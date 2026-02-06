REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bon senioralny 2026. Nawet 2150 zł na opiekę nad seniorem. Dla kogo i jak złożyć wniosek?

Bon senioralny 2026. Nawet 2150 zł na opiekę nad seniorem. Dla kogo i jak złożyć wniosek?

06 lutego 2026, 16:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
bon senioralny
Bon senioralny 2026. Nawet 2150 zł na opiekę nad seniorem. Dla kogo i jak złożyć wniosek?
fot.Shutterstock

Rząd wprowadza nowe rozwiązanie, które ma odciążyć rodziny opiekujące się osobami starszymi. Bon senioralny o wartości do 2150 zł miesięcznie to wsparcie, które nie trafi do portfela w formie gotówki, ale sfinansuje profesjonalną opiekę w domu seniora. Sprawdź, jakie kryteria dochodowe musisz spełnić i kiedy rusza nabór wniosków.

Co to jest bon senioralny i na co można go wydać?

Bon senioralny to bezgotówkowe świadczenie przeznaczone na opłacenie usług opiekuńczych. Maksymalna kwota - 2150 zł miesięcznie - odpowiada około 50 godzinom wsparcia świadczonego przez wykwalifikowanego opiekuna. W ramach bonu senior może otrzymać pomoc w:

  • przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,
  • utrzymaniu higieny osobistej i pielęgnacji,
  • robieniu zakupów i realizowaniu recept,
  • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem i aktywizacji.
Dla kogo bon senioralny? Kluczowe kryteria 2026

Aby otrzymać wsparcie, konieczne jest spełnienie warunków dotyczących zarówno seniora, jak i jego rodziny (zstępnych, czyli dzieci lub wnuków).

  1. Kryterium wieku i zdrowia. Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 75. rok życia i mają tzw. "niezaspokojone potrzeby opiekuńcze". Oznacza to, że senior potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić.
  2. Kryterium dochodowe seniora. W 2026 roku dochód seniora (emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym) nie może przekroczyć kwoty 3500 zł brutto. W kolejnych latach limit ten ma być sukcesywnie podnoszony.
  3. Warunek dla rodziny (dzieci i wnuków). Bon jest skierowany do rodzin aktywnych zawodowo. Oznacza to, że dzieci lub wnuki seniora muszą pracować (umowa o pracę, zlecenie, działalność). Dodatkowo obowiązują ich progi dochodowe:
  • Gospodarstwo 1-osobowe: dochód nie może przekroczyć 2-krotności minimalnego wynagrodzenia.
  • Gospodarstwo wieloosobowe: dochód nie może przekroczyć 3-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek o bon senioralny?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będą realizowane przez urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) właściwe dla miejsca zamieszkania seniora. Zgodnie z aktualnymi planami, w pierwszym roku obowiązywania ustawy (2026), wnioski będzie można składać prawdopodobnie w wyznaczonym oknie czasowym (wstępne zapowiedzi mówią o wrześniu). W kolejnych latach system ma działać w trybie ciągłym.

Czy bon senioralny można łączyć z innymi świadczeniami?

To pytanie zadaje wielu czytelników. Bon senioralny wyklucza się z niektórymi innymi formami wsparcia. Nie otrzymają go osoby, które już korzystają z:

  • usług opiekuńczych z pomocy społecznej,
  • świadczenia wspierającego (dla osób z niepełnosprawnościami),
  • dodatku pielęgnacyjnego (w zakresie dublowania tych samych usług).
Często zadawane pytania (FAQ) o bon senioralny

  1. Czy dostanę 2150 zł na konto? Nie. Bon senioralny nie jest wypłacany w gotówce. Gmina opłaca bezpośrednio opiekuna lub firmę opiekuńczą, która przychodzi do domu seniora.
  2. Czy senior może mieszkać sam? Tak, bon jest dedykowany właśnie tym seniorom, którzy chcą jak najdłużej pozostać w swoim domu, zamiast trafiać do placówek całodobowych.
  3. Co jeśli senior ma więcej niż 3500 zł emerytury? W takim przypadku, według obecnych przepisów, bon senioralny nie przysługuje. Program jest skierowany do osób o niższych i średnich dochodach.

