2 i 3 lutego 2026 r. (poniedziałek i wtorek).”

Jednocześnie, starosta zaapelował do rodziców o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących dalszej organizacji pracy szkół.

Szkoły, dla których powiat płoński jest organem prowadzącym, a zatem – w których zajęcia zostały zawieszone w dniach 2 i 3 lutego 2026 r., to:

I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - "Płocka",

Zespół Szkół w Raciążu

Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku,

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku,

Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą ,

Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku oraz

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu.

Czy z powodu zawieszenia zajęć w szkołach w związku z niskimi temperaturami lub intensywnymi opadami śniegu, może zostać wprowadzone nauczanie zdalne?

Zgodnie z art. 125 ust. 2 prawa oświatowego – jeżeli zawieszenie zajęć z powodu ww. okoliczności, będzie trwało dłużej niż dwa dni – dyrektor szkoły (lub odpowiednio – przedszkola) zobowiązany jest do zorganizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (czyli – tzw. nauczania zdalnego). Zajęcia te, organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć i mogą być realizowane:

z wykorzystaniem narzędzia informatycznego – specjalnego systemu udostępnionego szkole przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań lub w inny sposób niż określone w pkt 1–3 powyżej, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

O wybranym sposobie lub sposobach realizacji zajęć w formie nauki zdalnej – dyrektor szkoły (lub odpowiednio – przedszkola) zobowiązany jest powiadomić organ prowadzący szkołę (tj. ministra, jednostkę samorządu terytorialnego bądź inną osobę prawną lub fizyczną), jak również organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą (tj. kuratora oświaty). Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinny być przy tym prowadzone zgodnie ze statutem danej jednostki systemu oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna: